Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat că social-democrații vor stabili duminică poziția partidului în privința proiectului de buget. Decizia urmează să fie luată în cadrul unei ședințe a conducerii partidului, înaintea dezbaterilor din Parlament.

Grindeanu a explicat că vor fi analizate două variante. Prima este susținerea proiectului de buget în forma actuală, iar a doua este depunerea unor amendamente în numele grupurilor parlamentare ale PSD.

Liderul social-democrat a precizat că decizia finală va fi luată înaintea dezbaterilor programate săptămâna viitoare în Parlament.

Sorin Grindeanu a declarat că duminică va fi stabilită strategia partidului pentru dezbaterile privind bugetul și votul final.

„Duminică, aşa cum am spus, vom hotărî acţiunile noastre pentru săptămâna viitoare, când, în mod normal, vom avea dezbaterile în Parlament şi vom avea votul final pe buget. Duminică vom hotărî dacă vom vota bugetul sau nu şi dacă vom depune amendamente noi, ca şi grup”, a spus Grindeanu.

El a adăugat că, deși are deja o idee despre modul în care ar putea vota, consideră că este prea devreme pentru o decizie definitivă.

„M-am gândit, da, am o idee, dar e prea devreme. Azi e miercuri, până duminică se mai pot întâmpla lucruri, hai să aşteptăm”, a spus acesta.

Sorin Grindeanu a spus că, în cazul în care PSD va depune amendamente la proiectul de buget, acestea nu vor face obiectul unor negocieri politice. Potrivit acestuia, propunerile partidului vor viza în special teme sociale.

Liderul PSD a explicat că astfel de măsuri nu ar trebui să fie negociate între partide.

Printre exemplele menționate de Grindeanu se numără creșterea indemnizațiilor pentru copiii cu dizabilități sau eliminarea contribuției CASS pentru anumite categorii. El a menționat și eliminarea contribuției la sănătate pentru mame, veterani de război, personal monahal sau foști deținuți politici.

Sorin Grindeanu a spus că aceste propuneri vor fi prezentate parlamentarilor fără condiții și fără negocieri politice.

„Nu, nu vom face acest lucru. Noi venim cu amendamente care pot să fie votate, sau nu, fără negocieri. Adică nu vreau să negociez creşterea indemnizaţiilor pentru copiii cu dizabilităţi, sau eliminarea CASS-ului pentru mame, sau eliminarea CASS-ului pentru veteranii de război, sau pentru personalul monahal, sau pentru deţinuţii politici. Să negociez cu ce? Astea sunt lucruri care pot să fie votate, sau nu. Dacă vom depune acest amendament, va fi fără negocieri. Eu o să apelez la buna credinţă a parlamentarilor. Nu vor ezista niciun fel de negocieri politice”, a adăugat preşedintele social-democrat.

Întrebat despre posibilitatea apariției unei crize politice în cazul în care PSD ar decide să nu susțină bugetul, Sorin Grindeanu a declarat că o astfel de discuție este prematură. El a spus că există încă timp până la o decizie finală și că lucrurile pot evolua până la momentul votului.