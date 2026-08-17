Ilie Bolojan anunță finalizarea a două pasaje importante la Oradea. Investițiile de 75 de milioane de lei schimbă traficul spre Arad

Premierul interimar Ilie Bolojan a participat la inaugurarea a două noi pasaje construite pe Calea Aradului, la ieșirea din Oradea spre Arad, una dintre cele mai circulate rute din zonă. Investițiile, în valoare totală de aproximativ 75 de milioane de lei, au fost finanțate din PNRR, bugetul de stat și bugetul local. Cele două lucrări fac parte dintr-un proiect mai amplu destinat fluidizării circulației în zona metropolitană Oradea.

Ilie Bolojan a anunțat că cele două investiții inaugurate la Oradea sunt amplasate pe DN 79, pe principala arteră care asigură legătura rutieră dintre municipiu și direcția Arad. Unul dintre pasaje este subteran și se află la intersecția Căii Aradului cu Centura Oradea, iar cel de-al doilea este suprateran și a fost construit în zona Aeroportului Oradea.

Pasajul subteran are o lungime totală de 406 metri și include și un pasaj destinat pietonilor. Lucrarea din apropierea aeroportului se întinde pe 535 de metri, iar pasajul rutier propriu-zis are o lungime de 120 de metri.

„Astăzi, la Oradea, am participat la inaugurarea a două pasaje la ieșirea din Oradea spre Arad, pe una dintre cele mai circulate rute de intrare și ieșire din oraș”, a transmis Ilie Bolojan.

Finanțarea celor două obiective de infrastructură a fost asigurată din trei surse: Planul Național de Redresare și Reziliență, bugetul național și bugetul local. Valoarea cumulată a lucrărilor se ridică la aproximativ 75 de milioane de lei.

„Este vorba despre două pasaje de pe Calea Aradului (DN 79), unul subteran, la intersecția cu Centura Oradea, cu o lungime totală de 406 metri, care include și un pasaj pietonal, și unul suprateran, în zona Aeroportului, cu o lungime totală de 535 de metri, din care pasajul rutier are 120 de metri.

Cele două investiții au fost realizate cu finanțare din PNRR, bugetul național și bugetul local, valoarea totală fiind de aproximativ 75 de milioane de lei”, a mai spus premierul.

Cele două pasaje sunt incluse într-o rețea formată din șase astfel de obiective realizate la ieșirile din Oradea. Proiectele au ca obiectiv reducerea blocajelor rutiere din zona metropolitană, scurtarea timpilor petrecuți în trafic și creșterea siguranței pentru șoferi și pietoni.

Premierul interimar a subliniat efectele pe care noua infrastructură ar trebui să le aibă asupra circulației din zonă.

„Înseamnă mai puțin timp pierdut în trafic, o circulație mai fluentă și mai multă siguranță pentru cei care folosesc aceste drumuri”, a mai spus Bolojan.

Lucrările au fost încheiate într-un interval relativ scurt, în condițiile termenelor impuse proiectelor finanțate prin PNRR. Potrivit lui Ilie Bolojan, finalizarea investițiilor a fost posibilă prin colaborarea dintre administrația locală, Guvern, Ministerul Transporturilor, Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere și constructorii implicați.

Șeful interimar al Guvernului a susținut că o coordonare eficientă între instituțiile centrale și autoritățile locale poate reduce timpul necesar pentru realizarea unor investiții publice.

„Atunci când autoritățile centrale și locale colaborează, proiectele pot fi realizate și livrate într-un timp bun”, a transmis el.

Premierul interimar a menționat contribuția instituțiilor și a echipelor implicate în realizarea celor două pasaje, de la administrația județeană și municipală până la structurile Ministerului Transporturilor și companiile care au executat lucrările.

„Le mulțumesc colegilor din Consiliul Județean Bihor și Primăria Oradea, colegilor din Ministerul Transporturilor și CNAIR, precum și constructorilor care s-au mobilizat pentru finalizarea lucrărilor”, a spus premierul.

Ilie Bolojan a legat inaugurarea celor două pasaje de impactul concret pe care fondurile europene îl pot avea asupra infrastructurii și serviciilor publice. El a enumerat investițiile în drumuri, unități medicale, școli și creșe printre proiectele care pot fi realizate cu finanțare europeană.

„Banii europeni înseamnă astfel de investiții, infrastructură, spitale, școli, creșe și alte proiecte care îmbunătățesc nivelul de trai al românilor”, a transmis Ilie Bolojan.

Cele două pasaje inaugurate pe Calea Aradului au lungimi totale de 406, respectiv 535 de metri și au fost realizate cu finanțare europeană prin Planul Național de Redresare și Reziliență. Lucrările la pasajul subteran din apropierea magazinului Jumbo au început în ianuarie 2026, iar proiectul include și un pasaj pietonal subteran. Contractul de finanțare pentru aceste lucrări are o valoare de 36.894.127,66 lei, inclusiv TVA.

Pasajul suprateran, construit peste sensul giratoriu care asigură accesul către ERA Shopping Park, Dedeman și Oradea Shopping Center, are o lungime totală de 535 de metri. Lucrările au început în septembrie 2025, iar valoarea contractului se ridică la 37.610.161,19 lei, inclusiv TVA.

Ambele proiecte au fost executate de asocierea Selina – Drum Asfalt și sunt realizate în parteneriat de Consiliul Județean Bihor, CNAIR și Primăria Oradea. Odată cu deschiderea celor două pasaje din zona Jumbo–ERA, șase dintre cele opt pasaje rutiere anunțate de Consiliul Județean Bihor sunt deschise circulației. Celelalte două proiecte vizează pasajul subteran de la intersecția străzilor Tudor Vladimirescu, Oneștilor și Lăpușului, aflat în lucru, și viitorul pasaj de pe strada Matei Corvin, pentru care urmează să fie lansată licitația.