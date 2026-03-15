Camere rovinietă în România 2026

Circulația fără rovinietă pe drumurile naționale și autostrăzile din România poate atrage amenzi consistente. Autoritățile au instalat peste 70 de camere pentru depistarea șoferilor care nu plătesc această taxă, pentru a asigura respectarea legislației și finanțarea întreținerii drumurilor.

Unde sunt amplasate camerele pentru rovinietă?

Camerele sunt plasate strategic pe principalele artere rutiere și în apropierea punctelor de trecere a frontierei. Printre locațiile recente se numără:

  • Bechet, Cenad, Giurgiu, Lunga, Nădlac II (Autostrada A1)

  • Negru Vodă, Ostrov, Porțile de Fier I, Calafat, Nădlac, Turnu și Săcuieni

Județ Drum / Locație cameră
Alba DN1 – Sebeș
Arad DN7 – Nădlac, DN79 – Arad
Argeș DN65A – Buzoiești
Bacău DN11 – Sănduleni, DN15 – Gârleni, DN2 – Nicolae Bălcescu (camera dublă)
Bihor DN1 – Oșorhei
Bistrița-Năsăud DN17 – Țiha Bârgăului
Botoșani DN29 – Baisa
Brașov DN1 – Timișul de Sus, DN1 – Sercaia, DN11 – Lunca Călnicului, DN11 – Hărman (camera dublă), DN73 – Râșnov
Brăila DN21 – Bărăganul, DN22 – Movila Mireșii, DN2B – Lacu Sărat
Buzău DN2 – Mărăcineni (camera dublă)
Caraș-Severin DN6 – Mehadia, DN58 – Soceni
Călărași DN3 – Cuza Vodă
Cluj Autostrada A3 – Gilău (camera dublă), DN75 – Mihai Viteazu, DN1 – Vâlcele (camera dublă), DN1C – Jucu
Constanța DN38 – Movilița
Covasna DN12 – Sfântu Gheorghe
Dâmbovița Autostrada A1 – Petrești (camera dublă), DN71 – Ulmi
Dolj DN6 – Cosoveni, DN55 – Bratovești, DN56 – Podari, DN65 – Pielești
Galați DN25 – Sendreni, DN26 – Vânători, DN24 – Cosmesti
Gorj DN66 – Drăguțești
Giurgiu DN5 – Călugăreni (camera dublă)
Harghita DN12 – Sândominic, DN13A – District Harghita
Hunedoara DN66 – Băcia, DN7 – Săcămaș
Ialomița Autostrada A2 – Fetești (camera dublă), DN2A – Giurgeni
Iași DN2 – Motca, DN28 – Lețcani (camera dublă), DN24 – Popricani
Ilfov Autostrada A2 – Glina (camera dublă), Autostrada A3 – Snagov (camera dublă)
Maramureș DN18 – Moisei
Mureș DN15 – Sângeorgiu de Mureș, DN13 – Balauseri
Neamț DN15 – Văduri, DN15 – Călugăreni
Prahova DN1 – Bărcănești/Românești (camera dublă), DN72 – Brătașanca, DN1B – Albești (camera dublă), DN1A – Măneciu
Satu Mare DN19 – Decebal
Sălaj DN1F – Romanasi
Suceava DN2 – Iacobești, DN17 – Vama
Teleorman DN6 – Drăgănești Vlaşca
Timiș DN59 – Jebel, DN6 – Sânnicolau Mare, DN69 – Orțișoara
Tulcea DN22A – Cataloi
Vaslui DN24 – Crasna, DN24B – Rîșești
Vâlcea DN64 – Ionești, DN67 – Budești, DN7 – Călimănești/Seaca
Vrancea DN23 – Vulturu

Amenzi pentru neplata rovinietei

Nerespectarea plății rovinietei poate atrage sancțiuni semnificative, diferențiate în funcție de tipul vehiculului:

  • Autoturisme: 250 – 500 lei

  • Vehicule de transport marfă < 3,5 tone: 750 – 1.250 lei

  • Vehicule 3,5 – 7,5 tone și transport persoane 9 – 23 locuri: 1.250 – 1.750 lei

  • Vehicule > 7,5 tone și transport persoane > 23 locuri: 1.750 – 2.250 lei

Cât costă rovinieta în 2026?

Taxa de drum variază în funcție de tipul vehiculului și perioada de valabilitate.

Durată Preț aproximativ autoturism
1 zi 3,5 €
10 zile 6 €
1 lună 9,5 €
60 zile 15 €
1 an 50 €

Plata rovinietei se poate face online prin site-ul CNAIR sau prin aplicații partenere și benzinării, iar validarea este automată în sistem, fără necesitatea unui document fizic pe parbriz.