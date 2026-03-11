În discursul susținut în plenul Parlamentului, Sorin Grindeanu a vorbit despre situația geopolitică tensionată, afirmând că Europa și Alianța Nord-Atlantică trebuie să își adapteze rapid strategiile în fața noilor provocări.

„Ne aflăm într-un context de securitate internațional fără precedent. Conflictul din Orientul Mijlociu se suprapune peste războiul din Ucraina, aflat deja într-o fază prelungită. Acest cumul de tensiuni obligă Uniunea Europeană și NATO să își adapteze rapid și realist abordările economice și militare”, a declarat acesta în plen.

Potrivit liderului social-democrat, România are obligația de a participa activ la consolidarea securității regionale, având în vedere poziția strategică pe Flancul Estic al Alianței.

„România, ca stat membru al celor două organizații, are nu doar dreptul, ci și responsabilitatea de a contribui activ la consolidarea securității regionale, în special în zona Sud-Estului Europei și la Marea Neagră”.

România, rol strategic pe Flancul Estic al NATO

Grindeanu a subliniat că poziția geografică a României impune asumarea unor decizii concrete pentru întărirea securității.

„Poziționarea noastră strategică pe Flancul Estic ne conferă un rol esențial în contracararea riscurilor de securitate, iar acest rol nu poate fi asumat doar declarativ, ci prin decizii concrete și coerente”.

În acest context, liderul PSD a susținut că aprobarea solicitării formulate de Statele Unite este o măsură firească în cadrul cooperării dintre aliați.

„În acest cadru, aprobarea solicitării Statelor Unite reprezintă un gest firesc și necesar. Este un semnal clar că România își respectă angajamentele și că este un partener serios, capabil să contribuie efectiv la securitatea proprie și a aliaților săi. Doamnelor și domnilor, O alianță puternică se bazează pe încredere reciprocă și consecvență. Ezitările sau retragerile din fața responsabilităților asumate slăbesc relațiile dintre aliați și pot genera vulnerabilități periculoase”.

El a mai afirmat că parteneriatul strategic dintre România și Statele Unite a adus avantaje importante pentru țară.

„Votul pentru această decizie este un vot pentru siguranța reală a României. Este o dovadă de responsabilitate, de consecvență și de maturitate ca stat aliat. Suveranitatea autentică nu se construiește prin izolare sau gesturi simbolice, ci prin stabilitate, alianțe solide și decizii care protejează interesul național pe termen lung”.

Dezbaterile din plen au fost marcate de momente tensionate, parlamentari din opoziție, aparținând grupului Pace-Întâi România, perturbând discursul liderului PSD.

Președintele de ședință, Mihai Coteț, a fost nevoit să solicite intervenția chestorilor de mai multe ori pentru a restabili ordinea în sala de plen.

În timpul dezbaterilor, George Simion a transmis un mesaj către noul ambasador al Statelor Unite în România, Darryl Nirenberg.

”Cât suntem încă pe pace, vă spunem bine-ați venit”, a transmis Simion în timpul ședinței în care deputații și senatorii votau dacă aprobă sau nu aducerea echipamentelor militare americane defensive la baza aeriană de la Mihail Kogălniceanu.

Liderul AUR a avertizat totodată că există riscuri legate de această decizie și că nu toți parlamentarii au avut acces la documentele clasificate.

”Nu avem garanția că scopul și intențiile sunt defensive, că va apăra vazele militare, doar 64 parlamentari au consultat acel document clasificat. Astăzi este Ziua Europeană a Comemorării Victimelor Terorismului. Avem datoria și responsabilitatea de a feri românii de război. Nu trebuie să alarmăm inutil cetățenii, dar avem datoria să le spunem adevărul. Nu le putem garanta că nu există riscuri pentru ei”.

Declarațiile din Parlament vin după ce George Simion a transmis recent mesaje favorabile către Washington, într-un interviu citat de publicația europeană Politico.

„Mișcarea MAGA este extrem de importantă pentru români, în special pentru tabăra conservatoare-patriotică, cei care se identifică cu valorile și politicile MAGA”.

Întrebat dacă există posibilitatea unei colaborări mai strânse între mișcările conservatoare de pe cele două maluri ale Atlanticului, Simion a afirmat: