Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor ANPC a anunțat că, în perioada 4–8 mai 2026, a desfășurat controale la nivel național pentru verificarea siguranței produselor și a modului în care sunt oferite serviciile către consumatori.

În cadrul acțiunilor au fost verificați peste 1.300 de operatori economici, inclusiv firme din domeniul comercializării jucăriilor și al serviciilor auto, pentru a se verifica respectarea legislației în vigoare.

Comisarii ANPC au descoperit numeroase nereguli, aplicând 826 de amenzi contravenționale în valoare totală de peste 3,4 milioane de lei, dar și 619 avertismente.

Valoarea produselor controlate a depășit 21 de milioane de lei, iar autoritățile au dispus retragerea definitivă de la comercializare a unor produse neconforme în valoare de peste 140.000 de lei. Totodată, produse de peste 270.000 de lei au fost oprite temporar de la vânzare.

În plus, activitatea a 17 operatori economici a fost suspendată temporar până la remedierea deficiențelor constatate.

Principalele neconformităţi constatate au fost:

● prestarea serviciilor în spaţii neautorizate sau care nu respectă condiţiile legale de funcţionare;

● depozitarea necorespunzătoare a anvelopelor, pieselor de schimb şi ustensilelor;

● neacordarea garanţiei pentru manoperă şi pentru piesele înlocuite;

● contracte incomplete şi practicarea unor practici comerciale înşelătoare în relaţia cu consumatorii; · absenţa devizelor aferente serviciilor prestate consumatorilor;

● întocmirea unor devize incomplete, fără menţionarea tuturor informaţiilor privind lucrările efectuate şi costurile aferente;

● lipsa notelor de comandă pentru autoturismele aflate în unităţile service;

● lipsa afişării preţurilor şi a altor informaţii necesare pentru consumatori precum durata realizării lucrării;

● nerespectarea condiţiilor igienico-sanitare şi utilizarea unor proceduri neconforme sau nesigure în desfăşurarea activităţilor de service;

● paviment cu acumulări de ulei şi murdărie;

● neafişarea plachetei privind Soluţionarea Alternativă a Litigiilor (SAL) şi a informaţiei „Telefonul Consumatorului”;

● jucării fără marcajul de conformitate CE;

● lipsa menţionării datelor de identificare ale producătorului sau ale importatorului (nume, adresă, punct de contact);

● deficienţe de informare, precum absenţa traducerilor în limba română a informaţiilor de pe ambalajul jucăriilor;

● neindicarea compoziţiei materialelor din care sunt fabricate jucăriile;

● inexistenţa instrucţiunilor, avertismentelor şi recomandărilor de utilizare în limba română;

● deficienţe de informare privind perioadele promoţionale

Poliția Română a anunțat că, în primele trei luni ale anului 2026, au fost înregistrate 2.953 de infracțiuni din domeniul silvic, cu aproximativ 4% mai puține față de aceeași perioadă a anului trecut.

Potrivit autorităților, în dosarele penale deschise în urma acestor fapte sunt cercetate aproximativ 600 de persoane.

„Poliţia Română acţionează permanent pentru prevenirea şi combaterea delictelor din domeniul transportului, depozitării, prelucrării şi comercializării materialului lemnos, infracţiunile sesizate, la nivelul instituţiei, în primele 3 luni ale anului curent, scăzând cu 4% (-116), respectiv 2.953 de infracţiuni, faţă de 3.069, în aceeaşi perioadă a anului trecut”, anunţă, duminică, Poliţia Română.

Poliția Română a anunțat că, în primele trei luni din 2026, au fost efectuate 10.874 de controale în fondul forestier național și în punctele de depozitare sau comercializare a materialului lemnos.

În urma verificărilor, polițiștii au deschis 2.783 de dosare penale și au aplicat 12.355 de sancțiuni contravenționale, valoarea totală a amenzilor depășind 21 de milioane de lei.

Autoritățile au controlat peste 1.600 de obiective, inclusiv exploatări forestiere, instalații de debitat lemn, depozite, ocoale silvice și piețe de profil. De asemenea, peste 13.000 de vehicule au fost oprite în trafic pentru verificări.

Totodată, polițiștii au confiscat aproape 22.000 de metri cubi de lemn fără documente legale, peste 60 de autovehicule, aproximativ 80 de ferăstraie mecanice și alte bunuri folosite în activități ilegale.