Contextul politic actual de la București a atins astăzi un punct critic. Aflat în Croația, președintele Nicușor Dan a oferit marți, 28 aprilie 2026, o serie de clarificări esențiale cu privire la dinamica actuală din Parlament, unde depunerea unei moțiuni de cenzură împotriva Guvernului a coincis, în mod paradoxal, cu un vot masiv pentru alocarea a aproximativ 9 miliarde de euro prin programul SAFE.

Șeful statului a explicat că acest demers al PSD și AUR nu a reprezentat o surpriză, fiind unul dintre scenariile anticipate de Administrația Prezidențială în contextul tensiunilor politice care au măcinat stabilitatea guvernamentală în ultima perioadă.

În cadrul declarațiilor sale, Nicușor Dan a ținut să salute atitudinea pro-europeană a parlamentarilor care au susținut proiectul SAFE, subliniind că succesul acestui vot a fost rezultatul unor negocieri intense desfășurate la începutul săptămânii.

Referindu-se la relația cu șeful Executivului, președintele a precizat că are un respect deosebit pentru premierul Ilie Bolojan, pe care l-a descris ca fiind o persoană „foarte serioasă”.

Cu toate acestea, el a observat existența unei fragmentări evidente între forțele pro-europene din legislativ, motiv pentru care a ales să își mențină o poziție de echidistanță între taberele aflate în conflict.

„Îl respect, dar am remarcat toți că avem un «split»între cele două jumătăți pro-europene și îmi păstrez echidistanța”, a adăugat liderul de la Cotroceni.

Unul dintre cele mai aprinse subiecte de pe agenda publică, posibila colaborare între PSD și AUR pentru formarea unei majorități de guvernare, a fost respins categoric de către șeful statului.

Președintele Nicușor Dan a argumentat că un astfel de scenariu este extrem de improbabil și a amintit că liderul social-democraților a negat deja oficial această posibilitate, subliniind că afirmațiile liderilor politici trebuie tratate cu încredere în acest context.

„Este extrem de improbabil, cum a și declarat președintele PSD – trebuie să îl credem. Sunt oameni care sunt în funcția de lideri de partid”, a spus Nicușor Dan.

Nicușor Dan a insistat asupra faptului că relațiile dintre instituțiile statului trebuie să rămână strict profesionale, dincolo de preferințele personale, evaluând pozitiv faptul că partidele au ales să prioritizeze interesele economice ale României prin votul de marți.

„Vorbim aici de relații instituționale, nu de relații personale. Instituțional e o evaluare pe care o fac. Au făcut un lucru bun că au votat azi programul SAFE. Evaluarea pe lunile astea e în toate direcțiile”, a afirmat el.

Mai mult, președintele a oferit asigurări ferme cu privire la parcursul extern al țării. El a explicat că nicio formațiune pro-europeană nu și-a manifestat dorința de a guverna alături de forțe antioccidentale.

Totodată, acesta a transmis un mesaj de forță, afirmând că în momentul în care va fi pus în poziția de a desemna un nou prim-ministru, se va asigura personal că viitorul Cabinet nu va include elemente care să pună în pericol orientarea strategică a României către Uniunea Europeană și NATO.

„Avem declarația partidelor, niciunul dintre partidele pro-europene nu spune că vrea să facă un guvern cu forțe antioccidentale, AUR. Apoi, în acel scenariu, în care eu voi avea de numit un prim-ministru, mă voi asigura că lucrul acesta nu se întâmplă”, a precizat șeful statului.

În ceea ce privește soluțiile pentru ieșirea din actualul impas, Nicușor Dan a fost ferm în a exclude varianta alegerilor anticipate.

Deși acest subiect a fost intens vehiculat în spațiul public, președintele a catalogat această ipoteză ca fiind extrem de puțin probabilă, făcând referire la experiențele istorice ale crizelor politice anterioare care s-au rezolvat fără dizolvarea Parlamentului.

„Noi tot avansăm în scenarii, dar lista o aveam de la început. Acest scenariu este extrem, extrem de puțin probabil. Niciuna din crizele similare nu s-a terminat cu alegeri anticipate. Nu trebuie să luăm acest scenariu prea mult în considerare”, a spus Nicușor Dan.

Subiect Cheie Poziția Oficială / Status Implicații Strategice Moțiunea de Cenzură Scenariu anticipat de Administrația Prezidențială. Instabilitate guvernamentală pe termen scurt. Programul SAFE Adoptat prin vot parlamentar (9 mld. Euro). Consolidarea stabilității financiare și pro-europene. Alegeri Anticipate Evaluate ca fiind „extrem de puțin probabile”. Prioritizarea continuității instituționale actuale. Alianțe Politice Excluderea colaborării cu forțe antioccidentale (AUR). Garanția menținerii parteneriatelor strategice (UE/NATO). Relația Președinte-Premier Respect profesional și echidistanță politică. Risc de blocaj dacă nu există colaborare pe proiecte. Formarea Guvernului Prerogativă prezidențială fermă pentru viitor. Filtru împotriva partidelor extremiste la numirea premierului.

Pe de altă parte, atmosfera de incertitudine este întreținută și de avertismentele venite dinspre Guvern.

Premierul Ilie Bolojan a punctat chiar cu o zi în urmă faptul că nu există garanții depline privind comportamentul viitor al PSD, sugerând că inclusiv președintele României ar putea fi vizat de social-democrați.

Conform premierului, lipsa unei colaborări armonioase între Palatul Cotroceni și Palatul Victoria ar putea duce la un blocaj instituțional similar cu episoadele de instabilitate din trecut, punând sub semnul întrebării eficiența actului de guvernare în lunile ce vor urma.