Indecizia partidelor aflate la putere riscă să ducă la întârzierea sau chiar la imposibilitatea acordării ajutoarelor pentru pensionari în aprilie, în condițiile în care timpul rămas pentru pregătirea plăților este foarte scurt, potrivit informațiilor publicate de Newsweek.

Deși Guvernul a adoptat bugetul, pensionarii nu știu nici în prezent ce ajutoare vor primi în aprilie. Partidele din coaliția de guvernare au convenit anterior să ofere un sprijin financiar persoanelor cu pensii mici pentru a compensa faptul că pensiile nu au fost indexate cu 7% la 1 ianuarie 2026.

În acest moment, instituția nu știe exact nici cui ar trebui să acorde ajutoarele, nici care va fi suma finală, potrivit publicației menționate. Nu este clar dacă ajutorul va fi de 800 de lei sau dacă suma va fi modificată și nici dacă beneficiarii vor fi pensionarii cu venituri de până la 2.000 de lei sau cei cu pensii de până la 3.000 de lei.

Această incertitudine creează o problemă majoră de timp pentru sistemul de pensii. Instituția trebuie să identifice toate persoanele care ar putea primi ajutorul financiar și să pregătească documentele prin care pensionarii sunt informați despre sumele primite. Aceste informații trebuie tipărite pe cuponul de pensie sau transmise împreună cu acesta.

„În acest moment, noi nu știm cui vom da ajutoare la pensie în aprilie. Nu știm dacă vom da un ajutor de 800 de lei sau suma va fi diferită. Nu știm nici dacă vom da bani pensionarilor care au pensia până în 2.000 de lei sau până în 3.000 de lei. Noi trebuie să identificăm toți pensionarii care pot primi ajutorul la pensie. Dacă ajutorul se dă pentru pensiile până în 2.000 de lei, vor fi 2.000.000 de pensionari care iau ajutor. Dacă ajutorul se dă pensionarilor cu pensia până în 3.000 de lei, trebuie să dăm ajutor pentru 3.000.000 de pensionari. Este o diferenț uriașă de 1.000.000 de pensionari despre care nu știm dacă iau sau nu ajutorul la pensie. Gândiți-vă că ei trebuie identificați, apoi trebuie să emitem un document prin care pensionarii să fie înștiințați ce sume de bani primesc ca ajutor la pensie în aprilie. Acest document va veni cu cuponul de pensie. Sau suma va fi scrisă pe cuponul de pensie. Timp nu prea este. Trebuie să știm oficial cât mai repede ce ajutoare oferim la pensie în aprilie și căror pensionari”, au declarat surse din CNPP pentru publicația menționată.

Dacă sprijinul financiar se acordă doar pensionarilor cu pensii de până la 2.000 de lei, numărul beneficiarilor ar fi de aproximativ 2.000.000. În schimb, dacă plafonul ar fi ridicat la 3.000 de lei, numărul celor care ar primi ajutorul ar ajunge la aproximativ 3.000.000 de persoane. Astfel, există o diferență de aproximativ 1.000.000 de pensionari care ar putea intra sau nu în categoria beneficiarilor.

Pentru acordarea ajutoarelor este nevoie de timp pentru identificarea beneficiarilor, pentru emiterea documentelor necesare și pentru pregătirea sistemului de plată. Reprezentanții din sistemul de pensii spun că autoritățile trebuie să stabilească rapid valoarea ajutorului și criteriile de acordare pentru ca plata să poată fi realizată în aprilie.

Ajutorul financiar a devenit și un subiect de dispută în interiorul coaliției de guvernare. Varianta analizată de Guvern prevede acordarea unui sprijin total de 800 de lei pentru aproximativ 2.000.000 de pensionari care au pensii sub 2.000 de lei. Conform acestei propuneri, prima tranșă de 400 de lei ar urma să fie plătită în luna aprilie.

Partidul Social Democrat, cel mai mare partid din coaliție, a anunțat însă că nu este de acord cu această variantă. Formațiunea intenționează să depună amendamente la legea bugetului prin care numărul beneficiarilor să crească la aproximativ 3.000.000 de pensionari, respectiv cei care au pensii de până la 3.000 de lei.

Propunerea social-democraților prevede un sistem diferențiat de acordare a ajutoarelor. Astfel, pensionarii cu venituri lunare de până la 1.500 de lei ar urma să primească un ajutor de 1.000 de lei. Cei cu venituri între 1.501 lei și 2.000 de lei ar primi 800 de lei, iar pensionarii cu venituri între 2.001 lei și 3.000 de lei ar primi un ajutor de 600 de lei.

Amendamentul propus de PSD ar putea fi susținut și de AUR, partidul condus de George Simion, dar și de mai mulți parlamentari care au plecat din formațiunile POT și SOS. În aceste condiții, există șanse mari ca amendamentul social-democraților să fie adoptat în Parlament.

Adoptarea acestei variante ar crea însă o problemă bugetară pentru Guvern, care ar trebui să găsească între un miliard și un miliard și jumătate de lei pentru plata ajutoarelor majorate și pentru extinderea numărului de beneficiari la 3.000.000 de pensionari. Potrivit informațiilor disponibile, în prezent nu există aceste fonduri în buget.

În lipsa banilor necesari și în condițiile în care procedurile administrative necesită timp, există riscul ca ajutoarele la pensie să nu poată fi plătite în luna aprilie. Informații ale CNPP citate de publicația menționată spun că este nevoie de cel puțin o săptămână pentru finalizarea tuturor formalităților necesare pentru trimiterea ajutoarelor către pensionari.

Situația rămâne incertă, deoarece există două variante aflate în discuție: cea propusă de Guvern și cea susținută de PSD. Dacă până la data de 23 martie nu va fi stabilit exact ce pensionari vor primi ajutorul și care va fi valoarea acestuia, casele de pensii nu vor mai avea suficient timp pentru a pregăti plata sumelor în aprilie.

În același timp, lucrurile devin și mai imprevizibile după ce Ministerul Muncii și Solidarității Sociale a pus în dezbatere publică un proiect de ordonanță de urgență care prevede creșterea ajutoarelor la pensie, a indemnizației de handicap și a venitului minim de incluziune, fără a fi indicată însă sursa de finanțare pentru aceste măsuri.