Este vorba despre al doilea dosar penal trimis în judecată în care Călin Georgescu este inculpat. În această cauză, fostul candidat independent la alegerile prezidențiale este acuzat de complicitate la tentativă de acțiuni împotriva ordinii constituționale.

Decizia de astăzi a instanței supreme este importantă deoarece poate schimba cursul întregii proceduri judiciare. Dacă judecătorii admit contestația formulată de apărare, dosarul ar putea fi întors la Parchetul General pentru remedierea problemelor constatate. În cazul respingerii contestației, cauza ar putea merge mai departe către judecata pe fond.

În același dosar mai sunt cercetate și trimise în judecată alte 20 de persoane. Printre inculpați se află și Horațiu Potra, care se află în prezent încarcerat la Penitenciarul Rahova.

Cauza a trecut deja prin etapa camerei preliminare la Curtea de Apel București. În această fază procesuală, magistrații au decis că mai multe probe și declarații administrate în cursul anchetei penale au fost obținute în mod nelegal de către procurori.

Potrivit informațiilor din dosar, hotărârea privind excluderea acestor probe și declarații este definitivă. Această decizie are un impact semnificativ asupra dosarului, întrucât reduce materialul probator pe care acuzarea îl poate folosi în continuare.

Termenul de astăzi de la Curtea Supremă este așteptat să clarifice dacă ancheta trebuie reluată parțial la nivelul Parchetului General sau dacă dosarul merge mai departe către etapa de judecată propriu-zisă. Pentru Călin Georgescu, verdictul judecătorilor poate reprezenta un moment-cheie în cel de-al doilea dosar penal în care este implicat.

Amintim că fostul candidat a fost propus recent pentru funcția de premier. Această propunere a schimbat calculele din Parlament în contextul moțiunii de cenzură inițiate de PSD și AUR împotriva Guvernului condus de Ilie Bolojan. Formațiunea PACE a anunțat că va susține demersul de demitere a Executivului, însă își leagă sprijinul de desemnarea lui Călin Georgescu drept posibil premier al unui viitor guvern.

În actuala configurație parlamentară, PSD și AUR se apropie de un total estimat la aproximativ 219 voturi. Pentru adoptarea moțiunii de cenzură ar mai fi necesare încă 14 voturi, iar intrarea PACE în ecuație ar putea aduce un aport important, reducând diferența până la pragul necesar.

Reprezentanții PACE au confirmat că parlamentarii formațiunii vor vota în favoarea moțiunii. Aceștia au invocat necesitatea unei resetări politice și au argumentat decizia prin nemulțumiri sociale și economice, în special legate de nivelul de trai și accesul populației la servicii de bază.

Liderul formațiunii, Ninel Peia, a declarat că între PACE și AUR există la nivel parlamentar o colaborare politică solidă pe segmentul național, creștin și conservator. El a susținut că cele două formațiuni au acționat de fiecare dată împreună și a mulțumit reprezentanților AUR pentru invitația de a contribui la redactarea textului moțiunii.

Acesta a mai afirmat că tema progresismului european din România este o componentă importantă care ar trebui inclusă în documentul politic depus împotriva Guvernului.

Totodată, Ninel Peia a criticat actuala coaliție guvernamentală, susținând că România nu are un guvern format din partide tradiționale, ci un executiv pe care l-a caracterizat drept ultraprogresist, influențat din exterior și controlat prin persoane plasate în poziții-cheie.