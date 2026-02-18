La mall-ul ParkLake din București, mai mulți șoferi au fost opriți de paznici înainte să intre în parcarea subterană ca să-și dea zăpada de pe mașini.

Ninsorile mari din Capitală au creat o situație neașteptată: dacă toate mașinile pline de zăpadă ar intra în parcare, topirea zăpezii ar inunda locul.

Ca să evite asta, mall-ul a luat o măsură simplă: paznicii le cer șoferilor să curețe mașinile înainte să intre.

Scopul este să nu blocheze sistemul de scurgere al parcării subterane având în vedere ninsorile puternice care au provocat deja probleme mari în București.

ANM a anunțat miercuri vreme severă până joi dimineață, cu ninsori, viscol, vânt puternic și strat mare de zăpadă.

Între 18 februarie, ora 10:00, și 19 februarie, ora 10:00, vremea va fi rece: în Moldova, estul Munteniei și Dobrogea temperaturile maxime vor fi între -6 și 0°C, iar minimele vor coborî sub 0°C, între -8 și 1°C. În jumătatea de est va continua să ningă viscolit, cu rafale de 50–70 km/h.

La munte, în Carpații Meridionali și de Curbură, vântul va bate cu 70–90 km/h, reducând vizibilitatea. Se va depune un strat nou de zăpadă de 10–20 cm, local peste 20 cm în sud-est.

Pe 18 februarie, până la ora 23:00: Ninsori viscolite și zăpadă în sudul Moldovei, sud-estul Transilvaniei, nord-estul Munteniei și Carpații Meridionali și de Curbură; strat de zăpadă 10–15 cm, vizibilitate sub 100 m, vânt 50–70 km/h, la munte 70–90 km/h. Intensificări ale vântului în Mehedinți, Dolj, Olt și Teleorman, cu rafale de 50–70 km/h.

În București și Ilfov: ninsoare și strat de zăpadă peste 50 cm, valabil până la ora 16:00. Călărași, Ialomița, Brăila, Tulcea și Constanța: ninsori de 20–25 cm, vânt cu rafale de 60–80 km/h, viscol temporar și vizibilitate sub 50 m, valabil până la ora 23:00.