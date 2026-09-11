Doliu în familia regală a Norvegiei. Prințesa Astrid a murit la doar două zile după funeraliile fratelui său
Prințesa Astrid a Norvegiei. Sursa foto: x.com
Prințesa Astrid a Norvegiei, sora mai mare a regretatului rege Harald V, a murit vineri, 11 septembrie 2026, la vârsta de 94 de ani, potrivit anunțului Curții Regale a Norvegiei. Decesul prințesei survine la doar două zile după funeraliile fratelui său mai mic, care a murit la 28 august, la Oslo, la vârsta de 89 de ani.
Coincidență tulburătoare în familia regală a Norvegiei. Prințesa Astrid a murit la două zile după funeraliile regelui Harald
Curtea Regală a anunțat că Prințesa Astrid a murit „liniștit, în somn”. Ea a avut ultima apariție publică miercuri, la funeraliile regelui Harald V, după mai bine de 35 de ani în care acesta s-a aflat pe tronul Norvegiei.
Născută la 12 februarie 1932, Astrid a fost ultimul copil în viață al regelui Olav V și al prințesei moștenitoare Märtha. Prin moartea sa, ea a fost și ultima dintre copiii cuplului regal care mai era în viață.
Astrid a fost, de asemenea, cea mai în vârstă descendentă în viață a reginei Victoria a Marii Britanii și a prințului Albert. Mama sa, prințesa moștenitoare Märtha, a murit în 1954, înainte ca Olav să urce pe tronul Norvegiei, potrivit Reutes.
Un rol important în familia regală norvegiană
În primii ani ai domniei tatălui său, Prințesa Astrid a îndeplinit neoficial rolul de „primă doamnă” a Norvegiei. În această perioadă, ea a reprezentat familia regală la numeroase evenimente oficiale și a preluat o serie de responsabilități publice.
Prințesa și-a continuat îndatoririle regale de-a lungul vieții și s-a implicat în numeroase organizații caritabile și cauze sociale. Activitatea sa publică a continuat și după ce rolul său oficial în familia regală s-a schimbat.
Astrid s-a căsătorit în 1961 cu Johan Ferner, campion olimpic la navigație. Cei doi au avut cinci copii: Cathrine, Benedikte, Alexander, Elisabeth și Carl Christian.
Johan Ferner a murit în 2015. Prințesa Astrid a rămas ulterior implicată în activități publice și în viața familiei regale norvegiene, participând la evenimente importante.
Decesul, la două zile după funeraliile regelui Harald
Moartea Prințesei Astrid survine într-o perioadă de doliu pentru familia regală norvegiană. Fratele său, regele Harald V, a murit pe 28 august, la Spitalul Universitar din Oslo, la vârsta de 89 de ani.
Potrivit anunțului Curții Regale, regele a murit liniștit, la ora 6:35, după ce fusese internat. Funeraliile sale au avut loc miercuri, 9 septembrie, iar Prințesa Astrid a participat la ceremonie.
Astrid a fost sora mai mare a regelui Harald și a rămas una dintre figurile importante ale familiei regale norvegiene pe parcursul mai multor decenii. Ultima sa apariție publică a avut loc la funeraliile fratelui său, cu două zile înainte de moartea sa.
Prințesa Astrid, Mrs. Ferner, s-a născut la 12 februarie 1932 și a murit la 11 septembrie 2026, la vârsta de 94 de ani.
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