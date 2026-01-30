Tarom a înființat Tarom Tehnic, o companie aprobată la nivel european, care oferă servicii de mentenanță de bază și de linie pentru aeronave Boeing, Airbus și ATR, pe Aeroportul Internațional Henri Coandă din București.

Noua entitate asigură, totodată, pregătire autorizată pentru personalul tehnic din domeniul aviației, adresându-se atât operatorilor aerieni naționali, cât și celor internaționali.

Tarom Tehnic SRL își începe oficial activitatea după obținerea certificărilor EASA Part-145 și Part-147, esențiale pentru funcționarea unei organizații moderne de mentenanță și instruire în aviația civilă.

Certificarea EASA Part-145 confirmă faptul că organizația respectă standarde stricte de siguranță, calitate și proceduri în ceea ce privește întreținerea, reparația și revizia aeronavelor comerciale și a componentelor acestora.

Totodată, aceasta atestă existența unui personal calificat, a unor procese bine definite și a unor echipamente conforme cu cerințele europene.

În paralel, certificarea EASA Part-147 stabilește Tarom Tehnic ca organizație autorizată pentru instruirea personalului de întreținere a aeronavelor. Această acreditare garantează calitatea cursurilor de bază și de tip, necesare pentru obținerea licenței de mecanic de aviație (AML), contribuind astfel la formarea noilor generații de specialiști din domeniu.

Noua companie se numără printre puținele organizații din România capabile să ofere servicii complete de mentenanță de bază și de linie operatorilor aerieni care își desfășoară activitatea pe Aeroportul Internațional Henri Coandă.

Tarom Tehnic dispune de competențe tehnice pentru aeronave Boeing, Airbus și ATR, precum și pentru componentele acestora, consolidându-și poziția pe piața serviciilor MRO.

Un avantaj major îl reprezintă faptul că Tarom Tehnic deține singurul hangar de întreținere și reparații situat în cel mai mare hub aerian din România, aspect care îi conferă un rol strategic în aviația civilă națională.

Compania este deținută integral de Tarom și continuă tradiția fostei Direcții Tehnice, transformarea într-o entitate distinctă având ca scop modernizarea și eficientizarea operațiunilor.

Directorul general al Tarom a arătat că momentul lansării permite valorificarea completă a expertizei celor aproximativ 300 de specialiști și a infrastructurii logistice existente, precizând că Tarom Tehnic va deservi atât compania națională, cât și alți operatori aerieni care au nevoie de mentenanță de bază și de linie.