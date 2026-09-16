Accident rutier în România, 2026. Când faci constatare amiabilă și când trebuie să suni obligatoriu la Poliție

Un accident rutier poate pune orice șofer în fața unei întrebări importante: ce trebuie făcut imediat după impact? Nu orice tamponare ajunge la Poliție, dar nici constatarea amiabilă nu poate fi folosită în toate cazurile. Iată când este suficient formularul, când trebuie sunat la 112 și ce riscuri există.

Un accident rutier soldat exclusiv cu pagube materiale nu trebuie declarat întotdeauna la Poliție. În anumite condiții, șoferii pot apela la constatarea amiabilă, însă procedura diferă în funcție de numărul vehiculelor implicate, gravitatea accidentului și existența unor victime.

Ce trebuie să facă șoferii imediat după producerea unui accident rutier? Primul pas după producerea unui accident rutier este verificarea situației și a eventualelor victime. În funcție de numărul vehiculelor implicate, existența unor persoane rănite și natura pagubelor, conducătorii auto trebuie să urmeze proceduri diferite.

În cazul în care accidentul s-a soldat cu victime, șoferii au obligația să apeleze imediat numărul unic de urgență 112, să nu părăsească locul evenimentului, să nu modifice poziția vehiculelor și să păstreze urmele până la sosirea Poliției.

Dacă accidentul a provocat doar pagube materiale, autoturismele trebuie scoase de pe partea carosabilă. În situația în care acest lucru nu este posibil, vehiculele trebuie deplasate cât mai aproape de bordură sau acostament, iar prezența lor trebuie semnalizată corespunzător.

Constatarea amiabilă poate fi folosită atunci când în accident sunt implicate două vehicule asigurate RCA, iar evenimentul s-a soldat exclusiv cu pagube materiale, fără victime.

Pentru completarea formularului, șoferii trebuie să prezinte actul de identitate, permisul de conducere valabil și polița RCA, precum și informațiile referitoare la autoturism și proprietarul acestuia.

Procedura nu poate fi utilizată atunci când în accident sunt implicate trei sau mai multe vehicule. În această situație, dacă nu există victime, conducătorii auto trebuie să declare evenimentul la unitatea de Poliție competentă în cel mult 24 de ore sau, după caz, să anunțe autoritățile.

În cazul în care unul dintre cei implicați refuză completarea sau semnarea constatării amiabile, persoanele implicate trebuie să se prezinte, în maximum 24 de ore, la structura de Poliție de pe raza căreia s-a produs accidentul.

Pentru stabilirea împrejurărilor în care s-a produs evenimentul sunt necesare informații despre data și locul impactului, vehiculele implicate, identitatea persoanelor aflate la volan și avariile produse.

Dacă în urma unui accident rutier o persoană este rănită sau își pierde viața, conducătorii auto implicați trebuie să anunțe imediat Poliția și să apeleze numărul unic de urgență 112. În astfel de cazuri, împrejurările producerii accidentului sunt cercetate de autorități, iar constatarea amiabilă nu poate fi folosită.

Șoferilor le este interzis să părăsească locul accidentului, să modifice sau să înlăture urmele și să schimbe poziția vehiculelor fără acordul polițistului care efectuează cercetarea.

În mod obișnuit, într-o asemenea situație se deschide un dosar penal cu privire la faptă, urmând ca autoritățile să stabilească circumstanțele producerii accidentului și dacă există răspundere penală.

Stabilirea răspunderii începe cu cercetarea efectuată la fața locului. Primele constatări ale polițiștilor, coroborate cu declarațiile persoanelor implicate, urmele identificate, imaginile disponibile și celelalte probe pot oferi indicii cu privire la împrejurările în care s-a produs accidentul și la conduita fiecărui șofer.

În funcție de circumstanțele cazului, ulterior poate fi dispusă o expertiză tehnică auto privind dinamica impactului. Specialiștii analizează elemente precum viteza de deplasare, conducătorul auto care a generat starea de pericol, posibilitățile de evitare a coliziunii și regulile de circulație încălcate.

Concluziile expertului reprezintă un mijloc de probă, însă răspunderea juridică este stabilită de organele competente.

Pe durata cercetărilor privind producerea accidentului, atunci când responsabilitatea nu a fost încă stabilită, dovada dreptului de a conduce poate fi prelungită succesiv. Măsura se menține până la clarificarea responsabilității persoanei implicate, inclusiv în urma unei eventuale expertize privind dinamica producerii accidentului.

În cazul unui accident de circulație, prejudiciile suferite de persoana vătămată sunt acoperite, de regulă, de asigurătorul RCA al conducătorului auto responsabil. Plata se realizează în limitele și în condițiile prevăzute de lege, astfel încât victima nu trebuie să recupereze direct banii de la persoana care a provocat accidentul.

Există însă și situații în care asigurătorul poate recupera de la persoana responsabilă sumele achitate victimei. Dreptul de regres poate fi exercitat, printre altele, atunci când accidentul s-a produs în timpul săvârșirii unei infracțiuni intenționate prevăzute de legislația rutieră.

În această categorie pot intra, în funcție de situație, conducerea unui vehicul fără permis, conducerea în perioada în care dreptul de a conduce este suspendat sau șofatul sub influența alcoolului ori a substanțelor psihoactive, dacă fapta îndeplinește condițiile unei infracțiuni.

În astfel de cazuri, asigurătorul se poate îndrepta ulterior împotriva persoanei responsabile pentru recuperarea despăgubirilor pe care le-a achitat victimei.