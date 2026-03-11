Victor Ponta a reacționat la proiectul de buget publicat de Ministerul Finanțelor și a susținut că nivelul datoriei publice va continua să crească. Fostul premier a explicat că, potrivit propunerilor Guvernului, România ar urma să se împrumute cu aproximativ 135 de miliarde de lei în 2026.

El a precizat că această sumă este echivalentă cu aproximativ 26 de miliarde de euro. Ponta a adăugat că la aceste împrumuturi se vor adăuga dobânzi de aproximativ 1,5 miliarde de euro pe an.

Fostul prim-ministru a afirmat că această situație apare într-un context în care taxele au crescut și unele investiții ar fi fost blocate. Potrivit acestuia, pensiile nu sunt actualizate cu inflația, iar unele domenii importante ar urma să primească mai puține fonduri.

Victor Ponta a susținut că are dreptul să critice proiectul de buget deoarece, în perioada în care a condus guvernul, a arătat că există și alte variante de administrare a economiei. El a afirmat că, potrivit evaluării sale, în proiectul de buget pentru 2026 fondurile pentru educație și sănătate ar urma să fie reduse.

„Este obligația mea să explic oamenilor simplu și clar, pentru ca ei să poată înțelege adevărul din această inflație de informații false sau cosmetizate de propagandă. Conform propunerilor Guvernului, în 2026 noi, toți românii, ne vom îndatora în plus cu 135 de miliarde de lei – adică aproximativ 26 de miliarde de euro. La această sumă se adaugă dobânzi de încă 1,5 miliarde de euro pe an. Toate acestea în condițiile în care au crescut TVA-ul și toate taxele, pensiile nici măcar nu sunt actualizate cu inflația, iar o mulțime de investiții au fost blocate. Am dreptul să critic, pentru că timp de patru ani am arătat că în România se poate și altfel. În 2026, banii pentru Educație și Sănătate se reduc. Nu doar eu spun acest lucru: niciun guvern al României după 2012 nu a mai redus vreodată fondurile pentru Educație și Sănătate, iar în Uniunea Europeană astfel de decizii sunt extrem de rare. Dincolo de propaganda useriștilor, a hienelor și a „heringilor” stricați si puțitori, oamenii simt că mergem într-o direcție greșită. Este de datoria mea să vă prezint datele concrete și să vă reamintesc că se poate și altfel”, scrie Ponta pe Facebook.

Ministerul Finanțelor a transmis că proiectul de buget pentru 2026 este construit pe principii de responsabilitate fiscală și dezvoltare economică. Potrivit instituției, bugetul este orientat către mediul de afaceri și relansarea economică.

Reprezentanții ministerului au precizat că nivelul investițiilor publice va fi unul record și că utilizarea fondurilor europene va avea un rol important în finanțarea proiectelor.

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a declarat că bugetul pentru 2026 reflectă un echilibru între consolidarea fiscală și susținerea investițiilor. El a explicat că ajustarea deficitului bugetar ar urma să fie realizată gradual, fără a afecta potențialul de creștere al economiei.

Potrivit proiectului, deficitul bugetar este estimat la 6,2% din PIB în anul 2026. Valoarea acestuia ar urma să ajungă la aproximativ 127,7 miliarde de lei. Produsul Intern Brut este estimat la aproximativ 2.045 miliarde de lei în 2026.

Veniturile totale ale bugetului general consolidat sunt estimate la aproximativ 736,5 miliarde de lei în anul 2026. Această sumă reprezintă aproximativ 36% din PIB.

În același timp, cheltuielile totale sunt estimate la 864,3 miliarde de lei. Diferența dintre venituri și cheltuieli este acoperită prin deficitul bugetar.

Ministerul Finanțelor a explicat că majorarea cheltuielilor este determinată în principal de investiții, fonduri europene și costurile finanțării datoriei publice.

Cheltuielile cu dobânzile ar urma să crească de la 50,5 miliarde lei la aproximativ 60,8 miliarde lei în anul 2026.

Investițiile publice sunt estimate la aproximativ 163,8 miliarde lei. Această sumă reprezintă peste 8% din PIB și este cu aproximativ 25,6 miliarde lei mai mare decât în anul precedent.

O mare parte din investiții ar urma să fie finanțate din fonduri europene. Potrivit Ministerului Finanțelor, acestea depășesc 110 miliarde lei și reprezintă aproximativ două treimi din totalul investițiilor. Fondurile europene provin din politica de coeziune, Planul Național de Redresare și Reziliență și din instrumentul european SAFE.