În cadrul celei mai recente ediții a podcastului Contrapunct, difuzat pe canalul de YouTube Hai România și moderat de Dan Andronic, Lucian Duță a anunțat că premierul Ilie Bolojan are soarta pecetluită. Și în funcția de șef al Executivului, dar și ca lider al PNL.

Conform analizei făcute de Lucian Duță, Ilie Bolojan se află într-o poziție fără ieșire, fiind vizat atât de forțe externe partidului, cât și de o opoziție internă, tot mai vocală. Problemele nu se vor opri doar la pierderea funcției de premier, ci vor viza și poziția sa de lider al liberalilor.

Discuția s-a mutat către cei care ar putea prelua frâiele guvernării. Duță este convins că viitorul premier va proveni din rândul aripii care i se opune în prezent lui Bolojan, subliniind că „unul dintre cei din acest grup va fi prim-ministru.”

Totuși, scenariul în care Eduard Hellvig, fostul director al SRI, ar putea ocupa funcția de premier a fost respins categoric de Dan Andronic.

„E imposibil ca un fost șef de serviciu de informații intern să ajungă prim-ministru”, a punctat moderatorul.

În replică, Duță a sugerat că orizontul de așteptare pentru Hellvig vizează mai degrabă „președinția partidului”.

Nici varianta Cătălin Predoiu nu pare să fie una plauzibilă în viziunea lui Dan Andronic.

Acesta consideră că actualul ministru are treabă la MAI: „Nu e genul. Întotdeauna a fost numărul doi. Și cred că acum are lucruri mult mai bune de făcut decât să facă politică.”

Un alt punct al discuției a vizat rolul președintelui Nicușor Dan în această ecuație de putere. Lucian Duță sugerează că îndepărtarea lui Ilie Bolojan ar putea servi ca o reparare a imaginii pentru liderul de la Cotroceni.