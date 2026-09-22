Numărul de bovine a crescut în România. Peste 1,8 milioane de animale erau înregistrate la 1 iunie 2026

Efectivele de bovine existente în România la 1 iunie 2026 au crescut față de aceeași perioadă a anului trecut, potrivit datelor prezentate în comunicatul nr. 239 din 22 septembrie 2026. Numărul total de bovine a urcat cu 0,5%, în timp ce efectivul matcă a înregistrat o scădere de 0,7%.

La 1 iunie 2026, în România erau înregistrate 1.858.039 de bovine, față de 1.847.951 la aceeași dată din 2025. Diferența este de 10.088 de capete, potrivit informațiilor publicate de Institutul Național de Statistică (INS).

În cazul efectivului matcă, situația este diferită. Numărul acestora a scăzut de la 1.223.770 de capete la 1 iunie 2025 la 1.215.689 de capete la 1 iunie 2026. Astfel, efectivul matcă s-a redus cu 8.081 de capete. Institutul Național de Statistică subliniază că datele pentru anul 2026 sunt provizorii.

Distribuția pe regiuni de dezvoltare arată modificări ale ponderii efectivelor de bovine față de 1 iunie 2025. Cea mai mare creștere a ponderii efectivelor de bovine a fost înregistrată în regiunea Sud-Est, unde aceasta a urcat cu 1,2 puncte procentuale.

Creșteri ale ponderii au mai fost consemnate în regiunea Vest, cu 0,2 puncte procentuale, și în regiunea Sud-Muntenia, cu 0,1 puncte procentuale. În celelalte regiuni, ponderea efectivelor de bovine a scăzut.

Regiunea Centru a înregistrat cea mai mare diminuare, de 0,8 puncte procentuale. În Nord-Est, scăderea a fost de 0,3 puncte procentuale, iar în Nord-Vest de 0,2 puncte procentuale.

În regiunile Sud-Vest Oltenia și București-Ilfov, ponderea efectivelor de bovine a scăzut cu câte 0,1 puncte procentuale.

Regiunea de dezvoltare Nord-Est cuprinde județele Bacău, Botoșani, Iași, Neamț, Suceava și Vaslui. Regiunea Sud-Est este formată din județele Brăila, Buzău, Constanța, Galați, Tulcea și Vrancea.

Regiunea Sud-Muntenia include județele Argeș, Călărași, Dâmbovița, Giurgiu, Ialomița, Prahova și Teleorman. Regiunea Sud-Vest Oltenia cuprinde județele Dolj, Gorj, Mehedinți, Olt și Vâlcea.

Regiunea Vest este formată din județele Arad, Caraș-Severin, Hunedoara și Timiș. Regiunea Nord-Vest include județele Bihor, Bistrița-Năsăud, Cluj, Maramureș, Satu-Mare și Sălaj.

Regiunea Centru cuprinde județele Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș și Sibiu. Regiunea București-Ilfov este formată din municipiul București și județul Ilfov.