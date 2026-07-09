România intră într-o nouă procedură de infringement. Comisia Europeană acuză restricții care afectează piața energiei
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România este vizată de o nouă procedură de infringement, după ce Comisia Europeană a decis să acționeze împotriva a 11 state membre pentru menținerea unor reglementări considerate prea restrictive în domeniul serviciilor de instalare și construcții din sectorul energetic. Decizia a fost anunțată miercuri, 9 iulie, și vizează scheme obligatorii de autorizare și certificare care, potrivit Executivului european, îngreunează funcționarea pieței unice. Bruxellesul susține că aceste cerințe încetinesc dezvoltarea proiectelor de energie regenerabilă și limitează accesul operatorilor economici pe piața europeană.
Procedura de infringement vizează restricțiile impuse pentru serviciile din domeniul energiei
Procedura de infringement deschisă împotriva României are la bază concluzia Comisiei Europene potrivit căreia anumite scheme obligatorii de autorizare sau certificare limitează în mod nejustificat accesul operatorilor economici la piața serviciilor de instalare și construcții din domeniul energiei.
Executivul european a transmis scrisori de punere în întârziere către Bulgaria, Cehia, Spania, Croația, Cipru, Letonia, Lituania, Ungaria, Polonia, România și Slovacia.
În același timp, Comisia Europeană precizează că o procedură similară este deja în desfășurare împotriva Franței.
Comisia Europeană susține că actualele cerințe încetinesc dezvoltarea proiectelor de energie regenerabilă
Potrivit Comisiei Europene, reglementările naționale privind autorizarea și certificarea instalatorilor reprezintă obstacole în calea dezvoltării sectorului energiei regenerabile și afectează activitatea furnizorilor de servicii pentru eficiență energetică în întreaga Uniune Europeană.
Executivul european arată că astfel de cerințe obligatorii îngreunează accesul pe piață al instalatorilor de echipamente pentru energie regenerabilă și al furnizorilor de instalații destinate creșterii eficienței energetice.
„Pot fi utilizate măsuri mai puțin restrictive, precum controalele ulterioare, pentru a asigura calitatea acestor servicii de instalare, în locul restricționării accesului pe piață prin impunerea unor scheme obligatorii de certificare sau a unor cerințe de înregistrare”.
Comisia Europeană mai precizează că, în cazul Bulgariei, Ciprului, Ungariei, Letoniei și Spaniei, au fost identificate cerințe suplimentare de atestare și înregistrare aplicabile activităților din sectorul construcțiilor.
Potrivit Executivului comunitar, aceste reglementări contribuie la fragmentarea pieței unice europene, îngreunează accesul companiilor la prestarea serviciilor în alte state membre, reduc concurența și limitează opțiunile disponibile pentru consumatori.
În cazul în care statele vizate nu vor transmite explicații considerate satisfăcătoare, Comisia Europeană poate trece la etapa următoare a procedurii și poate emite avize motivate. Acesta este mecanismul utilizat și în alte cauze de infringement, inclusiv în dosarul privind neîndeplinirea de către România a țintelor de reciclare.
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