Românii și banii: între dorința de siguranță și frica de decizii greșite. Ce arată un nou sondaj

Pentru o parte importantă dintre români, discuțiile despre economisire și investiții sunt încă legate de precauție, reținere și frica de a face o alegere financiară nepotrivită. Datele unui sondaj realizat de Reveal Marketing Research arată că 24% dintre participanți aleg să își păstreze banii doar în numerar sau în depozite bancare, considerând această variantă cea mai sigură.

Datele arată că 22% dintre participanți spun că economisesc sau investesc deja, însă aleg să nu discute despre acest lucru cu persoanele apropiate. Alți 11% declară că și-ar dori să economisească sau să investească, dar sunt reținuți de teama de a face o alegere greșită sau de a fi judecați.

Rezultatele indică faptul că, pentru o parte semnificativă a populației, deciziile financiare sunt privite mai ales prin perspectiva riscului, și mai puțin ca un proces de planificare pe termen lung. Numerarul și depozitele bancare sunt considerate variante mai sigure și mai ușor de gestionat, chiar dacă acestea nu elimină efectele pierderii puterii de cumpărare provocate de inflație.

Prudența rămâne un element important în luarea deciziilor financiare, însă evitarea completă a riscurilor poate limita accesul la informații și la opțiuni financiare care ar putea fi analizate pe termen lung. Teama de greșeală îi poate determina pe unii oameni să evite nu doar investițiile, ci și discuțiile sau sursele de informare care i-ar putea ajuta să înțeleagă mai bine aceste decizii.

Sondajul mai arată că dificultatea de a vorbi despre bani se regăsește și în relațiile apropiate. 18% dintre respondenți spun că evită frecvent discuțiile despre probleme financiare din cauza rușinii sau a temerii că vor fi criticați, iar 39% afirmă că fac acest lucru doar uneori.

Această rezervă apare inclusiv în rândul persoanelor care economisesc sau investesc deja, ceea ce arată că deciziile financiare sunt tratate în continuare ca un subiect sensibil pentru mulți oameni.

Un factor care poate influența această atitudine este modul în care banii au fost abordați în familie. Doar 27% dintre participanți afirmă că, în copilărie, în familie existau discuții deschise despre bani. În schimb, 44% spun că acest subiect era abordat doar atunci când apăreau situații necesare, iar 12% declară că banii erau considerați un subiect sensibil sau chiar tabu.

Lipsa conversațiilor despre bani din copilărie poate influența modul în care adulții privesc ulterior economisirea, investițiile și deciziile financiare personale.

Rezultatele sondajului evidențiază importanța accesului la informații clare și ușor de înțeles despre gestionarea banilor și despre mecanismele investițiilor. Resursele educaționale și explicațiile adaptate diferitelor niveluri de experiență pot contribui la o mai bună înțelegere a riscurilor și a obiectivelor financiare personale.

XTB România susține această direcție prin dezvoltarea unei platforme de investiții concepute pentru utilizatori cu niveluri diferite de cunoștințe. Compania precizează că aplicația sa urmărește să simplifice procesul de investiții, iar materialele educaționale și explicațiile despre instrumentele financiare sunt realizate cu sprijinul analiștilor XTB, pentru ca utilizatorii să poată înțelege mai ușor informațiile disponibile.

Potrivit metodologiei, sondajul a fost realizat de Reveal Marketing Research în luna mai 2026, pe un eșantion de 1.003 respondenți din mediul urban, cu vârsta de peste 18 ani. Dintre participanți, 52% au fost femei și 48% bărbați. În ceea ce privește ocupația, 63% erau angajați full time, iar restul proveneau din categorii precum antreprenori, angajați part time, studenți, șomeri sau pensionari. Referitor la venituri, 48% dintre respondenți au declarat venituri cuprinse între 5.001 și 10.000 de lei, 23% peste 10.000 de lei, iar 22% sub 5.000 de lei.