ANSVSA a suspendat activitatea unei firme de catering din Bacău. Compania a fost amendată cu 65.000 de lei după ce elevii au prezentat simptome digestive

Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) a suspendat activitatea firmei de catering care a furnizat mâncare Școlii Gimnaziale Căiuți, din județul Bacău, după ce zeci de elevi au prezentat simptome digestive. Firma a fost sancționată contravențional cu 65.000 de lei în urma verificărilor efectuate de inspectorii sanitari veterinari.

Potrivit informațiilor centralizate de Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Bacău, până în acest moment au fost raportate 26 de cazuri de copii cu simptome digestive. Toți copiii sunt elevi ai Școlii Gimnaziale Căiuți.

Unul dintre copii, în vârstă de 8 ani, este internat la Spitalul Municipal Onești, în Secția de Boli Infecțioase.

Verificările efectuate până în prezent au arătat că elevii care au prezentat simptome au consumat, în cadrul programului „Masa caldă”, paste cu sos de roșii, carne de pui și un măr.

Mâncarea consumată de elevi a fost furnizată de o unitate de catering din județul Vrancea, mai exact din municipiul Adjud.

În urma controalelor efectuate la unitatea care a preparat și livrat produsele alimentare au fost constatate neconformități. În aceste condiții, inspectorii sanitari veterinari au dispus suspendarea activității firmei și au aplicat o amendă în valoare de 65.000 de lei.

„Potrivit informaţiilor centralizate de DSVSA Bacău, până la acest moment au fost raportate 26 de cazuri de copii cu simptome digestive, toţi elevi ai Şcolii Gimnaziale Căiuţi. Dintre aceştia, un copil în vârstă de 8 ani se află internat la Spitalul Municipal Oneşti – Secţia Boli Infecţioase. Din verificările efectuate până în prezent rezultă că elevii care au prezentat simptome au consumat, în cadrul programului «Masa caldă», următoarele produse alimentare: paste cu sos de roşii, carne de pui şi măr. În urma verificărilor şi a neconformităţilor constatate la unitatea care a preparat şi livrat produsele alimentare, inspectorii sanitari veterinari au dispus suspendarea activităţii acesteia şi au aplicat o sancţiune contravenţională în cuantum de 65.000 de lei”, au transmis reprezentanţii ANSVSA.

Președintele ANSVSA, Alexandru Bociu, a transmis că sănătatea copiilor reprezintă o prioritate și că au fost dispuse verificări urgente și riguroase. El a precizat că, în situațiile în care sunt identificate încălcări ale legislației, măsurile trebuie să fie ferme și imediate.

Potrivit președintelui ANSVSA, suspendarea activității firmei și sancțiunea aplicată în acest caz reflectă gravitatea neconformităților constatate. În același timp, acesta a subliniat necesitatea evitării unor concluzii înainte de finalizarea tuturor analizelor. Obiectivul verificărilor este atât protejarea sănătății copiilor, cât și identificarea exactă a cauzelor care au dus la apariția situației.

Autoritățile au dispus, de asemenea, măsuri pentru prevenirea apariției unor noi cazuri. Verificările și investigațiile continuă.

ANSVSA precizează că, în această etapă, situația este încadrată drept o suspiciune de toxiinfecție alimentară colectivă. Cauza exactă și eventuala legătură dintre produsele consumate de elevi și simptomele manifestate de aceștia vor fi stabilite după finalizarea investigațiilor epidemiologice și a analizelor de laborator.

„Am dispus verificări urgente şi riguroase, iar acolo unde sunt constatate încălcări ale legislaţiei, măsurile trebuie să fie ferme şi imediate. Suspendarea activităţii şi sancţiunea aplicată în acest caz sunt măsuri care reflectă gravitatea neconformităţilor constatate. În acelaşi timp, trebuie să fim foarte atenţi să nu tragem concluzii înainte de finalizarea tuturor analizelor. Prioritatea noastră este sănătatea copiilor şi identificarea cu exactitate a cauzelor care au dus la această situaţie”, a declarat preşedintele ANSVSA.

În paralel, inspectorii DSVSA Bacău continuă verificările la unitatea de catering implicată. Aceștia desfășoară și demersurile specifice pentru identificarea tuturor factorilor care ar fi putut contribui la apariția incidentului.

Ministerul Sănătății a transmis că Direcția de Sănătate Publică Bacău a prelevat probe pentru stabilirea sursei îmbolnăvirilor. Ancheta epidemiologică este în desfășurare.

În informațiile transmise este menționat și faptul că aproape 50 de copii au ajuns la spital cu simptome de toxiinfecție alimentară. Datele centralizate de DSVSA Bacău indică, până la momentul raportării, 26 de cazuri de copii cu simptome digestive, toți elevi ai Școlii Gimnaziale Căiuți.