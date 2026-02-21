România rămâne la vârful clasamentului prețurilor la motorină
Potrivit analizei TFC B.V., operatorii de transport din România achită în continuare cel mai mare preț pentru motorină din regiune. Situația persistă în pofida existenței unei scheme de compensare a accizei, stabilită la 65 de bani/litru pentru intervalul 1 ianuarie – 31 martie 2026.
Raportul evidențiază că prețul motorinei în România, calculat fără TVA și fără acciză, depășește semnificativ valorile din statele comparate:
- +16% față de Bulgaria
- +12% față de Ungaria și Polonia
- +9% față de Cehia
- +8% față de Slovenia
Chiar și după deducerea accizei recuperabile, România rămâne peste majoritatea piețelor din Europa Centrală și de Est.
Diferențele de preț, relevante pentru flotele internaționale
Comparația prețurilor motorinei, calculată fără TVA, evidențiază diferențe consistente între statele din regiune. România se poziționează la nivelul cel mai ridicat, atât în varianta standard, cât și după aplicarea accizei recuperabile.
Datele analizate indică următoarele valori:
-Polonia: € 1,04 / litru
-România: € 1,29 / litru (respectiv € 1,16 după acciza recuperabilă)
-Bulgaria: € 1,00 / litru
-Ungaria: € 1,09 / litru (respectiv € 1,04 după acciza recuperabilă)
-Cehia: € 1,06 / litru
Slovenia: € 1,18 / litru (respectiv € 1,07 după acciza recuperabilă)
Chiar și în scenariul în care se deduce acciza compensată, motorina din România rămâne mai scumpă decât în Polonia, Bulgaria, Ungaria, Cehia sau Slovenia.
Pentru transportatorii implicați în curse internaționale, aceste diferențe pot influența direct strategiile de alimentare și planificarea rutelor.
Compensarea accizei: avantaj limitat față de alte state UE
TFC subliniază că alte șapte state europene aplică mecanisme de restituire a accizei pentru transportatori: Belgia, Franța, Italia, Croația, Slovenia, Spania și Ungaria.
Diferența esențială este că, în aceste țări, pot beneficia de rambursare atât operatorii locali, cât și cei străini. În România, schema este disponibilă exclusiv transportatorilor români, ceea ce reduce atractivitatea pieței pentru flotele externe și limitează competitivitatea regională.
Combustibilul consumă până la 35% din bugetul unei flote
Cheltuielile cu motorina pot ajunge la 30–35% din costurile totale ale unei flote de transport internațional. În acest context, variațiile de preț dintre state devin un factor critic în menținerea profitabilității.
Pe lângă carburant, companiile se confruntă cu:
-creșterea costurilor salariale
-volatilitatea cursurilor valutare
-majorarea taxelor rutiere
-cerințe sporite de mediu
Taxele de drum cresc accelerat în Europa
Analiza TFC arată că anul 2026 a adus modificări consistente în sistemele de taxare rutieră:
Polonia
-indexare de +5% din ianuarie 2026
-creștere de +40% în sistemul e-TOLL pentru camioane și autobuze (din februarie)
Austria
-majorare de +7,7% pentru vehicule grele
-tarife diferențiate în funcție de axe, emisii CO₂ și zgomot
Ungaria
-niveluri de taxare/km care, în unele cazuri, depășesc costul carburantului
Taxarea per kilometru devine noul standard
Transformări majore sunt programate în mai multe state:
-Țările de Jos: din 1 iulie 2026, Eurovigneta va fi înlocuită cu taxă/km, calculată după greutatea vehiculului și emisii CO₂
-România: introducerea TollRo pentru vehicule >3,5 tone, pe principiul „plătești cât circuli”
Schimbarea marchează o trecere de la taxarea pe perioadă la taxarea pe utilizare reală a infrastructurii.
Presiune dublă: carburant scump + taxe rutiere mai mari
În unele state, precum Austria și Ungaria, taxele de drum au început să depășească ponderea costurilor cu motorina. Pentru transportatori, combinația dintre:
-prețuri ridicate la combustibil
-taxe/km în creștere
-cerințe de decarbonizare
-creează un mediu operațional din ce în ce mai dificil.
TFC: soluții integrate pentru controlul costurilor
TFC B.V. oferă transportatorilor:
-carduri de combustibil acceptate în peste 6.000 de stații din 21 de țări UE
-opțiuni de preț fix zilnic sau săptămânal
-soluții de taxare rutieră în 16 state
-recuperare TVA și accize
-acces la parcări securizate, service-uri, spălătorii
-rezervări de feribot
Serviciile sunt gestionate prin portal dedicat și aplicație mobilă.
TFC B.V.: „Nu mai există bariere lingvistice sau complicații administrative”
În comunicarea oficială, compania precizează:
„TFC B.V. oferă servicii complete, asistență personală și cunoștințe actualizate despre piață companiilor de transport internațional. Cu cardul TFC, acestea beneficiază de realimentare cu combustibil la prețuri avantajoase în cadrul unei rețele europene extinse. Adăugăm rapid și ușor servicii rutiere, soluții de taxare, rambursări de TVA și accize, deoarece ne ocupăm de toate sub același acoperiș. Nu mai există bariere lingvistice, timpi lungi de așteptare sau complicații administrative. Monitorizăm îndeaproape evoluțiile în materie de sustenabilitate din industria transporturilor și ne adaptăm continuu serviciile pentru a răspunde nevoilor tuturor, acum și în viitor”.
