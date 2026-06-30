Avertismentul ANPC pentru românii în plină caniculă. Alimentele care pot deveni periculoase în doar câteva ore

Valul de caniculă care afectează România crește semnificativ riscul de alterare a alimentelor și de apariție a toxiinfecțiilor alimentare. Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) și Direcția Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Timiș transmit o serie de recomandări pentru cumpărături și depozitarea produselor în condiții de siguranță.

Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) atrage atenția că temperaturile foarte ridicate din această perioadă pot favoriza alterarea rapidă a alimentelor și băuturilor, dacă acestea nu sunt păstrate și transportate în condițiile recomandate de producători.

Consumatorii sunt sfătuiți să evite cumpărarea apei și a băuturilor răcoritoare care au fost expuse mult timp la soare sau la temperaturi ridicate. Totodată, este recomandată verificarea integrității ambalajului, a sigiliului de siguranță și a informațiilor de pe etichetă privind termenul de valabilitate și condițiile de depozitare.

În cazul înghețatei, ANPC recomandă achiziționarea exclusiv din magazine care respectă lanțul frigorific. Produsele cu ambalaje deteriorate, deformate sau care prezintă urme de decongelare și recongelare trebuie evitate. De asemenea, înghețata nu trebuie recongelată după ce s-a dezghețat.

Autoritatea recomandă alegerea fructelor și legumelor proaspete, fără urme de alterare, mucegai sau lovituri și evitarea produselor expuse direct în soare pentru perioade îndelungate.

Fructele și legumele trebuie spălate înainte de consum, iar cele foarte perisabile, mai ales dacă sunt tăiate sau feliate, trebuie păstrate la frigider și consumate într-un interval cât mai scurt.

În ceea ce privește ciocolata și produsele din ciocolată, acestea ar trebui cumpărate doar dacă sunt depozitate în spații răcoroase, ferite de razele directe ale soarelui. Produsele deformate sau cu urme de topire trebuie evitate.

ANPC recomandă ca alimentele refrigerate și congelate să fie puse în coș abia la finalul cumpărăturilor, pentru a reduce timpul petrecut la temperaturi ridicate.

Transportul acestora ar trebui realizat, pe cât posibil, în genți sau recipiente termoizolante, iar după ajungerea acasă produsele trebuie depozitate imediat în frigider sau congelator.

Consumatorii sunt sfătuiți să nu consume produse care și-au modificat mirosul, culoarea, consistența sau gustul, deoarece acestea pot indica alterarea alimentelor.

Autoritatea recomandă, de asemenea, cumpărarea produselor doar din unități autorizate, verificarea atentă a etichetelor și păstrarea bonului fiscal, necesar în cazul unei eventuale reclamații.

Șeful Direcției Sanitar-Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Timiș, Flavius Nicoară, avertizează că în sezonul cald atenția consumatorilor trebuie să fie mult mai mare, în special în cazul produselor foarte perisabile.

Acesta a explicat că peștele este alimentul care prezintă cel mai mare risc de alterare și poate provoca toxiinfecții alimentare grave dacă nu este păstrat la temperaturile corespunzătoare. După pește urmează carnea de pui, iar apoi celelalte tipuri de carne, precum cea de porc sau de vită.

Reprezentantul DSVSA a recomandat cumpărarea acestor produse exclusiv din unități autorizate sanitar-veterinar și verificarea atentă a etichetelor, precum și a condițiilor în care sunt depozitate și expuse la vânzare.

„Întotdeauna în sezonul cald, atenția și grijă a cetățenilor vizavi de ceea ce cumpără și consumă trebuie să crească. În această perioadă, în principal, ar trebui să aibă grijă la tot ce se ține de pește, pentru că peștele este cel mai perisabil dintre produsele pe bază de carne și care poate genera toxiinfecții alimentare extrem de periculoase. Al doilea, din punct de vedere al pericolului vizavi de cumpărarea și consumarea lor din locuri în care nu au fost ținute la temperaturile corespunzătoare, este carnea de pui și abia apoi urmează porcul, vita și așa mai departe. Deci, mare atenție, să se cumpere doar din unități autorizate de sanitar-veterinar și, bineînțeles, să fie foarte atenți la etichete și la condițiile în care sunt depozitate și expuse spre vânzare produsele din carne”.

Flavius Nicoară a precizat, de asemenea, că instituția a transmis fermierilor recomandări privind asigurarea apei și a condițiilor necesare pentru protejarea animalelor, care, în perioadele de caniculă, sunt afectate chiar mai mult decât oamenii.