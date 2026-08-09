Canicula lovește bateria mașinilor electrice! De ce scade autonomia? Ce se întâmplă la încărcare?

Canicula nu afectează doar confortul șoferilor, ci și performanța mașinilor electrice. Temperaturile de 40 de grade pot reduce autonomia, pot încetini încărcarea și pot solicita bateria mai mult decât în mod normal. Ce se întâmplă, concret, cu acumulatorul când mașina stă în soare și cum îl protejează sistemele speciale?

Înțelegerea modului în care temperaturile ridicate influențează funcționarea bateriei îi poate ajuta pe șoferii de mașini electrice să își adapteze obiceiurile de utilizare și să protejeze, în timp, una dintre cele mai importante și costisitoare componente ale automobilului electric.

Marian Lazăr, prim-vicepreședintele Patronatului Operatorilor de Service Auto (POSA), a explicat pentru Digi24 că bateriile litiu-ion utilizate de mașinile electrice funcționează, în general, în condiții optime la temperaturi cuprinse între 20 și 25 de grade Celsius.

În perioadele de caniculă, când temperatura aerului ajunge la 40 de grade Celsius, sistemul de management termic intervine permanent pentru a menține acumulatorul în intervalul optim de funcționare. Acesta circulă lichid de răcire printre celulele bateriei, însă procesul necesită energie.

Din acest motiv, autonomia mașinii poate scădea ușor chiar și atunci când aceasta este staționată și oprită în soare. Practic, sistemul continuă să consume energie pentru a preveni supraîncălzirea bateriei.

Lazăr a explicat că, atunci când acumulatorul este deja foarte fierbinte, sistemul electronic limitează automat puterea de încărcare la stațiile rapide. Astfel, chiar dacă o stație poate furniza 150 kW, automobilul poate accepta o putere mai mică pentru a proteja bateria și pentru a evita degradarea prematură a acesteia.

Pe termen lung, expunerea repetată la temperaturi foarte ridicate, în special în lipsa unei răciri eficiente, poate accelera procesele naturale de îmbătrânire a chimiei acumulatorului. Un astfel de risc poate apărea, de exemplu, atunci când automobilul este lăsat perioade îndelungate în soare, cu bateria descărcată.

„Bateriile litiu-ion utilizate de mașinile electrice funcționează în condiții optime la temperaturi cuprinse, în general, între 20 și 25 de grade Celsius. În perioadele de caniculă (40 de grade Celsius în aer), sistemul de management termic intervine permanent pentru a menține acumulatorul în intervalul optim de funcționare, prin circularea unui lichid de răcire printre celulele bateriei. Acest proces necesită energie, motiv pentru care autonomia poate scădea ușor chiar și atunci când automobilul este staționat/oprit în soare. Practic, sistemul continuă să consume curent pentru a preveni supraîncălzirea bateriei. Dacă acumulatorul este deja foarte fierbinte, sistemul electronic limitează automat puterea de încărcare la stațiile rapide. Astfel, chiar dacă stația poate furniza 150 kW, mașina va accepta o putere mai mică pentru a proteja bateria și pentru a evita degradarea prematură a acesteia. Pe termen lung, expunerea repetată la temperaturi foarte ridicate, în lipsa unei răciri eficiente, de exemplu, atunci când automobilul este lăsat perioade îndelungate în soare cu bateria descărcată, poate accelera procesele naturale de îmbătrânire a chimiei acumulatorului”, a declarat Lazar.

Atât automobilele electrice, cât și cele hibride monitorizează permanent temperatura bateriei cu ajutorul mai multor senzori amplasați în diferite zone ale acumulatorului. Datele colectate permit sistemului electronic să ajusteze în permanență procesul de răcire și să mențină bateria în limitele de siguranță.

Potrivit sursei citate anterior, bateriile sunt proiectate să funcționeze în condiții de siguranță inclusiv în perioadele cu temperaturi ridicate, însă canicula poate reduce vizibil autonomia. Pentru a limita efectele temperaturilor extreme, producătorii au integrat sisteme complexe de management termic.

Atât bateriile vehiculelor hibride, cât și cele ale modelelor complet electrice sunt monitorizate permanent prin senzori amplasați în mai multe zone ale acumulatorului. Aceștia urmăresc temperatura și permit activarea mecanismelor de răcire sau de protecție atunci când situația o impune.

În cazul automobilelor hibride, răcirea bateriei se realizează, de regulă, cu aer preluat din habitaclu și evacuat ulterior în exterior. Practic, sistemul elimină aerul cald acumulat în interiorul bateriei prin partea inferioară a mașinii.

În schimb, automobilele complet electrice folosesc sisteme de răcire cu lichid. Acestea pot fi integrate în instalația de climatizare a mașinii sau pot funcționa prin intermediul unui circuit dedicat cu lichid de răcire, precum antigelul.

În aceste condiții, efectele caniculei se manifestă în principal printr-o reducere temporară a autonomiei și prin prelungirea timpilor de încărcare. Aceste efecte nu ar trebui să afecteze siguranța vehiculului deoarece sistemele de management termic intervin pentru menținerea bateriei în parametrii de funcționare.