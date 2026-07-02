Europa își reduce dependența de combustibili fosili. Energia electrică verde ajunge la 45,5%

Ponderea energiei electrice produse din surse regenerabile în Uniunea Europeană a ajuns la 45,5% în primul trimestru al anului 2026, potrivit celor mai recente date publicate de Eurostat. Creșterea vine pe fondul accelerării investițiilor în energie verde și al preocupărilor privind securitatea energetică europeană. În timp ce unele state depășesc deja pragul de 75% energie regenerabilă, altele continuă să înregistreze procente foarte reduse.

Energia electrică produsă din surse regenerabile continuă să își majoreze ponderea în mixul energetic european, potrivit datelor publicate de Eurostat pentru primul trimestru din 2026.

Instituția arată că energia regenerabilă a reprezentat 45,5% din totalul energiei electrice generate în Uniunea Europeană în perioada ianuarie-martie 2026. Comparativ, în primul trimestru al anului trecut, ponderea era de 42,7%, ceea ce confirmă continuarea tendinței de creștere.

Energia eoliană a rămas principala sursă regenerabilă de producție a electricității, contribuind cu 44,9% din totalul energiei regenerabile produse în UE. Pe locul al doilea s-a situat energia hidroelectrică, cu o pondere de 28%, urmată de energia solară, care a reprezentat 17,3%.

Restul producției a provenit din combustibili regenerabili, cu o contribuție de 9,4%, în timp ce energia geotermală și alte surse au însumat împreună 0,4%.

Creșterea ponderii energiei regenerabile are loc într-un context în care Uniunea Europeană accelerează investițiile în producția internă de energie verde, considerată o componentă esențială a securității energetice. Demersul este susținut și de volatilitatea piețelor de combustibili fosili, amplificată de tensiunile geopolitice și de recentele crize energetice.

Diferențele dintre statele membre rămân însă considerabile în ceea ce privește utilizarea surselor regenerabile pentru producerea energiei electrice.

Potrivit Eurostat, Danemarca ocupă primul loc în Uniunea Europeană, cu 90% din energia electrică produsă din surse regenerabile, performanță susținută în principal de dezvoltarea sectorului eolian.

Pe poziția a doua se află Portugalia, unde energia hidroelectrică contribuie decisiv la atingerea unei ponderi de 82,9%, iar Lituania completează podiumul european cu 75,7%, beneficiind în special de producția de energie eoliană.

La polul opus se află Cehia, unde doar 12,7% din energia electrică provine din surse regenerabile. Malta înregistrează o pondere de 13%, iar Slovacia ajunge la 17,2%, cele trei state fiind cele mai slab clasate din Uniunea Europeană la acest indicator.

Extinderea capacităților de producție din surse regenerabile are efecte care depășesc reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră și influențează tot mai mult costurile suportate de consumatori și dependența Europei de importurile energetice.

Potrivit unui raport recent al Agenției Internaționale pentru Energie (AIE), Uniunea Europeană a economisit 51,4 miliarde de euro în 2025 prin reducerea importurilor de combustibili fosili, ca urmare a dezvoltării producției de energie regenerabilă.

Un raport separat realizat de Centrul pentru Cercetare în Domeniul Energiei și Aerului Curat (CREA) estimează că gospodăriile din Danemarca, Finlanda, Franța, Suedia și Slovacia vor economisi în acest an aproximativ 8,5 miliarde de euro la facturile de energie, datorită ponderii ridicate a energiei curate în mixul energetic al acestor state.

Totuși, presiunile asupra pieței europene a energiei s-au intensificat în ultimele săptămâni. Pe lângă majorarea cotațiilor petrolului și gazelor naturale, influențată de criza din zona Strâmtorii Hormuz și de conflictul dintre Iran, Israel și Statele Unite, Europa s-a confruntat și cu un val de căldură excepțional în luna iunie, care a determinat o creștere accentuată a consumului de electricitate pentru răcire.

Potrivit unei analize realizate de organizația de mediu 350.org, facturile la electricitate din Franța și Germania au crescut cu peste 700 de milioane de euro într-o singură săptămână, după ce operatorii au fost nevoiți să utilizeze mai mult gaz pentru a acoperi cererea suplimentară de energie.

Această evoluție readuce în atenție dezbaterea privind sistemul european al „ordinii meritului”, prin care cea mai scumpă sursă de energie necesară pentru acoperirea cererii – de regulă gazul natural – stabilește prețul energiei pentru întreaga piață.

Specialiștii consideră că dezvoltarea accelerată a capacităților de stocare și extinderea producției din surse regenerabile ar putea reduce, pe termen lung, influența gazului asupra prețurilor energiei. Creșterile recente ale costurilor arată însă că tranziția energetică europeană este încă departe de etapa în care energia regenerabilă poate elimina complet această dependență.