Ford schimbă direcția în zona mașinilor electrice: noul pickup Fathom este gata de lansare. Prețul de pornire

Ford Motor a anunțat că noul său pickup electric de dimensiuni medii va purta numele Fathom. Modelul este conceput pentru a oferi o opțiune mai accesibilă pe segmentul vehiculelor electrice de tip pickup, într-o perioadă în care producătorii auto încearcă să reducă prețurile pentru a atrage mai mulți cumpărători.

Prețul de bază anunțat de companie nu include costurile de livrare și transport, care se ridică la 1.595 de dolari. Astfel, suma finală pentru versiunea de pornire va ajunge la 29.945 de dolari, menținând modelul sub pragul de 30.000 de dolari, obiectiv urmărit de Ford pentru noul său vehicul electric.

Precomenzile pentru Ford Fathom sunt programate să înceapă la începutul anului 2027, iar primele exemplare destinate clienților ar urma să fie livrate în a doua parte a aceluiași an. Constructorul american nu a prezentat până acum designul exterior al noului pickup electric.

Noul pickup va fi primul vehicul dezvoltat pe arhitectura Universal Electric Vehicle (UEV), o platformă pe care Ford o consideră un element important pentru revenirea diviziei sale de vehicule electrice pe profit până în anul 2029.

Compania estimează că modelele bazate pe această platformă vor putea deveni profitabile la aproximativ un an după lansare. Ford urmărește, de asemenea, ca aceste vehicule să aibă costuri competitive în raport cu modelele produse de constructorii chinezi și cu cele dezvoltate de Tesla.

Platforma UEV face parte din strategia producătorului american de reducere a costurilor de dezvoltare și producție pentru vehiculele electrice. Prin utilizarea unei noi abordări tehnice și de fabricație, Ford urmărește să creeze modele care să poată concura mai eficient pe o piață în care presiunea asupra prețurilor a crescut.

Lansarea Fathom are loc într-un context în care cererea pentru vehicule electrice înregistrează o evoluție mai lentă, iar unele măsuri de sprijin pentru cumpărătorii din Statele Unite au fost eliminate. În același timp, industria auto traversează o perioadă de ajustări legate de investițiile în electrificare.

Ford a raportat anul trecut costuri de restructurare de 19,5 miliarde de dolari asociate activității sale din domeniul vehiculelor electrice. Aceste cheltuieli au fost legate de reorganizarea operațiunilor și adaptarea strategiei companiei la condițiile actuale ale pieței.

Noul pickup electric Fathom va fi fabricat la uzina Louisville Assembly Plant din Kentucky. Pentru producția modelului, Ford va utiliza un nou proces de fabricație dezvoltat de companie, destinat susținerii noii generații de vehicule electrice.

Prin lansarea acestui model, Ford își extinde gama de vehicule electrice și introduce primul produs construit pe platforma UEV, care va sta la baza viitoarelor modele dezvoltate de constructorul american.