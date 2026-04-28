Aflat la Paris, unde participă la o serie de întâlniri oficiale, Sorin Grindeanu a comentat situația politică din România după depunerea moțiunii de cenzură împotriva Guvernului Bolojan.

Președintele PSD a declarat că partidul său nu urmărește suspendarea președintelui Nicușor Dan, ci exclusiv schimbarea premierului Ilie Bolojan.

El a respins afirmațiile potrivit cărora PSD ar construi majorități parlamentare pentru suspendarea șefului statului și a spus că aceste scenarii sunt false și fac parte din mesajele promovate de PNL.

Grindeanu a precizat că toți prefecții, subprefecții și secretarii de stat ai PSD și-au dat demisia pentru a transmite un semnal clar privind poziționarea partidului în opoziție.

Sorin Grindeanu a afirmat că premierul a lansat acuzații false atât în legătură cu relația PSD cu președintele, cât și în privința discuțiilor de la Bruxelles. Acesta a spus că nu există niciun fel de înțelegeri post-moțiune și că singurul scop al colaborării parlamentare este înlăturarea actualului prim-ministru.

Grindeanu a respins și ideea că social-democrații ar fi izolați la nivel european, afirmând că se află într-o vizită oficială la Paris și că are susținerea colegilor din familia social-democrată europeană.

El i-a transmis lui Ilie Bolojan să își vadă de activitate în ultimele zile de mandat și să nu mai lanseze acuzații fără legătură cu realitatea.

„Ca să dăm acest semnal, toți prefecții, subprefecții, secretarii de stat ai PSD și-au dat demisia. Pe mine mă interesează să înlătur minciunile spuse de premier aseară, nu că PSD și eu facem majorități să îl suspendăm pe președintele Nicușor Dan, ci să-l schimbăm pe el, nu pe președinte. Să nu încerce să arunce cu scenarii false care nu au niciun fel de legătură, dar acesta este punctajul PNL-ului. Este o minciună, un neadevăr, nu e vorba de așa ceva, vrem să schimbăm premierul, în niciun caz președintelui. Am mai văzut o chestiune legată de faptul că am mințit la Bruxelles și că europenii sunt cumva, mă privesc și privesc PSD ciudat. Eu v-aș ruga să verificați ce au declarat colegii de la S&D, de la PES, eu sunt la Paris în vizită oficială, mâine am întâlnire cu președinta Adunării Naționale, sunt extrem de izolat din ce spune Ilie Bolojan. Să-și vadă cât mai poate câteva zile de treaba domniei sale și să nu mai arunce minciuni în spațiul public. Este o înțelegere parlamentară care are ca scop înlăturarea primului ministru și nu există niciun fel de înțelegeri post-moțiune. Toate celelalte lucruri spuse în spațiul public în aceste zile sunt minciuni”, a declarat Sorin Grindeanu la România TV.

Potrivit liderului PSD, moțiunea de cenzură are deja peste 250 de semnături, cu aproximativ 20 mai multe decât numărul necesar pentru depunere. Acesta consideră că este un semn important și spune că votul decisiv va avea loc marți, 5 mai, când moțiunea va fi dezbătută și supusă votului în Parlament.

Grindeanu a declarat că nu crede în scenariul cumpărării de parlamentari și spune că România trebuie să scape de actualul Guvern și de actualul premier.

Liderul AUR, George Simion, a anunțat la rândul său că moțiunea a fost semnată de 251 de parlamentari.

„Am înțeles de la colegii mei că sunt peste 250 de semnături. Este un pas important dar moțiunea va fi votată marți, ceea ce înseamnă dezbatere, vot, atunci vom vedea. Este un semn bun, acum sunt 20 de semnături peste numărul necesar. Eu nu cred că vor fi cumpărați parlamentari, am încredere în toți, sunt oameni serioși. Nu că am eu încredere, cred că România trebuie să scape de acest guvern, acest prim-ministru, tocmai de asta nu a fost foarte greu să avem acest număr de semnături. Parlamentarii exprimă voința poporului”, a mai spus Sorin Grindeanu.

Sorin Grindeanu a explicat că, dacă moțiunea de cenzură va trece, România va intra într-un proces constituțional de consultări pentru formarea unui nou Executiv. Acesta a spus că în prezent PSD este în opoziție și că depunerea unei moțiuni împotriva Guvernului este un gest firesc și legitim.

Liderul social-democrat a lăsat deschisă inclusiv posibilitatea ca PSD să propună un nou premier, însă a subliniat că prioritatea este trecerea moțiunii.

„Astăzi, marți și miercuri țara e condusă de președinte. Așa cum am văzut de declarațiile de astăzi se intră într-un circuit instituțional și constituțional. Dacă moțiunea va trece vom merge la consultări, așa cum spune și constituția. Haideți să ajungem în acea situație. Orice aș spune acum s-ar specula. Mă interesează foarte mult pe mine și pe cei peste 250 de parlamentari să treacă această moțiune și România are nevoie de un alt guvern și un alt prim-ministru, lucrurile merg într-o direcție proastă. De acolo intră într-o perioadă de consultări, așa cum a spus și președintele, și sunt încrezător că vom găsi o soluție europeană. În acest moment PSD este în opoziție, depune o moțiune contra guvernului. Suntem în opoziție cu acest guvern și este un act absolut rezonabil și decent. Există și varianta ca PSD să propună premier”, a mai declarat Grindeanu pentru România TV.

Moțiunea de cenzură depusă la Parlament poartă titlul „STOP Planului Bolojan de distrugere a economiei, de sărăcire a populației și de vânzare frauduloasă a averii statului”, iar Executivul este acuzat, printre altele, că pregătește o amplă înstrăinare a activelor strategice ale statului.