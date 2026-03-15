Circulația fără rovinietă pe drumurile naționale și autostrăzile din România poate atrage amenzi consistente. Autoritățile au instalat peste 70 de camere pentru depistarea șoferilor care nu plătesc această taxă, pentru a asigura respectarea legislației și finanțarea întreținerii drumurilor.

Camerele sunt plasate strategic pe principalele artere rutiere și în apropierea punctelor de trecere a frontierei. Printre locațiile recente se numără:

Bechet, Cenad, Giurgiu, Lunga, Nădlac II (Autostrada A1)

Negru Vodă, Ostrov, Porțile de Fier I, Calafat, Nădlac, Turnu și Săcuieni

Județ Drum / Locație cameră Alba DN1 – Sebeș Arad DN7 – Nădlac, DN79 – Arad Argeș DN65A – Buzoiești Bacău DN11 – Sănduleni, DN15 – Gârleni, DN2 – Nicolae Bălcescu (camera dublă) Bihor DN1 – Oșorhei Bistrița-Năsăud DN17 – Țiha Bârgăului Botoșani DN29 – Baisa Brașov DN1 – Timișul de Sus, DN1 – Sercaia, DN11 – Lunca Călnicului, DN11 – Hărman (camera dublă), DN73 – Râșnov Brăila DN21 – Bărăganul, DN22 – Movila Mireșii, DN2B – Lacu Sărat Buzău DN2 – Mărăcineni (camera dublă) Caraș-Severin DN6 – Mehadia, DN58 – Soceni Călărași DN3 – Cuza Vodă Cluj Autostrada A3 – Gilău (camera dublă), DN75 – Mihai Viteazu, DN1 – Vâlcele (camera dublă), DN1C – Jucu Constanța DN38 – Movilița Covasna DN12 – Sfântu Gheorghe Dâmbovița Autostrada A1 – Petrești (camera dublă), DN71 – Ulmi Dolj DN6 – Cosoveni, DN55 – Bratovești, DN56 – Podari, DN65 – Pielești Galați DN25 – Sendreni, DN26 – Vânători, DN24 – Cosmesti Gorj DN66 – Drăguțești Giurgiu DN5 – Călugăreni (camera dublă) Harghita DN12 – Sândominic, DN13A – District Harghita Hunedoara DN66 – Băcia, DN7 – Săcămaș Ialomița Autostrada A2 – Fetești (camera dublă), DN2A – Giurgeni Iași DN2 – Motca, DN28 – Lețcani (camera dublă), DN24 – Popricani Ilfov Autostrada A2 – Glina (camera dublă), Autostrada A3 – Snagov (camera dublă) Maramureș DN18 – Moisei Mureș DN15 – Sângeorgiu de Mureș, DN13 – Balauseri Neamț DN15 – Văduri, DN15 – Călugăreni Prahova DN1 – Bărcănești/Românești (camera dublă), DN72 – Brătașanca, DN1B – Albești (camera dublă), DN1A – Măneciu Satu Mare DN19 – Decebal Sălaj DN1F – Romanasi Suceava DN2 – Iacobești, DN17 – Vama Teleorman DN6 – Drăgănești Vlaşca Timiș DN59 – Jebel, DN6 – Sânnicolau Mare, DN69 – Orțișoara Tulcea DN22A – Cataloi Vaslui DN24 – Crasna, DN24B – Rîșești Vâlcea DN64 – Ionești, DN67 – Budești, DN7 – Călimănești/Seaca Vrancea DN23 – Vulturu

Nerespectarea plății rovinietei poate atrage sancțiuni semnificative, diferențiate în funcție de tipul vehiculului:

Autoturisme: 250 – 500 lei

Vehicule de transport marfă < 3,5 tone: 750 – 1.250 lei

Vehicule 3,5 – 7,5 tone și transport persoane 9 – 23 locuri: 1.250 – 1.750 lei

Vehicule > 7,5 tone și transport persoane > 23 locuri: 1.750 – 2.250 lei

Taxa de drum variază în funcție de tipul vehiculului și perioada de valabilitate.

Durată Preț aproximativ autoturism 1 zi 3,5 € 10 zile 6 € 1 lună 9,5 € 60 zile 15 € 1 an 50 €

Plata rovinietei se poate face online prin site-ul CNAIR sau prin aplicații partenere și benzinării, iar validarea este automată în sistem, fără necesitatea unui document fizic pe parbriz.