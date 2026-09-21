Prețuri carburanți luni, 21 septembrie. Cât costă un litru de benzină și motorină la început de săptămână. Lista noilor tarife

Prețuri carburanți luni, 21 septembrie. Platforma PretCarburant a publicat datele privind prețurile înregistrate de principalele tipuri de carburanți în România în ziua de luni, 21 septembrie. Potrivit informațiilor disponibile, prețurile medii naționale pentru benzină standard, motorină standard și GPL au rămas neschimbate față de ziua precedentă.

Benzina standard are luni un preț mediu național de 9,97 lei pe litru, calculat pe baza datelor de la 1.330 de stații. Prețurile minime și maxime înregistrate se situează între 9,91 și 10,07 lei pe litru. Comparativ cu ziua precedentă, prețul mediu este neschimbat, variația fiind de 0%.

Față de data de 30 iunie, benzina standard s-a scumpit cu 131 de bani, respectiv cu 15,1%, potrivit datelor înregistrate de platforma PretCarburant.

În cazul motorinei standard, prețul mediu național este de 10,87 lei pe litru, pe baza informațiilor provenite de la 1.332 de stații. Cel mai mic preț este de 10,18 lei pe litru, iar cel mai mare ajunge la 10,93 lei pe litru. Și în cazul motorinei, prețul mediu a rămas neschimbat față de ziua precedentă, cu o variație de 0%.

Comparativ cu 30 iunie, motorina standard este mai scumpă cu 165 de bani, ceea ce reprezintă o creștere de 17,9%.

Pentru GPL, media națională este de 4,71 lei pe litru, calculată pe baza datelor de la 313 stații. Prețurile variază între 4,28 și 4,99 lei pe litru. Față de ziua precedentă, media este, de asemenea, neschimbată, variația fiind de 0%.

Raportat la 30 iunie, prețul mediu al GPL-ului a crescut cu 16 bani, respectiv cu 3,5%.

Cele mai mici prețuri înregistrate luni diferă în funcție de tipul de carburant și de stația unde acesta este comercializat.

Pentru benzina standard, cel mai mic preț este de 9,91 lei pe litru, la o stație Socar din Arad.

În cazul motorinei standard, cel mai mic preț este de 10,18 lei pe litru, la o stație Rompetrol din Lugoj, județul Timiș.

Pentru GPL, cel mai mic preț este de 4,28 lei pe litru, la o stație Rompetrol din Buftea, județul Ilfov.

Carburant Medie națională Min – Max vs ieri vs 30 iunie Benzină standard · 1330 stații 9,97 lei 9,91 – 10,07 neschimbat (0%) +131 bani (+15,1%) Motorină standard · 1332 stații 10,87 lei 10,18 – 10,93 neschimbat (0%) +165 bani (+17,9%) GPL · 313 stații 4,71 lei 4,28 – 4,99 neschimbat (0%) +16 bani (+3,5%)

În marile orașe, prețurile medii pentru benzină și motorină sunt apropiate de media națională.

În București, benzina costă în medie 9,97 lei pe litru, iar motorina 10,87 lei pe litru.

În Cluj-Napoca, prețul mediu este de 9,98 lei pe litru pentru benzină și 10,88 lei pe litru pentru motorină.

În Timișoara, benzina are un preț mediu de 9,98 lei pe litru, în timp ce motorina costă 10,87 lei pe litru.

În Iași, media este de 9,97 lei pe litru pentru benzină și 10,87 lei pe litru pentru motorină.

În Constanța, benzina costă în medie 9,98 lei pe litru, iar motorina 10,88 lei pe litru.

În Brașov, prețul mediu este de 9,97 lei pe litru pentru benzină și 10,87 lei pe litru pentru motorină.

În Craiova, atât benzina, cât și motorina au valori medii de 9,97 lei, respectiv 10,87 lei pe litru.

În Oradea, benzina are un preț mediu de 9,98 lei pe litru, iar motorina ajunge la 10,87 lei pe litru.

La nivel județean, pentru benzină, cea mai mică medie a fost înregistrată în Botoșani, unde prețul ajunge la 9,95 lei pe litru. Cea mai mare medie pentru benzină se regăsește în Ilfov, la 9,98 lei pe litru.

În cazul motorinei, cea mai mică medie județeană este în Gorj, unde prețul este de 10,84 lei pe litru. La polul opus se află Galați, cu o medie de 10,89 lei pe litru.

Pe piața petrolului, cotația pentru Petrol Brent este de 99,29 dolari pe baril. Valoarea este neschimbată față de cotația precedentă. Comparativ cu data de 30 iunie, când petrolul Brent era cotat la 73,66 dolari pe baril, valoarea actuală este mai mare cu 34,8%.