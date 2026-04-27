Guvernul Bolojan ar putea încălca Constituția prin OUG fără vot de încredere. Criza politică declanșată recent în România ridică întrebări serioase privind legitimitatea și limitele de acțiune ale Executivului. În acest context, fostul judecător al Curții Constituționale, Tudorel Toader, avertizează că Guvernul condus de Ilie Bolojan ar putea depăși cadrul constituțional dacă adoptă ordonanțe de urgență în actuala formulă.

Situația politică s-a complicat după ce PSD și-a retras sprijinul politic, iar miniștrii formațiunii au demisionat în bloc. Această mișcare nu este echivalentă cu o simplă remaniere, explică Toader, ci reprezintă o schimbare a structurii politice a Guvernului.

Din perspectivă constituțională, această modificare implică pierderea votului de încredere acordat inițial de Parlament. Cu alte cuvinte, Executivul nu mai funcționează în aceeași formulă validată democratic, ceea ce ridică problema necesității unui nou vot de investitură.

Unul dintre cele mai sensibile puncte este legat de adoptarea ordonanțelor de urgență (OUG). În mod normal, acestea sunt instrumente legale prin care Guvernul poate legifera rapid în situații excepționale. Însă, potrivit lui Tudorel Toader, contextul actual schimbă radical datele problemei.

El susține că Executivul funcționează într-un regim de interimat cu „capacitate juridică restrânsă”. Asta înseamnă că, deși tehnic poate adopta acte normative, legitimitatea lor poate fi contestată ulterior la nivel constituțional.

Această interpretare se bazează pe ideea că un guvern care nu mai are sprijin parlamentar deplin nu ar trebui să ia decizii majore cu impact legislativ.

Argumentul central invocat de fostul judecător CCR vizează articolul 85 din Constituție. Acesta prevede că schimbarea structurii politice a Guvernului nu poate fi operată doar prin numiri de miniștri, ci necesită validarea Parlamentului.

„Adevărat este că n-avem jurisprudența Curții care să dezlege situația în care se schimbă structura, compoziția politică a guvernului și întrebarea este ce e de făcut. În opinia mea, trebuie să pornim de la următoarea distincție foarte simplă și foarte clară: distincția dintre remanierea pură și simplă când pleacă un ministru sau e demis, un ministru, doi-trei, premierul propune, președintele emite decret-denumire, depune jurământul și intră în formația guvernamentală și cealaltă situație, cea în care ne aflăm. Situația în care se retrag, își dau demisia toți miniștrii unui partid din arcul guvernamental și atunci guvernul acela care a rămas rămas și fără încrederea Parlamentului, votul cu care a fost investit. Articolul 85, alineatul trei din Constituție, spune limpede că președintele nu poate emite decretele de numire a miniștrilor în locul celor care au demisionat schimbând structura da, decât după votul de încredere al Parlamentului. Aici e deosebirea”, a explicat fostul judecător la CCR.

Prin urmare, în absența unui nou vot de încredere, orice acțiune majoră a Executivului poate intra într-o zonă gri din punct de vedere juridic.

În acest context, Parlamentul devine actorul-cheie în restabilirea echilibrului instituțional. Dacă Guvernul întârzie să solicite votul de încredere, Legislativul are la dispoziție instrumente precum moțiunea de cenzură.

Acest mecanism constituțional poate forța clarificarea situației politice și poate duce fie la reconfirmarea Guvernului, fie la schimbarea acestuia.

„Problema este alta. 45 de zile interimatul. Dar, este un interimat cu competențe, putere juridică deplină sau un interimat cu capacitate juridică redusă? Eu cred că este un interimat cu capacitate juridică restrânsă, din moment ce ai pierdut votul de încredere al Parlamentului. Și în felul ăsta e și un temei de a grăbi Guvernul să meargă la Parlament să primească votul de investitură, de încredere și să-și redobândească deplinele competențe. Poate să adopte, dar eu cred că adoptă ordonanță cu încălcarea prevederilor constituționale. Există mecanismul ăsta de reglare a echilibrelor între puterile statului și Parlamentul, văzând că Guvernul nu-i vine să-i ceară votul de încredere, poate depune moțiunea de cenzură. Bun, înțeleg că politic, strategia este de evitare a moțiunii de cenzură”, a mai spus Tudorel Toader.

Un guvern minoritar este format de un partid sau o coaliție care nu controlează peste 50% din mandatele Parlamentului. Cu toate acestea, poate ajunge la putere prin obținerea votului de încredere, cu sprijinul punctual sau negociat al altor formațiuni.

Această configurație nu reprezintă o abatere de la normele democratice, ci o expresie a flexibilității sistemului parlamentar. Legitimitatea derivă exclusiv din procedura constituțională de investitură, nu din aritmetica politică pură.

Baza legală a oricărui guvern este votul de investitură reglementat de articolul 103 din Constituție. Acesta stabilește că Executivul devine legitim în momentul în care obține votul majorității absolute a parlamentarilor.

Constituția nu impune ca partidele aflate la guvernare să dețină această majoritate în mod direct. Este suficient ca ele să o obțină prin vot, inclusiv prin susținere externă.

Un aspect frecvent interpretat greșit în spațiul public este legat de pierderea sprijinului politic. Din punct de vedere juridic, un guvern nu devine automat ilegitim dacă pierde susținerea unei majorități informale.

Singurul instrument care retrage oficial încrederea este moțiunea de cenzură, reglementată de articolul 113 din Constituție. Atât timp cât o astfel de moțiune nu este adoptată, guvernul rămâne în funcție, cu puteri depline.

În situații de criză, președintele are atribuții de mediere între instituții. Nicușor Dan poate iniția consultări cu partidele parlamentare pentru a identifica o majoritate funcțională sau pentru a desemna un nou prim-ministru.

Acest rol este constituțional și vizează menținerea stabilității instituționale, fără a interveni direct în actul de guvernare.

Deși sunt perfect legale, guvernele minoritare sunt, în mod inerent, instabile din punct de vedere politic.