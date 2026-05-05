Reorganizare la Poliția Locală București. Consiliul General al Municipiului București a aprobat un proiect de reorganizare a Poliției Locale a Capitalei, care prevede desființarea a 130 de posturi, dintre care 21 sunt funcții de conducere. Decizia a fost adoptată cu 45 de voturi „pentru” și patru abțineri, în cadrul unei ședințe oficiale.

Măsura face parte dintr-un proces mai amplu de restructurare administrativă, cu obiectivul declarat de reducere a cheltuielilor publice și optimizare a activității instituției.

„Prin proiectul propus avem ca obiectiv atât reducerea cheltuielilor bugetare, precum și eficientizarea serviciilor publice oferite către comunitate. Se reduc astfel 130 de posturi provenite în mare măsura din comasarea serviciilor suport, serviciile de specialitate, precum și calitatea serviciilor oferite populației neavând de suferit. Direcția Generala de Politie Locala și Control a Municipiului Bucure9ști a propus, în conformitate cu prevederile Legii nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung”, se arată în referatul de specialitate al proiectului, semnat de primarul general Ciprian Ciucu.

Unul dintre punctele centrale ale reorganizării îl reprezintă schimbarea structurii de conducere. Noua formulă prevede existența unui director general și a trei directori adjuncți.

În urma acestor modificări, numărul total al funcțiilor de conducere va scădea semnificativ, de la 47 la 26. Reducerea este realizată prin comasarea mai multor servicii și compartimente din cadrul instituției.

Conform documentației oficiale, cele 130 de posturi vor fi desființate în principal prin reorganizarea serviciilor suport și a unor structuri interne de specialitate. Autoritățile susțin că această măsură nu va afecta calitatea serviciilor oferite cetățenilor.

Reorganizarea urmărește eliminarea suprapunerilor de atribuții și crearea unei structuri administrative mai eficiente, adaptată cerințelor actuale de funcționare.

Decizia Consiliului General marchează una dintre cele mai importante restructurări ale Poliției Locale București din ultimii ani. Reducerea numărului de posturi și simplificarea structurii de conducere indică o direcție clară spre eficientizare administrativă și optimizarea resurselor publice.