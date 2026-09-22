Prețuri carburanți marți, 22 septembrie. Motorina s-a scumpit din nou în România. Care sunt cele mai mici tarife

Prețuri carburanți marți, 22 septembrie. Platforma PretCarburant a publicat datele privind prețurile înregistrate de principalele tipuri de carburanți marți, 22 septembrie. Benzina standard și GPL-ul au avut aceleași prețuri medii naționale ca în ziua precedentă, în timp ce motorina standard s-a scumpit cu 3 bani pe litru.

Potrivit datelor publicate de platforma PretCarburant, prețul mediu național pentru benzina standard a fost de 9,97 lei pe litru, calculat pe baza informațiilor provenite de la 1.330 de stații. Prețurile au variat între 9,91 și 10,97 lei pe litru.

Față de ziua precedentă, prețul mediu al benzinei standard a rămas neschimbat, variația fiind de 0%. Comparativ cu data de 30 iunie, însă, benzina este mai scumpă cu 131 de bani, respectiv cu 15,1%.

În cazul motorinei standard, prețul mediu național a ajuns la 10,94 lei pe litru, pe baza datelor de la 1.332 de stații. Cel mai mic preț înregistrat a fost de 10,18 lei pe litru, iar cel mai mare a ajuns la 10,97 lei pe litru.

Motorina s-a scumpit cu 3 bani pe litru față de ziua precedentă, ceea ce reprezintă o creștere de 0,3%. În comparație cu 30 iunie, prețul mediu este mai mare cu 172 de bani pe litru, echivalentul unei creșteri de 18,7%.

Pentru GPL, media națională a fost de 4,71 lei pe litru, datele fiind colectate de la 313 stații. Prețurile au fost cuprinse între 4,28 și 4,99 lei pe litru.

Față de ziua precedentă, prețul mediu al GPL-ului a rămas neschimbat, variația fiind de 0%. Comparativ cu 30 iunie, GPL-ul este mai scump cu 16 bani pe litru, respectiv cu 3,5%.

Cele mai mici prețuri înregistrate marți, 22 septembrie, diferă în funcție de tipul de carburant.

Pentru benzina standard, cel mai mic preț a fost de 9,91 lei pe litru, la o stație Socar din Arad.

În cazul motorinei standard, cel mai mic preț a fost de 10,18 lei pe litru, la o stație Rompetrol din Lugoj, județul Timiș.

Pentru GPL, cel mai mic preț a fost de 4,28 lei pe litru, la o stație Rompetrol din Buftea, județul Ilfov.

Carburant Medie națională Min – Max vs ieri vs 30 iunie Benzină standard · 1330 stații 9,97 lei 9,91 – 10,97 neschimbat (0%) +131 bani (+15,1%) Motorină standard · 1332 stații 10,94 lei 10,18 – 10,97 +3 bani (+0,3%) +172 bani (+18,7%) GPL · 313 stații 4,71 lei 4,28 – 4,99 neschimbat (0%) +16 bani (+3,5%)

În București, benzina standard are un preț mediu de 9,97 lei pe litru, iar motorina standard costă, în medie, 10,94 lei pe litru.

La Cluj-Napoca, benzina are o medie de 9,98 lei pe litru, iar motorina ajunge la 10,95 lei pe litru. Aceleași valori sunt înregistrate și la Timișoara, unde benzina costă în medie 9,98 lei pe litru, iar motorina 10,95 lei.

În Iași, prețul mediu este de 9,97 lei pe litru pentru benzină și 10,94 lei pe litru pentru motorină.

La Constanța, benzina are o medie de 9,98 lei pe litru, iar motorina are un preț mediu de 10,94 lei pe litru.

În Brașov, media este de 9,97 lei pe litru pentru benzină și 10,94 lei pe litru pentru motorină.

Craiova are o medie de 10,00 lei pe litru la benzină și de 10,94 lei pe litru la motorină.

În Oradea, benzina costă în medie 9,98 lei pe litru, iar motorina 10,95 lei pe litru.

La nivel județean, cea mai mică medie pentru benzina standard a fost înregistrată în Botoșani, unde prețul a fost de 9,95 lei pe litru. Cea mai mare medie pentru benzină s-a înregistrat în Dolj, la 9,99 lei pe litru.

În cazul motorinei standard, cea mai mică medie a fost consemnată în Maramureș, la 10,90 lei pe litru. La polul opus, cea mai mare medie a fost înregistrată în Cluj, unde motorina a avut un preț mediu de 10,95 lei pe litru.

În ceea ce privește petrolul Brent, cotația a fost de 96,05 dolari pe baril. Valoarea este cu 3,24 dolari mai mică față de cotația precedentă. Comparativ cu data de 30 iunie, când petrolul Brent era cotat la 73,66 dolari pe baril, valoarea actuală este mai mare cu 30,4%.