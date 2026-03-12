Ministerul Finanțelor a pus în dezbatere un proiect de modificare și completare a Hotărârii Guvernului nr. 1094/2025, prin care este adaptat mecanismul de sprijin destinat operatorilor economici din sectorul transporturilor rutiere.

Potrivit proiectului, perioada de acordare a ajutorului de stat sub formă de grant ar urma să fie extinsă până la 30 aprilie 2027, pentru motorina achiziționată de transportatori până la 31 decembrie 2026.

Pentru perioada cuprinsă între 1 aprilie 2026 și 31 decembrie 2026, valoarea compensației propuse este de 85 de bani pentru fiecare litru de motorină, iar plata ajutorului va fi realizată din bugetul Ministerului Finanțelor – Acțiuni Generale.

Schema de sprijin ar urma să beneficieze de un buget total estimat la 652,195 milioane de lei, ceea ce ar permite acordarea compensațiilor pentru aproximativ 6.200 de operatori economici din sectorul transporturilor.

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a subliniat că extinderea acestui mecanism are rolul de a reduce impactul creșterii costurilor cu combustibilul asupra companiilor de transport.

„Aceasta este o măsură de sprijin concret pentru firmele românești într-un moment tensionat, de incertitudine pe piețele internaționale. Mecanismul are ca obiectiv strategic susținerea directă a sectorului transporturilor pentru atenuarea impactului fluctuațiilor de preț asupra costurilor de operare. Prin acest efort bugetar, Guvernul garantează menținerea competitivității transportatorilor noștri pe piața europeană și asigură stabilitatea serviciilor, limitând efectele volatilității energetice asupra întregii economii naționale. Totodată, măsura produce efecte pozitive pe întreg lanțul economic asociat activității de transport: de la companiile de logistică și distribuție, până la producătorii și exportatorii români care depind de costuri predictibile de transport pentru a-și menține competitivitatea. Beneficiile se resimt și la nivelul întreprinderilor mici și mijlocii, al comercianților și al industriei prelucrătoare, pentru care stabilitatea tarifelor de transport contribuie la menținerea prețurilor și a continuității aprovizionării. Astfel, sprijinul acordat transportatorilor se traduce într-un avantaj indirect pentru consumatori și pentru economia națională în ansamblu”, a declarat Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor.

Inițiativa autorităților are ca scop menținerea sprijinului pentru mediul de afaceri într-un context economic marcat de fluctuațiile prețurilor la combustibili.

Creșterea costurilor energetice este influențată inclusiv de tensiunile geopolitice din Orientul Mijlociu, care afectează infrastructura energetică și rutele globale de transport.

Prin proiectul de act normativ, autoritățile propun și modificarea mecanismului de compensare, astfel încât acesta să vizeze direct creșterea prețului la motorină, nu doar majorarea accizei.

Pentru a adapta schema de sprijin la evoluțiile pieței, Ministerul Finanțelor va realiza, împreună cu Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, analize trimestriale privind condițiile economice.

În funcție de dinamica prețului țițeiului și de evoluția pieței combustibililor, autoritățile vor putea ajusta nivelul compensației acordate transportatorilor.

Acest mecanism de monitorizare periodică urmărește utilizarea eficientă a resurselor bugetare și menținerea stabilității sectorului transporturilor, un domeniu esențial pentru funcționarea economiei și a lanțurilor de aprovizionare.