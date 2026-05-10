Poliția Locală a Municipiului București a desfășurat o acțiune de control pe Bulevardul Decebal, vizând respectarea legislației privind fumatul în spațiile publice din restaurante. În urma verificărilor, autoritățile au identificat numeroase nereguli și au aplicat sancțiuni contravenționale în valoare totală de 60.000 de lei.

În cadrul acțiunii, echipele Direcției Control au inspectat 24 de unități de alimentație publică în cursul nopții. Inspectorii au constatat că, în mai multe locații, clienții și personalul fumau în spații unde legislația interzice explicit acest comportament.

Pe lângă încălcarea regulilor privind fumatul, au fost identificate și alte abateri legate de nerespectarea obligațiilor legale de funcționare.

În urma neregulilor constatate, Poliția Locală a aplicat sancțiuni în valoare totală de 60.000 de lei. Reprezentanții instituției au transmis un mesaj ferm către operatorii economici, subliniind că respectarea legii este obligatorie, nu opțională.

Conform cadrului legal, sancțiunile pentru astfel de abateri sunt progresive:

Prima abatere: amendă de 5.000 de lei

A doua abatere: amendă de 10.000 de lei și posibilitatea suspendării activității până la remedierea situației

A treia abatere: amendă de 15.000 de lei și închiderea unității

Autoritățile au atras atenția administratorilor de restaurante și baruri că nerespectarea regulilor privind fumatul în spațiile interzise poate atrage consecințe severe, inclusiv afectarea activității comerciale.

Poliția Locală București a anunțat că astfel de acțiuni de control vor continua, cu scopul de a crește gradul de conformare și de a proteja sănătatea publică.

Legislația privind fumatul în România rămâne una dintre cele mai stricte din spațiul public european, cu reguli clare care vizează atât țigările clasice, cât și dispozitivele electronice sau produsele de tip vapat. Scopul principal al acestor reglementări este protejarea sănătății publice și reducerea expunerii la fumul de tutun în spațiile închise și zonele comune.

Conform cadrului legal actualizat, fumatul este interzis în toate spațiile publice închise, indiferent de tipul produsului utilizat. Această interdicție include țigările tradiționale, țigările electronice și dispozitivele de vapat.

Regula se aplică uniform în restaurante, instituții publice, mijloace de transport și alte spații interioare accesibile publicului.

Legislația extinde interdicțiile și în mediul educațional. Fumatul este complet interzis în unitățile de învățământ, inclusiv în curțile acestora. Măsura are ca obiectiv protejarea minorilor și prevenirea expunerii acestora la comportamente asociate consumului de tutun.

O altă zonă vizată de reglementări este reprezentată de spațiile comune ale imobilelor rezidențiale. Fumatul este interzis pe holuri, scări de bloc și în alte zone comune ale clădirilor, pentru a evita disconfortul și expunerea vecinilor la fum.

În ceea ce privește locurile de muncă, angajatorii nu au obligația legală de a amenaja spații interioare destinate fumatului. Această prevedere consolidează ideea de spațiu de lucru complet nefumător în interiorul clădirilor.

Legislația tratează țigările electronice și dispozitivele de vapat în mod similar cu produsele din tutun convențional. Utilizarea acestora este interzisă în spațiile publice închise, menținând aceleași restricții ca în cazul fumatului tradițional.

Nerespectarea regulilor privind fumatul atrage sancțiuni contravenționale. Pentru persoanele fizice, amenzile sunt cuprinse între 100 și 500 de lei, în funcție de gravitatea și contextul abaterii.

Autoritățile subliniază că aceste sancțiuni sunt aplicate pentru a descuraja comportamentele care încalcă legea și afectează sănătatea publică.