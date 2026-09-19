Prețuri carburanți 19 septembrie. Unde se găsesc cea mai ieftină benzină și motorină. Cât plătesc șoferii la pompă

Prețurile carburanților au rămas neschimbate sâmbătă, 19 septembrie, însă șoferii continuă să plătească mult mai mult decât la sfârșitul lunii iunie. Benzina standard se menține foarte aproape de pragul de 10 lei pe litru, în timp ce motorina are o medie națională de aproape 10,8 lei pe litru. În ultimele două luni și jumătate, motorina s-a scumpit cu 1,56 lei pe litru, iar benzina cu 1,31 lei.

Potrivit datelor PretCarburant.ro pentru sâmbătă, 19 septembrie 2026, prețul mediu al benzinei standard este de 9,97 lei pe litru, fără nicio modificare față de ziua precedentă.

În cele 1.336 de stații monitorizate, prețurile sunt cuprinse între 9,65 și 10,07 lei pe litru.

Comparativ cu 30 iunie, însă, benzina este mai scumpă cu 1,31 lei pe litru, echivalentul unei creșteri de 15,1%.

Cel mai mic preț identificat sâmbătă pentru benzina standard este de 9,65 lei pe litru, la o stație Socar din Aștileu, județul Bihor.

Motorina standard are o medie națională de 10,78 lei pe litru. Nici în cazul acesteia nu s-a înregistrat o modificare față de ziua precedentă.

În cele 1.338 de stații analizate, motorina costă între 10,18 și 10,86 lei pe litru.

Diferența față de 30 iunie este însă semnificativă: un litru de motorină costă în medie cu 1,56 lei mai mult, ceea ce înseamnă o scumpire de 16,9%.

Cel mai mic preț pentru motorina standard este de 10,18 lei pe litru, identificat la o stație Rompetrol din Lugoj, județul Timiș.

GPL-ul are o medie națională de 4,71 lei pe litru, tot fără modificări față de ziua precedentă. Prețurile sunt cuprinse între 4,28 și 4,99 lei pe litru. Față de 30 iunie, GPL-ul s-a scumpit cu 16 bani pe litru, respectiv 3,5%.

Cel mai redus preț pentru GPL este de 4,28 lei pe litru, la o stație Rompetrol din Buftea, județul Ilfov.

În București, benzina standard are un preț mediu de 9,97 lei pe litru, iar motorina de 10,79 lei.

La Cluj-Napoca și Timișoara, media este de 9,98 lei pentru benzină și 10,80 lei pentru motorină. Aceleași valori sunt înregistrate și la Constanța.

În Iași și Brașov, benzina costă în medie 9,97 lei pe litru, iar motorina 10,79 lei. La Craiova, mediile sunt de 9,97 lei pentru benzină și 10,78 lei pentru motorină.

Dintre marile orașe analizate, Oradea are cea mai ridicată medie pentru benzină, de 9,99 lei pe litru, în timp ce motorina ajunge la 10,80 lei.

La nivel județean, cea mai mică medie pentru benzină este în Botoșani, de 9,95 lei pe litru, iar cea mai mare în Ilfov, de 9,98 lei. Pentru motorină, Sălaj are cea mai mică medie, de 10,75 lei pe litru, în timp ce Ilfov ajunge la 10,80 lei.

Pe piața internațională, petrolul Brent este cotat la 98,75 dolari pe baril, cu 5,29 dolari sub cotația precedentă.

Chiar și după această scădere, petrolul rămâne considerabil mai scump decât la finalul lunii iunie. Față de nivelul de 73,66 dolari pe baril înregistrat la 30 iunie, cotația Brent este mai mare cu 34,1%.