Regele Harald al Norvegiei, internat în spital. Prințul Haakon preia atribuțiile

Familia regală a Norvegiei traversează o perioadă dificilă, marcată de probleme medicale și controverse care au atras atenția publică. Regele Harald a ajuns din nou la spital, în timp ce regina Sonja și prințesa Mette-Marit se confruntă, la rândul lor, cu probleme serioase de sănătate, pe fondul unor scandaluri care au zguduit monarhia.

Regele Harald al Norvegiei, în vârstă de 89 de ani, a fost internat luni într-un spital din Oslo, iar Palatul Regal a anunțat că suveranul va beneficia de două săptămâni de concediu medical. Harald, cel mai vârstnic monarh în exercițiu din Europa, suferă de anemie hemolitică, o afecțiune în care globulele roșii sunt distruse mai repede decât poate organismul să le înlocuiască. Printre simptomele bolii se numără oboseala, paloarea și dificultățile de respirație.

Potrivit Palatului Regal, regele a urmat în ultimele săptămâni un tratament cu cortizon. Medicamentul a provocat retenție de apă în organism, situație care a impus internarea pentru monitorizare și tratament.

În perioada în care Harald va lipsi din activitatea oficială, atribuțiile sale vor fi preluate de fiul său, prințul moștenitor Haakon, care va asigura regența.

Încoronat rege al Norvegiei în 1991, Harald s-a confruntat în ultimii ani cu mai multe probleme de sănătate și și-a redus treptat programul de activități oficiale. Suveranul a avut inclusiv nevoie de implantarea unui stimulator cardiac.

În ciuda problemelor de sănătate, regele Harald a respins în repetate rânduri posibilitatea de a abdica. El și-a justificat decizia prin jurământul pe viață depus în fața Parlamentului norvegian.

În luna februarie, în timpul unei călătorii în Spania alături de soția sa, regina Sonja, regele Harald a fost internat în Tenerife după ce a suferit o infecție și o stare de deshidratare.

Regina Sonja, în vârstă tot de 89 de ani, a avut la rândul său probleme de sănătate. Ea a fost internată pentru scurt timp în luna mai, după ce a fost diagnosticată cu fibrilație și insuficiență cardiacă.

Pe lângă problemele medicale cu care s-au confruntat regele și regina, familia regală norvegiană a trecut în ultimele luni și printr-o perioadă dificilă din cauza unor controverse care au vizat-o pe prințesa moștenitoare Mette-Marit, soția prințului Haakon.

La sfârșitul lunii ianuarie, publicarea unor documente în Statele Unite ale Americii a scos la iveală corespondența frecventă, uneori cu caracter intim, dintre Mette-Marit și miliardarul american Jeffrey Epstein, condamnat pentru infracțiuni sexuale și acuzat de trafic de minori. Mesajele au fost schimbate în perioada 2011-2014.

Prințesa s-a confruntat și cu problemele juridice ale fiului său, Marius Borg, în vârstă de 29 de ani, născut dintr-o relație anterioară. Acesta a fost condamnat în luna iunie la patru ani de închisoare cu executare pentru două violuri și alte 32 de capete de acuzare, inclusiv acte de violență împotriva unei foste partenere. Marius Borg a contestat sentința și a făcut recurs.

La rândul său, Mette-Marit, în vârstă de 52 de ani, se confruntă cu o boală pulmonară ireversibilă. În luna iulie, starea sa de sănătate a impus efectuarea unui transplant pulmonar.