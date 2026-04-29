Prognoza meteo în România de 1 Mai. Schimbarea vremii debutează încă din 29 aprilie 2026, când aerul rece pătrunde treptat în țară. Răcirea se accentuează în zilele următoare, iar valorile termice vor coborî semnificativ sub media multianuală.

În intervalul 30 aprilie – 1 mai, temperaturile vor fi mai mici cu până la 8–12 grade Celsius față de normalul perioadei, ceea ce va crea o senzație de vreme rece, specifică mai degrabă începutului de primăvară decât sezonului cald.

Pe fondul masei de aer rece, atmosfera devine instabilă în majoritatea regiunilor. Sunt așteptate:

ploi temporare și extinse în sudul și estul României

cantități de apă de 10–15 l/mp, local peste 20 l/mp

intensificări ale vântului cu viteze de 40–45 km/h în general

rafale de peste 60–70 km/h în zona montană

La altitudini mari, de peste 1.400 metri, precipitațiile vor fi mixte, incluzând lapoviță și ninsoare. Se poate depune un strat nou de zăpadă de 5–8 cm, semn că iarna întârziată își mai face simțită prezența.

De Ziua Muncii, vremea rămâne rece în toată țara:

maxime între 10 și 14 grade Celsius

minime nocturne între 3 și 7 grade Celsius

cer variabil, cu înnorări temporare

ploi posibile, mai ales după-amiaza și seara

Senzația termică va fi amplificată de vântul moderat, ceea ce va face ca atmosfera generală să fie mai rece decât valorile indicate de termometre.

Data Temperatură maximă Temperatură minimă Condiții meteo principale Vânt 29 aprilie 13–14°C 5–7°C Cer predominant noros, ploi trecătoare Slab până la moderat 30 aprilie ~8°C 1–4°C Răcire accentuată, ploi temporare Slab până la moderat, rafale 1 mai 12–14°C 3–4°C Înnorări temporare, ploi slabe posibile Slab până la moderat

România se află în fața unui episod meteorologic deosebit de rece, determinat de pătrunderea unei mase de aer polar asociate unui anticiclon extins din zona Groenlandei și a Scandinaviei. Fenomenul este amplificat de un blocaj atmosferic la nivel european, care permite menținerea aerului rece peste Europa de Est.

Prognoza indică o răcire accentuată, precipitații extinse, vânt puternic și episoade de iarnă târzie, inclusiv ninsori la munte.

Masa de aer rece avansează rapid spre sud-estul Europei, afectând direct România. În acest context, valorile termice vor scădea semnificativ, cu abateri de 8–10 grade Celsius sub media climatologică a perioadei.

Fenomen / caracteristică Descriere Maxime zilnice scăzute Frecvent sub 10–12°C în numeroase regiuni ale țării Nopți reci Temperaturile coboară spre 0°C, local chiar sub acest prag Risc de îngheț și brumă Posibil în special în zonele joase și depresionare Senzație termică Accentuată de intensificările de vânt, ceea ce amplifică disconfortul

Pe lângă răcirea accentuată a vremii, România va intra într-un regim atmosferic instabil, caracterizat prin precipitații frecvente și distribuite neuniform la nivelul teritoriului. Cele mai importante acumulări de apă sunt așteptate în sudul țării, unde ploile pot deveni local mai consistente, în timp ce în centrul și estul României vor predomina episoadele moderate și temporare de precipitații. În schimb, vestul țării va fi mai puțin afectat, aici fiind posibile doar cantități reduse de precipitații sau episoade izolate.

„Vom avea temperaturi la limita de îngheţ. Şi în alţi ani, am avut iarnă în martie şi în aprilie, nu mai târziu de 2021. Şi în 2017, avea strat de zăpadă în aprilie, şi la munte, şi în toată Moldova”, a spus Romica Jurca marţi seară, în direct la emisiunea Punctul culminant de la România TV.

Pe ansamblu, cantitățile de apă pot depăși local 20–30 l/mp, în special în regiunile sudice și în zonele subcarpatice, unde circulația aerului umed este mai activă. În același timp, vântul va prezenta intensificări temporare în mai multe zone ale țării, ceea ce va amplifica senzația de frig și disconfortul termic resimțit la nivelul populației.

„În sudul Oceanului Atantic, se formează cicloni care trimit un aer mai cald dinspre nordul Africii. Un alt ciclon, cu aer de origine polară, este greu de dislocat, se întinde pe o mare parte din Europa, iar această situaţie de blocaj se menţine”, a mai spus Romica Jurca în direct la România TV. „Acest val polar vine acum peste Europa de Est. Pratic, de mâine iar se răceşte, vor fi temperaturi cu 8-10 grade mai mici decât ar fi normal pentru această perioadă. Vor fi şi ploi, va bate şi vântul, apa mării va avea 6-9 grade. Dar, săptămâna viitoare vor creşte temperaturile, vom avea chiar şi 28 de grade Celsius, în medie vor fi peste 20 de grade în mare parte din ţară”, a mai spus Romica Jurca, precizând că vara va veni cu temperaturi caniculare încă din luna iunie.

În zona montană, acest episod de răcire va readuce condiții specifice iernii târzii. Precipitațiile vor avea adesea caracter mixt, alternând între ploaie, lapoviță și ninsoare, în funcție de altitudine și de intensitatea frontului rece. La altitudini mari se va depune un nou strat de zăpadă, iar temporar, ninsorile pot coborî și spre zone mai joase din nordul și estul țării. Cele mai expuse regiuni rămân Carpații Orientali, alături de zonele montane înalte din Transilvania, unde caracterul iernatic al vremii va fi cel mai pronunțat.

Episodul de vreme rece se va resimți puternic în ultimele zile ale lunii aprilie și la începutul lunii mai, când atmosfera va rămâne instabilă și temperaturile scăzute. Evoluția estimată arată că pe 29 aprilie se va instala răcirea, însoțită de ploi și cer predominant noros, urmată de o accentuare a frigului pe 30 aprilie, când maximele vor scădea semnificativ. În data de 1 mai, dimineața va fi deosebit de rece, cu valori posibile sub 5°C în anumite zone, iar instabilitatea atmosferică va persista.