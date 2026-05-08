Muzica dată tare în timpul nopții, scandalurile din stradă sau conflictele violente dintre vecini sunt situații cu care mulți oameni se confruntă, mai devreme sau mai târziu. Fie că este vorba despre vecinul care ascultă muzică la volum ridicat la ore târzii, despre o ceartă izbucnită în fața unui bar sau despre o persoană care provoacă scandal în mijlocul străzii, toate aceste fapte intră sub incidența legii. Totuși, ele nu sunt tratate la fel și nu atrag aceleași consecințe juridice. Diferența dintre o simplă amendă și un dosar penal poate fi, uneori, mai mică decât pare.

În România, tulburarea ordinii și liniștii publice este reglementată prin două acte normative distincte, în funcție de gravitatea faptelor. Contravențiile sunt sancționate prin Legea nr. 61/1991 privind încălcarea unor norme de conviețuire socială, iar infracțiunile sunt prevăzute de articolul 371 din Codul Penal. Principiul este simplu: cu cât fapta este mai gravă, cu atât sancțiunea aplicată este mai severă. Cu toate acestea, pentru cetățeanul obișnuit, granița dintre contravenție și infracțiune nu este întotdeauna clară.

Legea nr. 61/1991 sancționează tulburarea liniștii locatarilor între orele 22:00–08:00 și 13:00–14:00, indiferent dacă zgomotul este produs prin muzică la volum ridicat, strigăte, larmă sau folosirea unor aparate ori obiecte zgomotoase. Faptele pot avea loc în locuințe, localuri, sedii ale unor persoane juridice sau în imediata apropiere a imobilelor de locuit. Pentru astfel de contravenții, legea prevede amenzi cuprinse între 500 și 1.500 de lei.

Este important de reținut că sancțiunea contravențională se aplică doar în situațiile în care fapta nu întrunește elementele unei infracțiuni. Cu alte cuvinte, dacă zgomotul sau comportamentul deranjant nu implică violență, amenințări grave ori acțiuni care provoacă o stare reală de indignare publică, cazul rămâne în sfera contravențională și se sancționează cu amendă.

Situația se schimbă însă radical atunci când comportamentul devine agresiv sau violent. Potrivit articolului 371 din Codul Penal, tulburarea ordinii și liniștii publice poate constitui infracțiune și este împărțită în mai multe niveluri de gravitate. În primul rând, persoana care, în public, amenință sau adresează jigniri grave altor persoane și astfel tulbură ordinea publică poate fi pedepsită cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă penală.

Dacă tulburarea ordinii publice se produce prin acte de violență, precum loviri, agresiuni fizice sau distrugeri de bunuri, pedeapsa crește considerabil, legea prevăzând închisoare de la 1 la 5 ani. Gravitatea faptei este și mai mare atunci când autorul are asupra sa arme de foc, obiecte contondente, substanțe periculoase sau chiar animale care pot pune în pericol viața ori integritatea corporală a celor din jur. În astfel de cazuri, limitele de pedeapsă se majorează cu o treime față de cele prevăzute pentru faptele violente.

Diferența esențială dintre contravenție și infracțiune nu este dată nici de locul în care are loc fapta, nici de ora la care aceasta se produce, ci de gravitatea și intensitatea comportamentului. Contravenția presupune o formă mai ușoară de tulburare a liniștii publice, precum zgomotele excesive, scandalul verbal sau injuriile care provoacă disconfort celor din jur.

În schimb, infracțiunea implică acte de violență fizică sau amenințări grave, capabile să creeze o stare reală de pericol și indignare publică.

Este vorba despre comportamente care afectează în mod serios ordinea publică și siguranța persoanelor. Cu alte cuvinte, vecinul care ascultă muzică la volum ridicat în miez de noapte riscă, de regulă, o amendă contravențională, în timp ce persoana care amenință sau agresează pe cineva în public poate ajunge în fața instanței penale.

În situațiile în care vă confruntați cu tulburarea liniștii publice, puteți solicita intervenția Poliției Locale sau, în cazurile grave, a Poliției Române prin apel la 112. De asemenea, documentarea faptelor prin înregistrări audio sau video, declarații de martori ori sesizări scrise poate avea un rol important, mai ales dacă incidentele se repetă sau escaladează către fapte de natură penală.

Legea există, însă aplicarea ei depinde de sesizarea și intervenția autorităților competente.