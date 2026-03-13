Guvernul României a aprobat un mecanism prin care 50% din încasările rovinietei și ale sistemului TollRO vor fi transferate direct la bugetul de stat, începând cu 1 septembrie 2026. Măsura vizează atât susținerea infrastructurii rutiere, cât și creșterea transparenței și eficienței în colectarea taxelor rutiere.

„Se reglementează un mecanism de virare parțială la bugetul de stat a veniturilor provenite din rovinietă și din sistemul TollRO, prin care Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere – S.A. virează lunar 50% din sumele încasate, începând cu 1 septembrie 2026, într-un cont distinct de venituri ale bugetului de stat deschis pe codul de identificare fiscală al CNAIR, în termen de 5 zile lucrătoare ale lunii următoare încasării”, arată documentul adoptat.

Conform actului normativ aprobat, CNAIR va vira lunar jumătate din sumele încasate prin rovinietă și TollRO într-un cont special al bugetului de stat. Transferul se va face în maximum 5 zile lucrătoare după încasare, asigurând astfel o finanțare mai rapidă a proiectelor de întreținere a drumurilor și autostrăzilor.

Această decizie are un impact direct asupra sustenabilității financiare a rețelei naționale de drumuri, deoarece în prezent rovinieta acoperă doar 30% din necesarul de întreținere. Odată cu introducerea TollRO, gradul de acoperire ar putea crește până la 70%.

Din această vară, România va implementa Sistemul Electronic de Tarifare Rutieră (STRR), care va include:

TollRO pentru camioanele de peste 3,5 tone, calculat în funcție de distanța parcursă și clasa de emisii Euro;

O nouă rovinietă pentru autoturisme, calculată după durata de utilizare a rețelei de drumuri naționale;

Diferențierea tarifelor pe baza nivelului de poluare, conform principiului „poluatorul plătește”.

Prin aceste schimbări, STRR vizează reducerea emisiilor poluante, stimularea transportului sustenabil și descurajarea vehiculelor cu impact ecologic ridicat.

Implementarea mecanismului aduce avantaje multiple:

Creșterea veniturilor bugetare – jumătate din încasări vor susține direct proiectele de infrastructură; Transparență în finanțare – conturile speciale vor facilita monitorizarea fondurilor colectate; Stimularea transportului verde – tarifele diferențiate pe emisii încurajează utilizarea vehiculelor ecologice; Reducerea poluării și aglomerației – taxarea distanței parcurse descurajează transportul excesiv pe drumurile naționale.

Reforma rovinietei și introducerea TollRO reprezintă un jalon esențial din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR). Până acum, taxele rutiere se aplicau doar în funcție de durata utilizării drumurilor sau trecerea podurilor peste Dunăre, fără legătură cu poluarea sau distanța parcursă.

Noua abordare permite: