Călin Georgescu și teoria care pune sub semnul întrebării 11 septembrie: mai cunoaştem şi noi nişte lucruri

După declarațiile potrivit cărora omul nu ar fi ajuns pe Lună și piramidele din Egipt „nu au fost folosite încă pentru ceea ce au fost create”, Călin Georgescu a pus sub semnul întrebării și versiunea oficială a atentatelor din 11 septembrie 2001. El a lăsat să se înțeleagă că Turnurile Gemene din New York nu s-ar fi prăbușit din cauza atacurilor teroriste, așa cum este prezentat în explicația oficială a evenimentelor.

Declarațiile au fost făcute într-un interviu realizat în vara anului 2024, în care Georgescu a discutat și despre tentativa de asasinat asupra lui Donald Trump din iulie 2024. În acest context, el a făcut o comparație între atentatele din Statele Unite și incidentul în care fostul președinte american a fost vizat.

Călin Georgescu a susținut că tentativa de asasinat asupra lui Donald Trump ar fi la fel de reală ca alte evenimente despre care afirmă că nu corespund versiunii oficiale. Printre exemplele invocate de acesta s-au numărat îndulcitorii americani, moartea prințesei Diana și prăbușirea Turnurilor Gemene.

„Pe de altă parte …ştiţi cum e acest asasinat (se referă la tentativa de asasinat asupra lui Donald Trump), e la fel de adevărat cum îndulcitorii americani sunt inofensivi, prinţesa Diana a murit într-un accident de maşină, iar Turnurile Gemene au căzut din cauza teroriştilor”, spunea Călin Georgescu, potrivit RTV.

Prin afirmația sa, Georgescu a pus sub semnul întrebării explicația potrivit căreia Turnurile Gemene s-au prăbușit în urma atacurilor teroriste de la 11 septembrie 2001. Declarația a fost făcută în podcastul „Ringul Politic”, înregistrat în iulie 2024 și difuzat ulterior de Antena 3, potrivit ReporterIS, care citează News.ro.

În aceeași discuție, Călin Georgescu a făcut referire la informațiile disponibile pe internet și a sugerat că publicul ar trebui să privească cu atenție relatările despre evenimente cu un impact major. El a susținut că există și alte lucruri care trebuie luate în considerare dincolo de informațiile prezentate în spațiul public.

„Acum sigur că tot internetul inundă de diverse teme, însă, totuşi, mai cunoaştem şi noi nişte lucruri.”, a mai precizat Călin Georgescu.

Ulterior, fostul candidat la alegerile prezidențiale a revenit asupra modului în care astfel de evenimente sunt prezentate public. Referirea sa a venit în continuarea discuției despre tentativa de asasinat asupra lui Donald Trump și despre felul în care aceasta a fost reflectată.

„E bine să te uiţi cu atenţie la lucrurile făcute printr-un PR hollywoodian de excepţie şi în care America încă este primadonă”, remarca la acea vreme Călin Georgescu.

Declarațiile făcute de Călin Georgescu în 2024 sunt readuse în atenție pe 11 septembrie 2026, la împlinirea a 25 de ani de la atentatele teroriste din Statele Unite. Atacurile au provocat moartea a aproape 3.000 de persoane și au reprezentat unul dintre cele mai grave atacuri teroriste produse pe teritoriul american.

La 11 septembrie 2001, 19 membri ai rețelei al-Qaida au deturnat patru avioane comerciale. Două dintre aeronave au fost îndreptate către Turnurile Gemene ale World Trade Center din New York și au lovit cele două clădiri.

Un al treilea avion a lovit Pentagonul, sediul Departamentului Apărării al Statelor Unite, în timp ce al patrulea avion s-a prăbușit într-un câmp din Pennsylvania. Aeronava din Pennsylvania s-a prăbușit după ce pasagerii au încercat să preia controlul acesteia.

În total, atacurile teroriste din 11 septembrie 2001 au provocat moartea a 2.977 de persoane. Dintre acestea, 2.753 au murit la World Trade Center, 184 la Pentagon și 40 în Pennsylvania.

La 25 de ani de la atentate, procesul de identificare a victimelor de la World Trade Center nu este încă încheiat. Institutul de Medicină Legală din New York lucrează de douăzeci și cinci de ani pentru identificarea persoanelor care au murit în urma atacurilor.

Din totalul celor 2.753 de persoane care și-au pierdut viața la World Trade Center, 1.099 nu au fost identificate nici până astăzi. Activitatea de identificare a victimelor continuă la un sfert de secol după atentatele care au avut loc în Statele Unite la 11 septembrie 2001.