Consumul de energie din SUA va atinge noi recorduri. Inteligența artificială schimbă echilibrul cererii de electricitate

Consumul de energie din SUA este estimat să stabilească noi maxime istorice în 2026 și 2027, potrivit celor mai recente prognoze publicate marți de Administrația pentru Informații Energetice (EIA), în raportul Short-Term Energy Outlook (STEO). Creșterea este alimentată în principal de extinderea centrelor de date dedicate inteligenței artificiale și criptomonedelor, dar și de procesul de electrificare a economiei. Instituția estimează că cererea de electricitate va continua să avanseze după ce a atins deja un al doilea record anual consecutiv în 2025. În același timp, mixul energetic american va continua să se schimbe, cu o pondere tot mai mare a surselor regenerabile.

Consumul de energie din SUA este prognozat să urce de la nivelul record de 4.195 miliarde kilowați-oră (kWh) înregistrat în 2025 la aproximativ 4.269 miliarde kWh în 2026, urmând să ajungă la 4.399 miliarde kWh în 2027, potrivit estimărilor EIA.

Instituția explică faptul că evoluția este determinată în mare măsură de dezvoltarea accelerată a centrelor de date utilizate pentru aplicațiile de inteligență artificială și pentru operațiunile din domeniul criptomonedelor. În paralel, gospodăriile și companiile utilizează tot mai multă energie electrică, reducând treptat dependența de combustibilii fosili pentru încălzire și transport.

Raportul evidențiază și o schimbare importantă în structura consumului. Pentru prima dată de când sunt colectate aceste date, sectorul comercial este așteptat să depășească sectorul rezidențial în ceea ce privește cererea de electricitate în cursul anului 2026.

În acest context, EIA estimează că vânzările de energie electrică către consumatorii rezidențiali vor scădea la 1.508 miliarde kWh în 2026. În schimb, livrările către clienții comerciali vor urca la 1.550 miliarde kWh, iar cele destinate sectorului industrial vor ajunge la 1.065 miliarde kWh.

Aceste valori sunt comparate cu recordurile istorice de 1.515 miliarde kWh înregistrate de consumatorii rezidențiali și 1.493 miliarde kWh pentru clienții comerciali în 2025, respectiv cu maximul de 1.064 miliarde kWh atins de sectorul industrial în anul 2000.

Prognozele EIA indică o modificare treptată a structurii producției de energie electrică din Statele Unite, pe măsură ce investițiile în surse regenerabile continuă să avanseze în următorii doi ani.

Potrivit estimărilor, ponderea energiei produse din cărbune va scădea de la 17% în 2025 la 15% în 2026 și va rămâne la același nivel și în 2027. În același timp, gazele naturale își vor menține o cotă de aproximativ 40% din producția de electricitate atât în 2026, cât și în 2027, nivel similar celui estimat pentru 2025.

În schimb, energia regenerabilă își va consolida poziția în mixul energetic american. Ponderea acesteia este estimată să crească de la aproximativ 24% în 2025 la 25% în 2026 și la 27% în 2027. Energia nucleară va rămâne stabilă, reprezentând aproximativ 18% din producția totală de electricitate în fiecare dintre următorii doi ani.

Raportul analizează și perspectivele consumului de gaze naturale. EIA estimează că vânzările către consumatorii rezidențiali vor coborî la 12,5 miliarde de metri cubi pe zi (bcfd) în 2026, iar cele destinate clienților comerciali vor ajunge la 9,5 bcfd. În schimb, consumul industrial este prognozat să crească la 24,0 bcfd, iar utilizarea gazelor naturale pentru producerea energiei electrice va urca la 36,6 bcfd.

Aceste estimări sunt raportate la recordurile istorice de 14,3 bcfd înregistrate de consumatorii rezidențiali în 1996, 9,9 bcfd pentru sectorul comercial în 2025, 23,8 bcfd pentru industria americană în 1973 și 36,8 bcfd pentru producerea energiei electrice în 2024.