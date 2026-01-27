Premierul Ilie Bolojan a declarat la RFI că unii directori ai companiilor de stat din România nu și-au atins obiectivele corespunzătoare salariilor primite, din cauza criteriilor de performanță stabilite de ministere. Potrivit lui, aceste criterii erau reduse, ceea ce a permis unor manageri cu rezultate mediocre să le îndeplinească fără dificultate.

Bolojan a precizat că acești manageri rămân încă în funcție, însă drepturile lor salariale care depășeau un anumit prag au fost reduse. În special, sumele variabile au fost ajustate astfel încât să ajungă la un nivel considerat rezonabil.

„Aici sunt două categorii de manageri. Sunt managerii care își fac datoria, care trebuie plătiți la valoarea rezultatelor lor și sunt acești manageri, dar v-am spus, cu contracte blindate, făcute prost în anii anteriori, pe care dacă ministerele nu îi presează, dacă nu le stabilesc noi indicatori de performanță în așa fel încât să-i alerge puțin, să-și facă datoria, nu o să-i schimbe din aceste funcții. Și reforma companiilor de stat nu poate fi făcută de pe o zi pe alta, trebuie înțeles asta, dar am început acest lucru, am luat aceste măsuri. Și prin ceea ce se face, prin presiunea care se pune asupra lor, prin faptul că bugetele lor vor fi aprobate în primul trimestru, iar în aceste bugete vom pune presiune să-și îmbunătățească activitatea în așa fel încât la finalul anului să se poată face o evaluare, sunt convins că va fi o presiune pusă pe ei. Sunt două posibilități, să-și respecte acești noi indicatori, situațiw în care vor rămâne în funcție, sau să nu-l respecte, situație în care, într-adevăr, pot fi schimbați”, a spus Ilie Bolojan.

Premierul Ilie Bolojan a declarat că, deși salariile managerilor companiilor de stat au fost reduse, acestea rămân ridicate. El a explicat că există posibilități legale de ajustare a veniturilor, însă intervențiile necorespunzătoare pot genera procese și obligația de a returna sumele deja plătite. Potrivit premierului, orice modificare trebuie făcută astfel încât să asigure o echitate minimă în salarizare, atât în sectorul public, cât și între sectorul public și cel privat.