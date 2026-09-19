Cod Rutier 2026. Amendă de 1.000 de lei pentru frâna de mână. Regula pe care șoferii trebuie să o respecte

Șoferii care își lasă mașina pe un drum public trebuie să respecte mai multe reguli înainte de a se îndepărta de vehicul. Codul rutier prevede că nu este suficient ca autoturismul să fie oprit într-un loc în care parcarea este permisă. Conducătorul auto trebuie să se asigure și că vehiculul nu se poate pune în mișcare după ce a fost lăsat nesupravegheat. Nerespectarea obligației poate aduce trei puncte de penalizare și o amendă care ajunge, în 2026, la 1.081,25 lei.

Regula este prevăzută de OUG nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice și se aplică atunci când conducătorul unui vehicul imobilizat pe drumul public se îndepărtează de acesta.

Codul rutier stabilește trei obligații care trebuie respectate atunci când conducătorul auto se îndepărtează de vehiculul imobilizat pe un drum public.

Șoferul trebuie să acționeze frâna de ajutor, să oprească motorul și să cupleze o treaptă inferioară de viteză. În cazul unui autoturism cu transmisie automată, aceasta trebuie trecută în poziția de parcare.

Articolul 108 din Codul rutier sancționează „nerespectarea obligației de a acționa frâna de ajutor, de a opri funcționarea motorului și de a cupla într-o treaptă de viteză inferioară sau în cea de parcare dacă autovehiculul are transmisie automată, atunci când conducătorul vehiculului imobilizat pe drum public se îndepărtează de acesta”.

Prin urmare, regula nu privește doar folosirea frânei de mână. Înainte de a pleca de lângă autoturism, șoferul trebuie să respecte toate măsurile de siguranță prevăzute de lege.

Nerespectarea acestei obligații este inclusă de Codul rutier în categoria faptelor pentru care se aplică trei puncte de penalizare.

Punctele de penalizare nu trebuie confundate cu punctele-amendă. Primele sunt sancțiuni complementare care se acumulează în evidența conducătorului auto, în timp ce punctele-amendă sunt utilizate pentru calcularea valorii amenzii.

Pentru această abatere se aplică și sancțiunea contravențională din clasa a II-a, care cuprinde patru sau cinci puncte-amendă.

De la 1 iulie 2026, valoarea unui punct-amendă este de 216,25 lei, după majorarea salariului minim brut la 4.325 de lei. Un punct-amendă reprezintă 5% din salariul minim brut.

Astfel, sancțiunile din clasa a II-a sunt cuprinse între 865 de lei, pentru patru puncte-amendă, și 1.081,25 lei, pentru cinci puncte-amendă.

Aceste valori nu provin din introducerea unei noi abateri în Codul rutier în această vară. Creșterea sumelor este consecința majorării valorii punctului-amendă începând cu 1 iulie 2026.

Codul rutier face și o distincție între oprirea și staționarea unui vehicul.

Oprirea reprezintă imobilizarea voluntară a unui vehicul pe drumul public pentru o perioadă de cel mult cinci minute. Dacă imobilizarea depășește cinci minute, aceasta este considerată staționare.

Indiferent însă de durata pentru care este lăsat vehiculul, atunci când șoferul se îndepărtează de mașina imobilizată pe drumul public trebuie să respecte măsurile de siguranță prevăzute de Codul rutier: frâna de ajutor acționată, motorul oprit și o treaptă inferioară de viteză cuplată sau poziția de parcare, în cazul transmisiei automate.