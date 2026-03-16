Călin Georgescu a fost întrebat despre relația sa cu George Simion și despre modul în care privește colaborarea cu liderul AUR. În răspunsul său, el a transmis că nu renunță la oamenii pe care i-a susținut, dar că refuză sistemele politice.

El a explicat că, din punctul său de vedere, nu este vorba despre o ruptură între el și George Simion, ci despre o clarificare a pozițiilor. Georgescu a arătat că nu construiește tabere sau alianțe și că preferă să vorbească despre repere morale, nu despre structuri politice.

„Nu ne rupem, ne limpezim. Eu nu refuz oameni, eu refuz sisteme. Nu construiesc, să știți, tabere și nici alianțe. Construiesc repere morale”, a declarat Călin Georgescu la Realitatea TV.

După anularea primului tur al alegerilor prezidențiale din noiembrie 2024, în care Călin Georgescu fusese desemnat câștigător în fața Elenei Lasconi, acesta a decis să îl sprijine pe George Simion în cursa pentru funcția de președinte al României.

În acel moment, George Simion a intrat în competiția electorală pentru Palatul Cotroceni, avându-l ca adversar pe Nicușor Dan. În perioada campaniei electorale, Georgescu a transmis că el a fost cel care l-a sunat pe liderul AUR pentru a-l convinge să candideze.

Tot atunci, Călin Georgescu a arătat că își asumă public posibilitatea de a ocupa funcția de premier al României dacă George Simion ar fi câștigat alegerile prezidențiale. El a afirmat că vedea această colaborare ca pe un tandem politic și că, în opinia sa, ar fi fost imposibil să nu ajungă la o înțelegere cu liderul AUR.

„Eu l-am sunat să candideze, am realizat cum stau lucrurile. Îmi asum public funcția de premier. Cred că va funcționa. Vom face acest tandem. Este imposibil să nu mă înțeleg cu George”, declara Călin Georgescu chiar înainte de alegerile din luna mai.

Alegerile prezidențiale au fost însă câștigate de Nicușor Dan, care l-a învins pe George Simion la o diferență mică de voturi.

În ziua în care Nicușor Dan a depus jurământul ca președinte al României, Călin Georgescu a anunțat că se retrage din viața politică.

El a transmis atunci că a ales să încheie implicarea sa activă în procesul politic, considerând că etapa mișcării suveraniste s-a încheiat, din punctul său de vedere. Georgescu a precizat că decizia este una personală și că nu reprezintă o judecată asupra celor care continuă să susțină această cauză.

Totodată, fostul candidat la prezidențiale a arătat că a ales să rămână în afara oricărei structuri de partid. El a transmis că nu face parte din niciun partid politic, parlamentar sau neparlamentar, și că nu este afiliat politic în niciun fel.

Georgescu a mai precizat că a ales să își păstreze o poziție neutră și echidistantă, fără apartenențe politice. De asemenea, el a spus că nu dorește să ocupe nicio funcție în statul român în actuala situație și că nu are intenția de a prelua conducerea vreunui partid politic sau de a crea o platformă politică ori de a înființa un partid.