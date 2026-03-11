Sorin Grindeanu, liderul Sorin Grindeanu și președintele Camerei Deputaților, a emis avertismente clare către parlamentarii care au perturbat ședința de plen în care s-a aprobat solicitarea Statelor Unite privind prezența militară în România.

În declarațiile sale de presă, Grindeanu a explicat că, deși încearcă să acorde cuvântul tuturor grupurilor politice, a fost nevoit să întrerupă dezbaterea „atunci când lucrurile au degenerat”.

„Asta nu înseamnă că cei care au încălcat regulamentul vor rămâne nepedepsiți, pentru că există în regulament diverse pedepse pe care n-am nicio ezitare să le aplic, pornind inclusiv de la reducerea indemnizației și toate lucrurile pe care le știți. Asemenea comportamente, din punctul meu de vedere, nu își au locul”, a continuat Sorin Grindeanu.

Liderul PSD a salutat aprobarea propunerii CSAT, subliniind că votul reflectă angajamentul României pentru întărirea parteneriatului strategic cu Statele Unite ale Americii.

„Faptul că există parlamentari gălăgioși, faptul că există parlamentari care se opun, până la urmă, acestui demers țin de credința fiecăruia dintre ei. Eu sunt bucuros că acest act a fost adoptat, că a fost o majoritate largă și că România a dovedit, prin această hotărâre și prin acest vot, că dorește întărirea parteneriatului strategic cu Statele Unite și că este un partener solid al Statelor Unite ale Americii”, a adăugat Sorin Grindeanu.

Referitor la viitoarele negocieri privind prezența militară americană, Grindeanu a explicat că această decizie poate fi un pas pentru consolidarea capacităților militare în România, dar cu condiția ca bazele să fie folosite eficient.

„Există momente în istoria fiecărui stat când trebuie să ne asumăm anumite decizii, iar astăzi Parlamentul și-a asumat această decizie”, a continuat liderul PSD.

Decizia Parlamentului român și poziția clară a lui Sorin Grindeanu reflectă dorința de disciplină legislativă și consolidarea relațiilor strategice cu Statele Unite, marcând un moment important în politica externă și de securitate a României.