Cine ar câștiga dacă mâine ar fi organizate alegeri parlamentare. Sondaj CURS: Rezultatele indică menținerea unui avantaj consistent

AUR se menține pe primul loc în intenția de vot pentru alegerile parlamentare, potrivit celui mai recent sondaj realizat de CURS la nivel național. Cercetarea mai arată că majoritatea respondenților nu ar susține suspendarea președintelui României, iar opt din zece participanți consideră că țara se îndreaptă într-o direcție greșită.

Potrivit sondajului, dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare, AUR ar obține 34% din voturile celor care declară că s-ar prezenta la urne. Pe locul al doilea se află PSD, cu 23%, urmat de PNL, creditat cu 21%.

USR ar obține 9% din voturi, în timp ce UDMR este cotat cu 4%. SOS România ar fi votat de 3% dintre respondenți, iar PNRR-Piedone și Acțiunea Conservatoare sunt creditate fiecare cu câte 2%.

„Dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare, AUR ar obține 34% din voturile celor care declară că ar merge la urne, fiind urmat de PSD cu 23% și PNL cu 21%. USR este creditat cu 9%, iar UDMR cu 4%. SOS România obține 3%, în timp ce PNRR-Piedone și Acțiunea Conservatoare sunt creditate fiecare cu câte 2%. Rezultatele indică menținerea unui avantaj consistent pentru AUR, în timp ce competiția pentru locurile următoare rămâne relativ stabilă. Totodată, prezența unor formațiuni politice noi în opțiunile electorale arată că spațiul politic continuă să fie deschis apariției unor noi actori, chiar dacă deocamdată aceștia beneficiază de un sprijin electoral limitat”, subliniază autorii sondajului.

Sondajul indică un nivel ridicat de nemulțumire în rândul populației în privința evoluției țării. Astfel, 80% dintre persoanele chestionate consideră că România merge într-o direcție greșită, în timp ce doar 16% apreciază că direcția actuală este una bună.

„Opt din zece români apreciază că România se îndreaptă într-o direcție greșită, în timp ce doar 16% consideră că direcția este una bună. Rezultatul confirmă menținerea unui nivel ridicat de nemulțumire în rândul populației și indică faptul că percepția asupra evoluției țării continuă să fie dominată de pesimism. Comparativ cu ponderea celor care apreciază direcția actuală, diferența este una semnificativă și arată existența unui climat de neîncredere față de evoluția generală a României”, arată sondajul.

Cercetarea CURS a analizat și opinia respondenților privind un posibil scenariu de suspendare și demitere a președintelui României.

Potrivit rezultatelor, 57% dintre cei intervievați au declarat că nu sunt de acord cu suspendarea președintelui, în timp ce 31% susțin această variantă.

„Niciuna dintre personalitățile politice evaluate nu reușește să obțină un nivel de încredere majoritar. Cel mai ridicat scor este înregistrat de Călin Georgescu, care beneficiază de încrederea a 33% dintre respondenți, urmat de Nicușor Dan cu 30% și George Simion cu 24%. Ilie Bolojan și Sorin Grindeanu sunt creditați fiecare cu 23%, în timp ce Cristian Popescu Piedone obține 18%. Rezultatele arată că nivelul de încredere acordat clasei politice rămâne redus, iar evaluările negative depășesc în toate cazurile opiniile favorabile. În același timp, gradul redus de notorietate în cazul unor lideri politici, precum Claudiu Târziu, indică faptul că o parte dintre actorii politici aflați în competiție se află încă într-un proces de consolidare a vizibilității publice”, arată sondajul.

Sondajul CURS a fost realizat în perioada 14-24 iulie 2026, pe un eșantion de 1.108 respondenți cu vârsta de 18 ani și peste, reprezentativ pentru populația adultă rezidentă din România.

Eșantionul este probabilist, multistadial și stratificat, iar marja maximă de eroare este de ±3%, la un nivel de încredere de 95%.

Datele au fost colectate prin interviuri telefonice asistate de calculator (CATI), validate pe baza celor mai recente informații ale Institutului Național de Statistică și ponderate în funcție de structura pe vârste a electoratului.

Sondajul poate fi vizualizat AICI.