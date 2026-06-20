Ce au descoperit comisarii ANPC în peste 1.500 de controale: situații neașteptate din unități alimentare

Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor a desfășurat, în perioada 15–19 iunie 2026, acțiuni de control la peste 1.500 de agenți economici. Verificările au vizat respectarea legislației din domeniul alimentar, conformitatea produselor comercializate și condițiile de prestare a serviciilor.

În urma controalelor, comisarii ANPC au aplicat aproximativ 900 de amenzi și aproape 750 de avertismente. Valoarea sancțiunilor contravenționale a depășit 4,4 milioane de lei, potrivit datelor transmise de instituție.

Totodată, au fost dispuse măsuri de oprire de la comercializare pentru produse neconforme în valoare de peste 1,2 milioane de lei, precum și oprirea definitivă a unor bunuri estimate la peste 230.000 de lei. Pentru 21 de operatori economici a fost dispusă suspendarea prestării serviciilor până la remedierea deficiențelor.

„În perioada 15-19 iunie 2026, Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) a desfăşurat ample acţiuni de control la peste 1.500 de operatori economici, în vederea verificării conformităţii produselor comercializate, a respectării legislaţiei specifice domeniului alimentar şi a condiţiilor de prestare a serviciilor. În urma verificărilor efectuate, comisarii ANPC au constatat multiple neconformităţi, pentru care au fost aplicate sancţiuni şi măsuri”, a transmis ANPC.

În timpul verificărilor au fost identificate mai multe abateri în zona produselor alimentare. Printre acestea se numără comercializarea unor produse cu data limită de consum depășită, dar și nerespectarea condițiilor de temperatură recomandate de producători pentru produse perisabile precum pește, derivate din pește, sosuri sau prăjituri.

Comisarii au constatat și situații în care peștele proaspăt prezenta modificări de culoare și textură, indicând alterarea calității. De asemenea, au fost descoperite ambalaje cu acumulări de gheață, cu urme de arsuri de congelare și degradare a produselor.

Au fost retrase de la comercializare și produse alimentare depreciate, inclusiv articole de brutărie cu depuneri de mucegai și produse de origine vegetală afectate de același tip de deteriorare.

Controlul ANPC a vizat și condițiile de igienă și funcționare din unitățile verificate. Au fost identificate situații de întreținere necorespunzătoare a spațiilor de preparare a alimentelor, dar și utilizarea unor echipamente și ustensile cu grad ridicat de uzură, cu depuneri de gheață, rugină și impurități.

În unele cazuri, pavimentele prezentau reziduuri alimentare și lichide, precum și depuneri de impurități. De asemenea, au fost semnalate situații în care uleiul alimentar utilizat în procesul de preparare prezenta un grad avansat de degradare termică.