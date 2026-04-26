Victor Ponta, fost premier, consideră că după ieșirea PSD de la guvernare, partidul nu mai are multe opțiuni și ar trebui să depună o moțiune de cenzură. El spune că PSD ar trebui să caute sprijin în Parlament și să discute inclusiv cu AUR, SOS și alte grupuri politice.

În opinia lui, PSD nu ar fi trebuit să intre în actualul guvern, deoarece ar fi primit roluri mici și fără influență reală în luarea deciziilor. El mai afirmă că USR ar conduce guvernul fără să fi câștigat alegerile și că acest lucru ar fi o problemă.

Ponta consideră că ieșirea PSD de la guvernare a fost o decizie bună, dar spune că partidul ar fi trebuit să explice mai clar motivele. El mai susține că USR nu ar înțelege realitatea din România și viața oamenilor obișnuiți, iar PSD ar trebui să fie în opoziție și să colaboreze cu toate forțele politice disponibile.

Despre PNL, el a afirmat, la „România TV”, că ar putea fi „înghițit” politic de USR dacă rămân împreună la guvernare. De asemenea, spune că oamenii se tem că aceste partide ar putea lua decizii care afectează economia, inclusiv închiderea unor mine și folosirea unor fonduri importante din programe europene. El mai susține că există o agendă politică ascunsă și că România ar fi într-o situație dificilă. În opinia lui, propaganda politică este bine organizată, iar conflictul dintre partide este foarte puternic.

Ponta spune că PSD, împreună cu AUR și SOS, ar trebui să lase deoparte orgoliile și să încerce să oprească actuala direcție politică. El afirmă că, dacă o moțiune de cenzură nu ar strânge suficiente voturi, până în septembrie nu s-ar mai putea schimba nimic important în guvern. El consideră că PSD a greșit când a acceptat colaborarea cu USR și că mulți alegători s-ar simți dezamăgiți. De aceea, în opinia lui, o moțiune de cenzură ar fi singura soluție rămasă, în contextul în care consideră că actualele politici sunt prea împovărătoare pentru țară.

„PSD nu avea ce să intre în acest Guvern. Au primit niște firimituri, nu contau la masa deciziilor. E rău că nu au explicat. Problema este că USR nu a câștigat, dar conduce Guvernul. Practic le-a fost furat votul și țara. Au făcut bine că au ieșit, dar ar fi trebuit să explice de ce au ieșit. USR nu are treabă cu România, nici nu cunosc viața românilor. PSD este în opoziție, trebuie să discute și cu AUR și cu toată lumea. Oamenii se întreabă dacă rămâne PNL și USR la guvernare, o să vândă tot ceea ce au construit românii. Se închid minele, principala miză este să dea cei 16 miliarde din programul SAFE. Este clar ce agendă au ei, suntem o țară sub ocupație. Propaganda lor e foarte bine pregătită, îmbuibații care se băteau la Cotroceni pe sarmale și icre, ăia sunt foarte sălbatici, ei s-au bătut și pentru Băsescu, Iohannis, Nicușor. Eu văd din partea PSD împreună cu AUR și SOS o lăsare de-o parte a orgoliilor, să pună umărul să-i oprim pe oamenii ăștia. Dacă se depune moțiune de cenzură și nu se întrunește numărul de voturi, 234, până în septembrie nu se mai poate întâmpla nimic. Își pun oamenii peste tot, dar nu asta e problema, ci ce legi schimbă, ce fac cu banii. Deja 6 luni sunt pierdute. Eu cred că PSD a greșit foarte tare, trebuia să spună coaliție fără USR. Au fost miniștri foarte tineri care și-au făcut treaba. Eu cred că mulți dintre alegători ar zice că ne-am păcălit cu USR. Acum PSD nu are ce face, trebuie să introducă moțiune de cenzură, ce se întâmplă cu România sugrumată de taxe, singurul argument al USR-istului este ura”, a declarat Ponta.

Președintele Nicușor Dan și-a asumat rolul de mediator în actualul context politic, încercând să gestioneze o situație de criză dificil de rezolvat rapid. Deși consideră că această criză politică nu poate fi eliminată ușor, șeful statului urmărește să reducă efectele negative, în special în ceea ce privește implementarea programelor SAFE și PNRR. Aceste programe sunt considerate esențiale, iar blocarea sau întârzierea lor ar putea duce la o criză economică majoră.

În acest context, luni, de la ora 10:00, este programată o întâlnire la Palatul Cotroceni. Administrația Prezidențială a anunțat că președintele va avea discuții cu liderii partidelor și formațiunilor politice parlamentare pro-europene. La aceste consultări participă reprezentanți ai Partidului Social Democrat, Partidului Național Liberal, Uniunii Salvați România, Uniunii Democrate Maghiare din România, precum și ai Grupului Parlamentar al Minorităților Naționale.