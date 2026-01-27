Vicepremierul Oana Gheorghiu a declarat marți, pentru Europa Liberă România, că există două jaloane importante în cadrul PNRR care vizează reformarea companiilor de stat.

”Avem două mari jaloane în PNRR, pe de o parte, închiderea interimatelor în consiliile de administraţie ale companiilor de stat. Asta este un jalon, 31 martie, la care se lucrează intens. Aici e nevoie de munca ministerelor pentru că ministerele sunt cele care declanşează procedurile de selecţie a membrilor consiliilor de administraţie împreună cu AMEPIP şi suntem în acest proces, susţinem cu tot ce putem şi monitorizăm procesul”, a afirmat Oana Gheorghiu.

Celălalt jalon se referă la restructurarea a cel puţin trei companii de stat.

”Celălalt jalon este 31 august, planuri de restructurare pentru cel puţin trei companii de stat. Iniţial în PNRR se urmărea listarea la bursă a trei companii. Nu mai e posibil. Termenul e foarte scurt, toată lumea ştie că o listare necesită cel puţin doi ani, să pregăteşti compania, să o faci atractivă pentru investitori astfel încât listarea să fie de succes. Aşa că după discuţiile purtate cu Comisia s-a ajuns la restructurarea a cel puţin trei companii. Dintre cele 22 de companii, unele clar nu mai pot fi restructurate pentru că ele sunt deja în faliment sau chiar în lichidare şi pentru astea urmărim unde sunt blocajele, să vedem de ce nu s-au închis procedurile, să facem curăţenie în lista companiilor de stat”, a afirmat vicepremierul Gheorghiu.

Întrebată dacă Romarm, companie cu datorii și probleme financiare, se află printre firmele vizate de jaloanele PNRR, Oana Gheorghiu a precizat că nu este cazul. Ea a explicat că măsurile se concentrează pe companiile din domeniul transporturilor, în special cele legate de CFR, unde istoricul deschiderii și închiderii succesive de firme a dus la existența unei liste de companii aflate sub administrarea statului.

”Romarm nu este o companie pe această listă. Sunt cele din zona de transporturi, cele legate de CFR. Toate CFR-urile, pentru că statul român, cum n-a mers o companie a mai închis-o, a deschis alta şi am rămas cu o listă de companii atârnate acolo”, a explicat Oana Gheorghiu.

Vicepremierul Oana Gheorghiu a explicat că obiectivul Guvernului este ca statul să iasă din managementul de zi cu zi al companiilor de stat, concentrându-se pe rolul său strategic și de acționar responsabil. Ea a precizat că miniștrii nu vor mai putea oferi indicații privind achizițiile sau angajările în aceste firme, subliniind că tranziția va necesita o perioadă de acomodare similară cu schimbarea sensului de circulație pe o stradă, pentru ca noile reguli să fie respectate fără penalizări imediate.

Vicepremierul Oana Gheorghiu a precizat că, în prezent, nu există oferte internaționale pentru preluarea companiei TAROM și că orice decizie privind viitorul acesteia va fi luată în interesul României. Ea a subliniat necesitatea depășirii mentalității conform căreia parteneriatele public-private sau colaborările cu firme străine ar echivala cu „vânzarea țării”, precizând că observația se aplică nu doar în cazul TAROM, ci mai larg, pentru toate companiile strategice.

”Tarom este o companie care, cel puţin din punct de vedere emoţional pentru România, e importantă, Eu cred că e importantă şi din punct de vedere strategic”, a afirmat Oana Gheorghiu.

Întrebată dacă statul intenționează să păstreze TAROM și să rămână acționar majoritar, vicepremierul Oana Gheorghiu a explicat că decizia urmează să fie luată în cadrul unui comitet interministerial. Ea a subliniat că TAROM este o companie importantă, aflată în restructurare aprobată de Comisia Europeană și în proces de achiziție de aeronave. Hotărârea finală va fi luată după o analiză detaliată a impactului economic, strategic și emoțional al acestei decizii.

”Nu avem o decizie luată în cazul TAROM pentru că ea urmează să se ia în acest comitet interministerial. E o decizie importantă pentru că are multe implicaţii şi la nivel emoţional, dar şi la nivel economic. TAROM este o companie importantă. Ea află în acest moment într-o restructurare validată de Comisia Europeană, e în proces de a-şi achiziţiona nişte aeronave. Decizia se va lua după o analiză foarte temeinică şi după ce ne uităm la toate zonele de impact şi strategii”, a transmis vicepremierul Gheorghiu.

Întrebată despre posibile oferte internaționale pentru preluarea TAROM, vicepremierul Oana Gheorghiu a precizat că, după cunoștințele sale, în prezent nu există astfel de propuneri, posibil și din cauza lipsei unei comunicări oficiale. Ea a subliniat că orice decizie va fi luată în interesul României și a reiterat necesitatea depășirii percepției că parteneriatele public-private sau colaborările cu firme străine ar însemna „vânzarea țării”, argumentând că păstrarea unor active care generează pierderi nu reprezintă o gestionare responsabilă.