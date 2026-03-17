Întrebat despre criticile apărute în spațiul public, Călin Georgescu a afirmat că nu acordă importanță zvonurilor și că refuză să răspundă la astfel de atacuri. El a transmis că nu acceptă ideea de a trăi fără onoare și că acuzațiile pe care le consideră nedrepte reprezintă, în opinia sa, răzbunări ale sistemului.

Georgescu a spus că aceste atacuri nu îl afectează și că le privește ca pe o confirmare a convingerilor sale. În același context, el a afirmat că aceste situații îi aduc cinste în fața lui Dumnezeu.

Fostul candidat la prezidențiale a mai susținut că nedreptatea nu îl privește doar pe el, ci ar fi o realitate pentru foarte mulți oameni din România. Potrivit lui, zeci de mii de persoane ar suferi din cauza unor situații pe care le consideră nedrepte.

El a mai arătat că aceste lucruri nu ar fi apărut doar recent, ci ar exista și înainte de anularea alegerilor din 6 decembrie.

Întrebat din ce trăiește, Călin Georgescu a spus că răspunsul său este simplu și că Dumnezeu îi susține pe toți oamenii.

El a afirmat că multe dintre întrebările legate de modul în care își câștigă existența nu sunt puse pentru a primi un răspuns, ci pentru că unor oameni le place bârfa. Georgescu a spus că nu este interesat de astfel de discuții și că preferă să își păstreze demnitatea.

În același interviu, el a afirmat că experiențele prin care a trecut în ultima perioadă l-au făcut să învețe mai multe lucruri, printre care smerenia, curajul de a face față unor situații dificile și capacitatea de a rămâne tăcut în fața unor persoane pe care le consideră lipsite de rațiune.

Georgescu a mai spus că ar relua oricând demersurile pe care le-a făcut în ultimii ani, afirmând că acestea au fost motivate de respectul față de istoria României și față de generațiile anterioare.

„Cu demnitate. Pe de altă parte, cu cât mai multe și mai mari nedreptățile sunt, cu atât este mai mare cinstea pe care ne-o face Dumnezeu, și ne-o face ca familie. Pe de altă parte, sigur, nedreptatea asta referitor la mine și la noi ca familie. Pe de altă parte nedreptatea asta e la ordinea zilei în România și nu sunt sute, nu sunt mii, sunt zeci de mii de oameni care suferă în această țară a noastră pentru simplul fapt că și-au dorit să fie liberi. Dar nedreptatea este și dinainte, așa cum cunoașteți, și dinainte de 6 decembrie, și eu pot să spun doar atât… Dumnezeu ne ține pe toți, și pe mine, și pe dumneavoastră, și pe cei care pun aceste întrebări. Nu de dragul de a avea un răspuns, ci pentru că le place bârfa. Prin urmare, nu sunt interesat de așa ceva și continui să vă spun că toate aceste răzbunări, să spun așa, ale sistemului îmi fac cinste în fața lui Dumnezeu.” „Cu siguranță, da. A meritat, a meritat pentru că deoparte am făcut acest demers pe care l-aș lua oricând din nou de la început la fel pentru moșii și strămoșii mei pentru tot ce a însemnat istoria tumultuoasă a acestei țări pentru ce a însemnat sabia lui Mihai Viteazul la 1600 care a făcut unirea prin sabie, pentru ce a însemnat Alexandru Ioan Cuza la 1859, cel mai mare om de stat pe care l-a dat România în decursul vremurilor. Înseamnă Mărășești, Mărășești Oituz, țăranul român în opinci sau în picioarele goale care și-a dat viața pentru noi ca să avem destin. Iar acolo a fost sânge până la copita calului ca noi astăzi să putem vorbi liberi. A meritat și pentru singur om din această țară care în această perioadă și-a dorit să fie liber. Pentru un singur om, unul singur.” „Și apoi într-adevăr, și eu am învățat foarte multe lucruri în această perioadă. Am învățat smerenia adică deoparte faptul că nu ai cum să fii superior altcuiva, curajul de a face față în orice situație și înțelepciunea în mod special de a rămâne tăcut în fața prostiei unora. Trăgând o linie, vă spun atât. Refuz să trăiesc fără onoare. Mulțumesc.”

În cadrul aceluiași interviu, Călin Georgescu a afirmat că puterea unui popor nu poate fi înfrântă atunci când oamenii devin conștienți de realitatea în care trăiesc.

„O armă o poți distruge, o armată o poți înfrânge. Dar un popor trezit în conștiință este de neînvins”, a declarat acesta.

El a susținut că românilor li s-ar fi transmis în mod constant ideea că succesul poate fi găsit doar în Occident, lucru care ar fi contribuit la plecarea multor oameni din țară. Potrivit lui, momentul în care românii din diaspora ar fi spus că vor să se întoarcă acasă ar fi coincis cu anularea alegerilor din 2024.

Georgescu a făcut referire și la un incident în care fiica lui Victor Ponta ar fi fost refuzată la îmbarcarea într-un avion, despre care a spus că reprezintă un act condamnabil.

În același context, el a afirmat că o problemă majoră ar fi lipsa infrastructurii medicale din România. Potrivit lui, în fiecare an între 80 și 120 de copii ar fi trimiși în străinătate pentru tratament medical deoarece nu pot fi tratați în România, iar neoficial numărul ar ajunge la 200–400.

Totodată, Georgescu a criticat clasa politică, afirmând că statul român este, în opinia sa, un stat slab, sărac și înapoiat și că politicienii ar fi responsabili pentru această situație.