Călin Georgescu, cunoscut pentru opiniile sale controversate, s-a prezentat marți în fața Judecătoriei Sectorului 1, însă procesul în care este acuzat de propagandă legionară a fost amânat. Magistrații au stabilit ca următoarea ședință să aibă loc pe 28 aprilie 2026.

Fostul candidat la președinție a fost trimis în judecată de Parchetul General pe 2 iulie 2025, fiind acuzat că a promovat public cultul persoanelor implicate în infracțiuni de genocid, crime împotriva umanității și crime de război. În plus, procurorii susțin că a răspândit idei, concepții și doctrine fasciste, legionare, rasiste și xenofobe în formă continuată, prin cinci acte materiale.

Ieșind din sala de judecată, Călin Georgescu a făcut comentarii, fără a dezvălui informații suplimentare din dosar, și a afirmat că „adevărul rămâne neschimbat”. Totodată, el a preluat un citat al lui Nicolae Iorga și a subliniat că „justiția depinde de conștiință”.

„Vedeți, faptele sunt sunt lucruri încăpățânate. Și indiferent de dorințele unora, ele nu pot schimba adevărul celor consemnate de ele. Nicolae Iorga spunea că sunt două categorii de oameni: unii care închid totul în conștiința lor și alții care nu au conștiință și, prin urmare, nu au ce să închid. Justiția ține de conștiință. Este arhitectura binelui și dacă este sleită moral, atunci tot eșafodajul social este condamnat la prăbușire. Și atunci eu le transmit așa: întoarceți-vă la Dumnezeu. Vă mulțumesc”, a transmis Călin Georgescu la ieșirea din sala de judecată.

Potrivit rechizitoriului, între 16 iunie 2020 și 16 mai 2025, Călin Georgescu a făcut declarații și postări publice în care a elogiat Mișcarea Legionară și personalitățile asociate acesteia, precum Corneliu Zelea Codreanu, Ion Antonescu și Ion Moța.

Ancheta relevă că aceste afirmații aveau scopul de a modifica percepția publică asupra Mișcării Legionare și de a încerca o reabilitare a ideologiei legionare.

Procurorii notează că acțiunile sale au avut loc în mai multe etape, inclusiv pe 16 iunie 2020, în septembrie 2020, pe 2 octombrie 2021, 1 septembrie 2024 și 16 mai 2025. Această continuitate a comportamentului reprezintă elementul central al acuzațiilor de propagandă fascistă și legionară.

”În mod concret, s-a reținut că inculpatul a afirmat de-a lungul timpului, în interviuri, declarații ori postări în mediul online, consecvența sa ideologică pro-legionară/legăturile în mediul neolegionar cu promotori ai ideologiei neolegionare, cu scopul de a produce o schimbare de percepție cu privire la încadrarea istorică a Mișcării Legionare într-o încercare de normalizare și revitalizare a legionarismului și a figurilor istorice conexate acestei ideologii, sens în care acesta a făcut mai multe afirmații cu caracter elogiativ/laudativ la adresa lui Corneliu Zelea Codreanu, Ion Antonescu, Ion Moța”, susțin procurorii.

Georgescu este judecat și într-un alt dosar pentru complicitate la tentativă de lovitură de stat, iar procurorii urmează să decidă dacă mențin trimiterea în judecată, excluzând anumite declarații conform deciziei instanței, sau dacă reiau ancheta.