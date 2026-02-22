O analiză de piață arată că, în pofida compensării accizei cu 65 de bani pe litru pentru perioada 1 ianuarie – 31 martie 2026, motorina din România rămâne cea mai scumpă din regiune.

„Diferențele de preț la motorină din regiune și faptul că mecanismul de recuperare a accizei se aplică doar transportatorilor români generează un efect direct asupra bugetului statului. Transportatorii români care operează pe rute internaționale aleg să alimenteze în țări precum Ungaria, unde costurile sunt mai competitive, iar operatorii străini care tranzitează sau desfășoară activități în România evită alimentarea locală deoarece nu își pot recupera acciza. Practic, volume importante de carburant se mută în afara țării, ceea ce înseamnă încasări mai mici din taxe și accize pentru statul român și o pierdere de competitivitate pentru piața locală de transport”, a declarat George Dobre, sales manager România la TFC pentru Adevărul.

Conform datelor prezentate, prețul litrului de motorină în România, fără TVA și fără acciză, este cu 16% mai mare decât în Bulgaria, cu 12% față de Ungaria și Polonia, cu 9% față de Cehia și cu 8% față de Slovenia.

La nivelul Uniunii Europene, alte șapte state restituie acciza pentru transportatorii rutieri. Este vorba despre Belgia, Franța, Italia, Croația, Slovenia, Spania și Ungaria. În aceste state, atât transportatorii locali, cât și cei străini pot recupera acciza la motorină, spre deosebire de România, unde schema se aplică doar transportatorilor români.

Reprezentantul TFC a mai susținut că, la nivel european, Spania, Bulgaria și Belgia sunt țările unde transportatorii pot găsi cele mai bune prețuri la combustibil.

Cheltuielile cu combustibilul reprezintă până la 35% din costurile totale pentru flotele care efectuează curse internaționale. În același timp, taxele de drum au crescut semnificativ în mai multe state europene.

În Ungaria și Austria, tariful taxelor de drum per kilometru a depășit costurile cu motorina. În Polonia, tarifele au fost indexate din ianuarie 2026 cu 5%, iar din februarie taxele din sistemul e-TOLL au crescut cu 40% pentru camioane și autobuze. În Austria, noile tarife pentru camioane au urcat cu 7,7% de la 1 ianuarie 2026, în funcție de numărul de axe, emisiile de CO₂ și nivelul de zgomot.

De la 1 iulie 2026, Țările de Jos vor înlocui Eurovigneta cu o taxă pe kilometrii parcurși, calculată în funcție de greutatea vehiculului și emisiile de CO₂. În aceeași perioadă, România va introduce sistemul electronic TollRo pentru vehiculele de peste 3,5 tone, pe principiul plătești cât circuli.

De la 1 ianuarie 2026, transportatorii din România resimt și efectele majorării accizelor la combustibil.

În acest context, Beniamin Lucescu, președintele Federației Operatorilor Români de Transport, a arătat că Hotărârea Guvernului nr. 1094/2025 privind compensarea creșterii accizei la motorină expiră la 30 martie 2026.

El a precizat că, dacă schema nu va fi prelungită până la finalul anului 2026, prețurile la transport vor crește cu cel puțin 10%. Acesta a mai menționat că introducerea sistemului TollRo de la 1 iulie 2026 pentru camioanele de peste 3,5 tone va avea un tarif sub cel din Bulgaria, însă Ordonanța Guvernului nr. 23/2025 a majorat deja tarifele la viniete.

Potrivit acestuia, toate aceste majorări se vor reflecta în prețurile de la raft și în costul biletelor pentru transportul rutier de pasageri.

„Hotărârea Guvernului nr. 1094/2025 privind compensarea creșterii accizei la motorină expiră în 30.03.2026. Dacă nu se prelungește schema de restituire a accizei la motorină până la finalul anului 2026, sigur vor crește prețurile la transport (în jur cu minim 10%). Cât despre creșterea taxei de drum (introducerea sistemului de taxare ToolRo din 01.07.2026 la camioanele peste 3,5 t , tariful este sub cel din Bulgaria. O.G.nr. 23/2025 a mărit tarifele la vinetele deja, cred că transportatorii au mărit și anul trecut cu 5-8% prețurile la transport datorită creșterii tarifelor la vinete. Toate aceste majorări se vor vedea în prețurile de la raft, dar și în prețul biletelor pentru transportul rutier de pasageri”, a declarat pentru Adevărul, Beniamin Lucescu.

La rândul său, Mihai Teodorescu, director al companiei Eltra Logis, a afirmat că România se pregătește să introducă un nou sistem de taxare rutieră de tip pay-as-you-go, care va înlocui rovinieta pentru vehiculele de peste 3,5 tone.

El a explicat că taxarea pe kilometru, diferențiată în funcție de masa vehiculului și clasa de emisii, va duce la costuri mai mari pentru transporturile interne și de tranzit.

Acesta a arătat că Europa traversează un moment de recalibrare structurală a transportului rutier, marcat de creșterea taxelor de infrastructură, majorarea accizelor la combustibil și introducerea unor restricții de circulație în state-cheie de tranzit, evoluții care exercită o presiune constantă asupra marjelor operaționale și determină ajustarea tarifelor de transport pentru a asigura sustenabilitatea operațiunilor.