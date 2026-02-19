Italia aplică noi reguli pentru șoferii vârstnici, iar modificările vizează direct conducătorii auto care dețin permise din categoriile C și CE, necesare pentru operarea camioanelor și a ansamblurilor cu remorcă. Începând cu vârsta de 68 de ani, titularii acestor permise se confruntă cu restricții clare și semnificative.

Concret, șoferilor care au depășit acest prag de vârstă le este interzis să conducă autotractoare și camioane cu o greutate totală ce depășește 20 de tone. Măsura afectează în special transportatorii profesioniști care operează vehicule de mare tonaj, utilizate în transportul internațional sau în logistica industrială.

În plus, permisul de conducere din categoria CE, care permite conducerea vehiculelor articulate grele, este în mod obișnuit retrogradat la categoria C după împlinirea vârstei de 68 de ani. Această modificare înseamnă că șoferul nu mai are dreptul să conducă ansambluri formate din cap tractor și semiremorcă, limitându-și astfel aria profesională.

O altă condiție impusă de legislația din Italia este obligativitatea reînnoirii permisului la fiecare doi ani printr-un control efectuat de Consiliul Medical Local (CML). Examinarea are rolul de a confirma că persoana în cauză este aptă din punct de vedere fizic și psihic pentru a conduce un vehicul de mare tonaj.

Noile reglementări nu vizează însă toate categoriile de șoferi. Permisele din categoriile A și B, care permit conducerea motocicletelor și a autoturismelor, nu sunt afectate de limita de 68 de ani, spun cei de la ziarulromanesc.de.

Persoanele în vârstă pot continua să conducă aceste vehicule, cu condiția respectării controalelor medicale periodice. Pentru șoferii profesioniști, examinările medicale devin obligatorii de la 50 de ani, iar pentru ceilalți conducători auto, de la 60 de ani.

Astfel, după împlinirea vârstei de 68 de ani, un șofer din Italia poate conduce în continuare camioane aferente categoriei C, însă nu mai are dreptul de a opera vehicule mai grele de 20 de tone, asociate în mod obișnuit categoriei CE, indiferent de valabilitatea înscrisă pe permis.

Decizia adoptată de autoritățile din Italia are la bază date statistice privind implicarea șoferilor în vârstă în accidente rutiere grave. Ministerul de Interne italian a analizat cazurile care implică vehicule grele de marfă și a constatat că persoanele de vârste înaintate sunt suprareprezentate în astfel de incidente.

Potrivit cercetărilor oficiale, riscurile cresc odată cu înaintarea în vârstă, pe fondul scăderii reflexelor, al diminuării capacității de reacție și al eventualelor probleme medicale asociate. În cazul vehiculelor de mare tonaj, consecințele unui accident sunt adesea mult mai grave, motiv pentru care autoritățile au considerat necesară introducerea unor limite suplimentare.

Datele din alte state europene au fost, de asemenea, invocate în susținerea măsurii. În Franța, 449 de șoferi cu vârsta peste 75 de ani și-au pierdut viața în accidente rutiere în anul 2021. Aceste cifre au fost utilizate ca argument pentru necesitatea unor politici preventive la nivel european.

Totuși, măsura adoptată în Italia a generat reacții împărțite. O parte a opiniei publice consideră că restricțiile sunt justificate și contribuie la protejarea tuturor participanților la trafic. Alte voci susțin însă că decizia poate fi interpretată drept o formă de discriminare pe criterii de vârstă și o limitare a independenței persoanelor în vârstă care încă sunt apte să conducă în condiții de siguranță.

La nivelul Uniunii Europene sunt deja în discuție propuneri privind introducerea unui „permis de conducere pentru seniori”. Acest concept ar presupune reînnoirea documentului la fiecare cinci ani, condiționată de promovarea unor teste medicale și, eventual, practice. Dezbaterea rămâne deschisă, în timp ce Italia aplică deja noile reguli pentru șoferii trecuți de 68 de ani.