Potrivit analizei TFC B.V., operatorii de transport din România achită în continuare cel mai mare preț pentru motorină din regiune. Situația persistă în pofida existenței unei scheme de compensare a accizei, stabilită la 65 de bani/litru pentru intervalul 1 ianuarie – 31 martie 2026.

Raportul evidențiază că prețul motorinei în România, calculat fără TVA și fără acciză, depășește semnificativ valorile din statele comparate:

+16% față de Bulgaria

+12% față de Ungaria și Polonia

+9% față de Cehia

+8% față de Slovenia

Chiar și după deducerea accizei recuperabile, România rămâne peste majoritatea piețelor din Europa Centrală și de Est.

Comparația prețurilor motorinei, calculată fără TVA, evidențiază diferențe consistente între statele din regiune. România se poziționează la nivelul cel mai ridicat, atât în varianta standard, cât și după aplicarea accizei recuperabile.

Datele analizate indică următoarele valori:

-Polonia: € 1,04 / litru

-România: € 1,29 / litru (respectiv € 1,16 după acciza recuperabilă)

-Bulgaria: € 1,00 / litru

-Ungaria: € 1,09 / litru (respectiv € 1,04 după acciza recuperabilă)

-Cehia: € 1,06 / litru

Slovenia: € 1,18 / litru (respectiv € 1,07 după acciza recuperabilă)

Chiar și în scenariul în care se deduce acciza compensată, motorina din România rămâne mai scumpă decât în Polonia, Bulgaria, Ungaria, Cehia sau Slovenia.

Pentru transportatorii implicați în curse internaționale, aceste diferențe pot influența direct strategiile de alimentare și planificarea rutelor.

TFC subliniază că alte șapte state europene aplică mecanisme de restituire a accizei pentru transportatori: Belgia, Franța, Italia, Croația, Slovenia, Spania și Ungaria.

Diferența esențială este că, în aceste țări, pot beneficia de rambursare atât operatorii locali, cât și cei străini. În România, schema este disponibilă exclusiv transportatorilor români, ceea ce reduce atractivitatea pieței pentru flotele externe și limitează competitivitatea regională.

Cheltuielile cu motorina pot ajunge la 30–35% din costurile totale ale unei flote de transport internațional. În acest context, variațiile de preț dintre state devin un factor critic în menținerea profitabilității.

Pe lângă carburant, companiile se confruntă cu:

-creșterea costurilor salariale

-volatilitatea cursurilor valutare

-majorarea taxelor rutiere

-cerințe sporite de mediu

Taxele de drum cresc accelerat în Europa

Analiza TFC arată că anul 2026 a adus modificări consistente în sistemele de taxare rutieră:

Polonia

-indexare de +5% din ianuarie 2026

-creștere de +40% în sistemul e-TOLL pentru camioane și autobuze (din februarie)

Austria

-majorare de +7,7% pentru vehicule grele

-tarife diferențiate în funcție de axe, emisii CO₂ și zgomot

Ungaria

-niveluri de taxare/km care, în unele cazuri, depășesc costul carburantului

Transformări majore sunt programate în mai multe state:

-Țările de Jos: din 1 iulie 2026, Eurovigneta va fi înlocuită cu taxă/km, calculată după greutatea vehiculului și emisii CO₂

-România: introducerea TollRo pentru vehicule >3,5 tone, pe principiul „plătești cât circuli”

Schimbarea marchează o trecere de la taxarea pe perioadă la taxarea pe utilizare reală a infrastructurii.

În unele state, precum Austria și Ungaria, taxele de drum au început să depășească ponderea costurilor cu motorina. Pentru transportatori, combinația dintre:

-prețuri ridicate la combustibil

-taxe/km în creștere

-cerințe de decarbonizare

-creează un mediu operațional din ce în ce mai dificil.

TFC B.V. oferă transportatorilor:

-carduri de combustibil acceptate în peste 6.000 de stații din 21 de țări UE

-opțiuni de preț fix zilnic sau săptămânal

-soluții de taxare rutieră în 16 state

-recuperare TVA și accize

-acces la parcări securizate, service-uri, spălătorii

-rezervări de feribot

Serviciile sunt gestionate prin portal dedicat și aplicație mobilă.

În comunicarea oficială, compania precizează: