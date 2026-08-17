Aerostar investește aproape 8,7 milioane de euro la Iași. Profitul companiei a crescut cu aproximativ 95% într-un an

Aerostar pregătește o investiție de aproape 8,7 milioane de euro la Aeroportul Internațional Iași, unde va construi al doilea hangar destinat mentenanței aeronavelor civile. Proiectul, finanțat integral din fondurile companiei, va fi realizat într-un interval estimat de 12-18 luni. Extinderea centrului de la Iași este anunțată într-un moment în care producătorul aeronautic din Bacău raportează pentru primul semestru din 2026 afaceri de aproape 400 de milioane de lei și un profit net de aproximativ 90 de milioane de lei.

Aerostar a anunțat intrarea în vigoare a contractelor pentru proiectarea și construirea celui de-al doilea hangar din cadrul punctului de lucru de la Iași, investiție prin care compania își va majora capacitatea destinată serviciilor de mentenanță pentru aviația civilă. Societatea este listată la Bursa de Valori București sub simbolul ARS.

Contractul care include autorizarea, proiectarea și execuția efectivă a noului hangar are o valoare de 7,7 milioane de euro, fără TVA.

Pe lângă construcția principală, compania va cheltui încă 995.000 de euro, fără TVA, pentru platforma de acces, amenajările edilitare necesare funcționării obiectivului și împrejmuirea terenului.

În total, cele două lucrări presupun o investiție de 8,695 milioane de euro. Potrivit raportului transmis Bursei de Valori București, întreaga sumă va fi asigurată din sursele proprii ale Aerostar.

Calendarul stabilit pentru proiect prevede o perioadă de execuție cuprinsă între 12 și 18 luni.

Extinderea operațiunilor de la Iași este susținută de rezultatele financiare în creștere raportate de Aerostar pentru prima jumătate a acestui an, atât cifra de afaceri, cât și profitul înregistrând avansuri importante comparativ cu aceeași perioadă din 2025.

În primele șase luni din 2026, compania a obținut o cifră de afaceri de aproape 400 de milioane de lei, sumă echivalentă cu aproximativ 78 de milioane de euro.

În perioada similară din 2025, veniturile din activitatea companiei ajunseseră la 314,6 milioane de lei, respectiv aproximativ 61,7 milioane de euro. Comparativ cu acel nivel, creșterea înregistrată în primul semestru din 2026 este de aproximativ 27%.

Evoluția profitului a fost considerabil mai rapidă. Aerostar a încheiat primele șase luni ale anului cu un profit net de aproape 90 de milioane de lei, echivalent cu aproximativ 17,6 milioane de euro.

În primul semestru al anului trecut, compania raportase un câștig net de 46,1 milioane de lei, adică aproximativ 9 milioane de euro. Diferența indică o creștere de aproximativ 95% într-un singur an, ceea ce înseamnă că profitul s-a apropiat de o dublare.

Rezultatele raportate anterior pentru perioada ianuarie-martie 2026 indicau deja accelerarea profitabilității Aerostar, înainte ca evoluția să fie confirmată de situația financiară aferentă întregului semestru.

În primul trimestru din 2026, compania înregistrase un profit net de 41,1 milioane de lei. În perioada corespunzătoare din 2025, profitul fusese de 21,1 milioane de lei.

Și cifra de afaceri consemnase un avans în primele trei luni. Aerostar ajunsese la venituri de 194,9 milioane de lei, comparativ cu 168,8 milioane de lei în intervalul ianuarie-martie 2025.

Proiectul celui de-al doilea hangar este legat de extinderea suprafețelor utilizate de Aerostar în incinta aeroportului, compania încheind la 30 iulie 2026 două noi contracte de concesiune cu Consiliul Județean Iași.

Contractele vizează două terenuri cu suprafețe de 1.411 metri pătrați, respectiv 2.019 metri pătrați. Perioada inițială pentru care au fost concesionate este de 49 de ani.

Aceste suprafețe se adaugă terenului de 16.000 de metri pătrați pe care Aerostar îl concesionase în septembrie 2017 pentru dezvoltarea activităților sale la Aeroportul Internațional Iași.

La momentul semnării noilor contracte, compania preciza că terenurile suplimentare sunt necesare pentru creșterea capacității de întreținere a aeronavelor civile, prin realizarea unui nou hangar de mentenanță.

Aerostar este prezentă deja cu activități de mentenanță la Aeroportul Internațional Iași, unde primul centru destinat aeronavelor civile a devenit operațional în septembrie 2020.

Hangarul existent are capacitatea de a găzdui simultan trei avioane și este utilizat pentru efectuarea lucrărilor de mentenanță asupra aeronavelor comerciale, inclusiv modele din familiile Airbus A320 și Boeing 737.

Prin construirea celui de-al doilea hangar, capacitatea centrului va fi extinsă. Informațiile prezentate anterior în documentația proiectului și în presa locală arată că noua construcție va fi destinată tot mentenanței aeronavelor civile și este proiectată să poată primi simultan până la trei avioane.

Activitatea Aerostar este împărțită între segmentul aviației civile, unde compania furnizează servicii de mentenanță și produce componente aeronautice, și industria de apărare, în care desfășoară activități specializate pentru aeronave militare.

La unitatea din Bacău sunt realizate inclusiv operațiuni de mentenanță pentru aviația militară. Aerostar este, de asemenea, centru de mentenanță desemnat pentru aeronavele F-16 aflate în dotarea Forțelor Aeriene Române.

Investiția de 8,695 milioane de euro anunțată pentru Aeroportul Internațional Iași este destinată însă exclusiv dezvoltării capacităților companiei pentru aviația civilă.

La finalul primului trimestru din 2026, Aerostar avea aproximativ 1.885 de angajați.

Structura acționariatului este dominată de IAROM SA, care controlează 71,52% din capitalul companiei. Evergent Investments deține o participație de 15,14%, iar acțiunile Aerostar sunt tranzacționate la Bursa de Valori București sub simbolul ARS.